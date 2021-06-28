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Новини Агресія Росії проти України
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Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю"

Путін: Армія Росії посилиться новою

У Російській Федерації на бойове чергування незабаром будуть поставлені нові системи озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на слова президента Росії Володимира Путіна під час зустрічі з випускниками російських військових вишів.

"Уже поставлено на бойове чергування гіперзвукову зброю - комплекси "Авангард" і "Кинджал". На підході інші унікальні системи озброєнь, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси", - повідомив Путін.

Президент РФ також заявив, що нова держпрограма озброєння, розрахована до 2034 року, вже формується.

Також читайте: Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

"Її реалізація буде націлена на подальше зміцнення оборонного потенціалу країни", - додав Путін.

Автор: 

зброя (7460) путін володимир (23803) ракети (4022) росія (65129)


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Топ коментарі
+58
А мультик где?? Без мультика не поверю...😁
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28.06.2021 16:58
+56
Шо там мультик, когда есть реальные фотки!!!

Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием" - Цензор.НЕТ 4320
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28.06.2021 17:01
+41
Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием" - Цензор.НЕТ 7394
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28.06.2021 17:00
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дАрАгие расисяне последний буй без соли догрызают, а эта тварь все продолжает вату катать несуществующими фейками . Деграданты крайней степени нормальный аспирин не могут сделать ,которому больше 100 лет , а вофкаТупин про какое то мифические супервандервафли трет лохам...
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28.06.2021 18:28 Відповісти
да он *******, этот ваш
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28.06.2021 18:30 Відповісти
Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.

Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.

Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
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28.06.2021 18:31 Відповісти
Неужели слепят танк с какашек и летающие чудо-тарелки с говна?
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28.06.2021 18:31 Відповісти
Судячи з того скільки впало вже цих "унікальних"при запуску, то ці ідіоти скоро самих себе підірвуть
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28.06.2021 18:42 Відповісти
Хорошо бы.
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28.06.2021 18:49 Відповісти
Россия готова остаться в одних трусах, но с ОРУЖИЕМ! Какок-то сушествие! Российского ядерного потенциала достаточно, чтобы три раза уничтожить жизнь на Земле, но хочется им получить и четвертую такую возможность.
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28.06.2021 18:48 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, Прометей не був дуже успішним у протиповітряному захисті, за що поплатився печінкою. Цього і побажаємо новітнім системам!
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28.06.2021 18:50 Відповісти
Капец " воронежу"...
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28.06.2021 18:51 Відповісти
Путимет 21 стреляет одиночным говном от Шойгу и залповым от Лаврова. И гиперпоносомет предназначен для внутри российского потребления.
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28.06.2021 18:53 Відповісти
Да уж, оружие у кремлёвской крысы хорошее, дорогое.... Только пользоваться им запрещено - ракеты взрываются в момент вылета из установки или падают на головы стрелявших.... И на Воронеж падают регулярно.... Такого оружия нет больше ни у кого....
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28.06.2021 18:56 Відповісти
Новєйший коцапський бєспілотнєк отримав назву "******** ********овічь".
Вундервафлі московітського ВПК поражают! Нє, - нє целі. Поражают воображеніє!

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 4884
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28.06.2021 18:57 Відповісти
Почему бы не стать созидательной нацией? К чему эти угрозы. Какое то вселенское недоразумение.
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28.06.2021 19:06 Відповісти
жизнь у него такая была, в детстве чморили нипадеццки
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28.06.2021 19:37 Відповісти
наверное Спутник для рабов и принудительная вакцинация
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28.06.2021 19:07 Відповісти
ключевое слово "вскоре"
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28.06.2021 19:36 Відповісти
Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 1115
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28.06.2021 19:43 Відповісти
вундервафля всім вафлям вафля. на металічном водородє. уже пора.
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28.06.2021 19:43 Відповісти
Всі заяви ***** про "сеперзброю" потрібні йому для внутрішнього використання. Всі давно розуміють що "потєшна армія" яка втратила 14,6 кацапа на 1 захисника ВСУ в ДАПі ні на що крім каральних операцій проти беззбройного населення не здатна.
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28.06.2021 19:48 Відповісти
2018-2019 село Кримське ВОП Тигр нас 9 чоловік (взвод) загинуло 4, сєпарів 1 рота 1 батальону спецназу міліціі ЛНР загинуло 51 і взвод снайперів ГРУ положили ФАКТ/ 10ОГШБ і 8 бат.
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28.06.2021 22:45 Відповісти
відділення не взвод
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28.06.2021 22:46 Відповісти
Ну, допустим, вооружили вскоре, и шо потом?!
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28.06.2021 19:51 Відповісти
Самое страшное оружие на мокшанских болотах это вонючие портянки с ног кацапоидов.
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28.06.2021 20:03 Відповісти
демонстрация оружия будет завтра. сегодня на студии "союзмультфильм" выходной.
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28.06.2021 20:09 Відповісти
О-пять уно-кальное обрушие, причëм всего и всякого розума.
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28.06.2021 20:37 Відповісти
Дед пей таблетки, а то получишь по жопе
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28.06.2021 20:41 Відповісти
Чем меньше гивно тем зловредней! Всех победю! Вот шойга наковыряет микросхем из китайских игрушек ,приладит их к бутылке "сармата" и не будет никому спасения от коктейлей ху и ла.
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28.06.2021 20:55 Відповісти
СРСР, з населенням приблизно як в США, без мільйярдних яхт олігархів і сильною науковою базою, програв гонку озброєнь Америці, розвалився- а цей хоче щоб нинішня РФ на рівних змагалася?
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28.06.2021 21:07 Відповісти
Основа росийской ядерной программы--секретная ракета "Сатана", разработанная и обслуживавшаяся нашим КБ "Южное", больше не секретная. Для США, к примеру. После того, как идиоты напали на нас в 2014м..
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28.06.2021 21:21 Відповісти
Там и без воевод хватает всяких тополей и ярсов. Тем более разработка Сармата идет без участия нашего ВПК.
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28.06.2021 22:02 Відповісти
СтерхоЛетчик в 28 махов + водила Ведмедев,Мавзолейные дебил...,вялика РАБссия а посрать некому... два сапога пара...
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28.06.2021 21:25 Відповісти
В Лондоне прогремел взрыв на станции Метро Elephant and Castle...наверняка Боширов и Петров отметились...Крысы пля...
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28.06.2021 21:28 Відповісти
Единство Европы разрушить готова,
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 107
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28.06.2021 22:12 Відповісти
Когда путин № 3 или №4, что-то говорит про новое вооружение, значит в кгб чего-то боятся.
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28.06.2021 21:52 Відповісти
Комплексы "Прометей", "Подметей", "Пронесей", "Занесей" и "Закусей".
Вскоре. Уже на подходе. Начато серийное производство. Заложен первый кирпич.
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28.06.2021 22:18 Відповісти
Боевой робот Фёдор нервно покуривает.
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28.06.2021 22:19 Відповісти
Студия Уолта Диснея напряглась.
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28.06.2021 23:35 Відповісти
фекальными пипсками класса помойная лужа -сталоктит измочи
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28.06.2021 23:59 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1409553696925569025 hochu domoy v ua @hochu_dodomu · 4 год Московитам сегодня "повезло" не единажды В Раменском районе Подмосковья во время ливня упал строительный кран.
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29.06.2021 00:06 Відповісти
каЦАПСК-ОЕ оружие:

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 7752


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29.06.2021 00:34 Відповісти
Пукан крупнокалиберный 🤣
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29.06.2021 01:01 Відповісти
Над чем ржете? Над собой? Я бы тоже поржал ,если бы мы у себя ставили на вооружение новейшие разработки ! Вместо тупых ржачек лучше бы Зеленского под зад пнули , с ним армия скоро точно гоном начнет по врагу стрелять!
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29.06.2021 01:31 Відповісти
ДЭбил...кацапский.......
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29.06.2021 02:39 Відповісти
Недооцінка ворога - це один з основних факторів поразки! Над ворогом можна і треба сміятись ,коли є що протиставити , а що ми протиставимо їм? Бойовий дух? Так - це дуже важливо , але не маючи ******** зброї ми будемо мати дуже багато загиблих у випадку конфлікту. Що будемо гівном закидувати? Але ми не Китай? Ми не маємо такого людського ресурсу! У нас є один шлях, робити як Ізраіль , і ******* зброя там стоїть не на останньому місці!
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29.06.2021 14:33 Відповісти
Чечне с Афганом расскажи, моль...
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25.07.2021 03:51 Відповісти
?????
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25.07.2021 10:12 Відповісти
вооружение новейшие разработки !

А ми все одно переможем
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29.06.2021 02:52 Відповісти
будут по Лондону стрелять?А как же семьи чиновников?
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29.06.2021 07:19 Відповісти
щось мені це когось нагадує.
О! Згадав! Адік теж марив вундервапеном в 1944-1945. Цей недофюрер повторює все. Від Судет і Мюнхену. То ж і інше повторить.
"Можем повторіть!" в усій красі. Давай, *****, жгі!
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29.06.2021 10:23 Відповісти
Шо,опять аналоГОВНЕТ.?
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29.06.2021 12:46 Відповісти
Самое страшное расейское оружие, это расейский язык, кого поражает, то становится рабом кремлёвских узурпаторов.
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29.06.2021 14:52 Відповісти
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