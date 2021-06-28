Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю"

У Російській Федерації на бойове чергування незабаром будуть поставлені нові системи озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на слова президента Росії Володимира Путіна під час зустрічі з випускниками російських військових вишів.

"Уже поставлено на бойове чергування гіперзвукову зброю - комплекси "Авангард" і "Кинджал". На підході інші унікальні системи озброєнь, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси", - повідомив Путін.

Президент РФ також заявив, що нова держпрограма озброєння, розрахована до 2034 року, вже формується.

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"Її реалізація буде націлена на подальше зміцнення оборонного потенціалу країни", - додав Путін.