ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель
Евросоюзу нужно найти форматы для разговора с Россией, Брюссель продолжит переговоры по взаимодействию с Москвой.
Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией", - цитирует Меркель агентство Bloomberg.
"ЕС продолжит вести переговоры по соответствующей работе с Россией", - подчеркнула она.
Меркель также заявила, что возможное проведение саммита ЕС с российским президентом Владимиром Путиным нельзя рассматривать как поощрение России. "Переговоры с Путиным нельзя считать поощрением Москве", - сказала она.
Так, Меркель, говоря о саммите США-РФ в Женеве 16 июня, заявила, что не считает их "наградой для Путина".
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
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последнее время перед пукиным она очень сильно прогибалась
если бы германия не вела дел с засрандией, весь западный мир уже бы давно ввёл эмбарго на тот мизер торговли, который есть кроме газа, и забыл бы уже пару лет назад о таком явлении как "русишен федерейшен"
ему положено по работе встречаться с киллерами
меркель на посту директора депертаменту газпрому-роснефти зможе, осилить цей напрямок
манеру сидеть на корточках, хамить и разговаривать матом ввели моцкальские послы в Золотую Орду
? думали"думали". На самом деле, конечно, эти дегенераты вообще не думали.
_Ну?! Так уроды меркелиха, микрон и т. п. повторяют ту же ошибку сейчас, а не "тогда". Что у тебя в голове творится? Никакой логики и последовательности.
Фрау рибентроп, иди ты на пу#ин! Азербайджан с помощью Турции нашёл этот формат, пойди и ты проконсультируйся, а не про Гитлера и сралина вздыхай!!!