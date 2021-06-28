Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю"
У Російській Федерації на бойове чергування незабаром будуть поставлені нові системи озброєнь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на слова президента Росії Володимира Путіна під час зустрічі з випускниками російських військових вишів.
"Уже поставлено на бойове чергування гіперзвукову зброю - комплекси "Авангард" і "Кинджал". На підході інші унікальні системи озброєнь, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси", - повідомив Путін.
Президент РФ також заявив, що нова держпрограма озброєння, розрахована до 2034 року, вже формується.
"Її реалізація буде націлена на подальше зміцнення оборонного потенціалу країни", - додав Путін.
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мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
Вундервафлі московітського ВПК поражают! Нє, - нє целі. Поражают воображеніє!
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.
Вскоре. Уже на подходе. Начато серийное производство. Заложен первый кирпич.
А ми все одно переможем
О! Згадав! Адік теж марив вундервапеном в 1944-1945. Цей недофюрер повторює все. Від Судет і Мюнхену. То ж і інше повторить.
"Можем повторіть!" в усій красі. Давай, *****, жгі!