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Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте

Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что лидеры стран, определяющих геополитику, вынуждены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время презентации книги о себе "Великий президент маленькой страны,  История Дали Грибаускайте", которая состоялась вчера на "Книжном Арсенале".

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"В геополитическом смысле есть ответственность малых стран, есть ответственность средних стран и есть ответственность стран, определяющих мировую политику. Мы видели встречу и приглашение президента Байдена поговорить с Путиным. Существуют такие геополитические вопросы, которые, как бы ни думали, но нужно решать вместе.

Очень ясно очерчены красные линии, которые перешагнуть нельзя. Европа и Америка ввели новые санкции (против Росси – Ред.). Эти страны ответственны за глобальный процесс, и игнорировать тех руководителей, о которых думают критически, все равно не могут. Это их долг. Мы же более мягкие народы и маленькие страны. Поэтому можем позволить себе больше – больше открыто говорить, воевать. Мы можем говорить громче и ярче, потому что за нами только мы сами. У нас другие интересы, мы не имеем ноши геополитической ответственности. И с моей стороны было сознательным решением принимать огонь на себя. Это выбор любого лидера – жить дипломатично и красиво или принимать огонь на себя.

В свое время я задала канцлеру Меркель вопрос, после нескольких ее встреч с Путиным. На некоторых было ярко видно элементы унижения. Я спросила, почему она все равно с ним встречается. Меркель ответила, что будет встречаться с ним, даже когда ее будут унижать, если это приведет к миру. Это ценностная позиция – когда человек жертвует собой ради того, чтобы достичь мира. Есть вопросы, которые нужно решать, даже перейдя через себя. Думаю, что такой феномен есть и со стороны Меркель, и со стороны Байдена", - сказала она, отвечаяна вопрос о том, как относится к тому, что канцлер Ангела Меркель пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.

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Меркель Ангела (2125) путин владимир (31239) Евросоюз (17115) Грибаускайте Даля (204) Книжный Арсенал (9)


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Топ комментарии
+17
Особенно Ангела, сплошная жертва, вторая после Шредера.
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24.06.2021 20:25
+11
Меркель расчитывет на пенсию от газпрома ,а сенильному байдену все равно , он под обамовскую дудку пляшет .
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24.06.2021 20:22
+10
Чемберлена тоже так оправдывали за встречу с Гитлером, мол жертвует бедный и душой и телом. все мы помним, к чему привели подобные "жертвы".
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24.06.2021 20:31
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Меркель расчитывет на пенсию от газпрома ,а сенильному байдену все равно , он под обамовскую дудку пляшет .
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24.06.2021 20:22 Ответить
Одно дело разговаривать и если видишь что имеешь дело с бандитом типа кремлевского сокращать его возможности и совсем другое дело разговаривать и финансировать этого бандита,увеличивая его возможности..У меня такое мнение о фрау
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24.06.2021 20:54 Ответить
Особенно Ангела, сплошная жертва, вторая после Шредера.
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24.06.2021 20:25 Ответить
Чемберлена тоже так оправдывали за встречу с Гитлером, мол жертвует бедный и душой и телом. все мы помним, к чему привели подобные "жертвы".
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24.06.2021 20:31 Ответить
Сейчас расплачусь от этих жертв геополитики, США, Германия, и рашку с больным диктатором в уровень ставят. Сегодня видимо прощальный день с Меркель, ушла с поста, политики запустили флешмоб поддержки Меркель. Понять и простить. С рашкой вести диалог.
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24.06.2021 20:35 Ответить
ливийские кланы, которые устроили гражданскую войну после смерти каддафи
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24.06.2021 21:05 Ответить
Грибаускайте>не кожен знає,хто це і що за державу представляє-а влазить з сужженями про діі провідників великих держав.,все як в тій казці про мосьок,малі а галасують...
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24.06.2021 20:48 Ответить
Немецко-французская увертюра Путину раскалывает ЕС- POLITICO

Немецко-французский план, обнародованный во время встречи дипломатов ЕС, ошеломил лидеров европейских институтов, в том числе президента Совета Шарля Мишеля, который контролирует повестку дня саммита.
Многие дипломаты ЕС выразили возмущение предложением, сделанным в последнюю минуту, причем наиболее сильное возмущение вызвали три страны Балтии и Польша. Эти страны давно выступают за жесткий ответ на военную агрессию России в Украине, на злонамеренные действия российских боевиков на европейской территории, включая убийства, а также на отравление и последующее заключение в тюрьму Навального

дин высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что некоторые немецко-французские идеи не были реализованы в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.
«Мы наблюдаем тенденцию, которая нас беспокоит, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. «Есть вещи, которые мы не можем принять».
Что касается идеи саммита или любого улучшения отношений с Путиным, дипломат добавил: «Мы не видим причин, по которым мы должны улучшить наши отношения с Россией, особенно когда мы сейчас имеем дело с https://www-politico-eu.translate.goog/article/polish-politics-hit-with-by-cyberattack/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc,elem кибератакой , дезинформацией».
Советник Макрона защищал германо-франкистскую инициативу, в том числе идею саммита.
.......
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24.06.2021 20:48 Ответить
Итак Меркель и Макарон зовут вову сдаться штайнмайеру? Или хуже того водичку в Крым?
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24.06.2021 20:49 Ответить
Сейчас прям заплачу. Какие невыносимые жертвы для двуличных..
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24.06.2021 20:55 Ответить
Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 8112
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24.06.2021 21:06 Ответить
Даля Грибаукайте говорит, что Меркель и Байден должны сдерживать
рвотный позыв.
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24.06.2021 21:16 Ответить
Могли бы и не идти на такие большие жертвы.
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24.06.2021 21:19 Ответить
Украины был дан шанс, который просран
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24.06.2021 21:24 Ответить
Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 6451
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24.06.2021 21:31 Ответить
продолжается шредиризация немецкого руководства. ничего личного, просто выход на высокооплачиваемую пенсию
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24.06.2021 21:33 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/petro-poroshenko/ Петро Порошенко та Далія Грібаускайте обговорили загрози Північного потоку-2, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка
П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.
Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
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24.06.2021 21:58 Ответить
З Вікіпедії:Университет по специальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политэкономия окончила в 1983 году, и в этом же году вступила в КПССhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F#cite_note-cpsu-11 [11] .Вернувшись в 1983 году в Вильнюс, Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей партийной школе, где до 1990 года вела курс по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политэкономии .В 1988 году в аспирантуре при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Академии общественных наук при ЦК КПСС (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Все зрозуміло.
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24.06.2021 22:47 Ответить
Вона буде зустрічатися з ним, навіть якщо не лишиться ніхто живим.
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24.06.2021 22:53 Ответить
Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 7387
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25.06.2021 02:32 Ответить
Меркель відповіла, що буде зустрічатися з ним, навіть коли її будуть принижувати, якщо це приведе до миру.Джерело: https://censor.net/ua/n3273352
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От тільки її зустрічі і її дії привели вже до двох воєн - у Грузії та Україні, привели до десятків тисяч убитих і мільйонів біженців, а фрау усе рветься і рветься на зустрічі. Стійко тримає ембарго на поставки оборонної зброї для жертв агресії - Грузії та України, стійко терпить приниження від США заради того, щоб побільше заплатити грошей дорогому другу Вольдемару, за які він ще краще озброїть свою армію і загарбає ще більше земель, вб'є ще більше людей, зробить біженцями нові мільйони....
Коли я дивлюся на ангельське личико цієї фрау, на її добру посмішку бабусі-божої кульбабки мені чомусь хочеться лише блювати... Х-йло хоч чесне зло, воно і не приховує, що воно зло. А це....
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25.06.2021 10:59 Ответить
 
 