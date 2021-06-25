"ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель"

Евросоюзу нужно найти форматы для разговора с Россией, Брюссель продолжит переговоры по взаимодействию с Москвой.

Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией", - цитирует Меркель агентство Bloomberg.

"ЕС продолжит вести переговоры по соответствующей работе с Россией", - подчеркнула она.

Меркель также заявила, что возможное проведение саммита ЕС с российским президентом Владимиром Путиным нельзя рассматривать как поощрение России. "Переговоры с Путиным нельзя считать поощрением Москве", - сказала она.

Так, Меркель, говоря о саммите США-РФ в Женеве 16 июня, заявила, что не считает их "наградой для Путина".

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.