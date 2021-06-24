Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что лидеры стран, определяющих геополитику, вынуждены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время презентации книги о себе "Великий президент маленькой страны, История Дали Грибаускайте", которая состоялась вчера на "Книжном Арсенале".
"В геополитическом смысле есть ответственность малых стран, есть ответственность средних стран и есть ответственность стран, определяющих мировую политику. Мы видели встречу и приглашение президента Байдена поговорить с Путиным. Существуют такие геополитические вопросы, которые, как бы ни думали, но нужно решать вместе.
Очень ясно очерчены красные линии, которые перешагнуть нельзя. Европа и Америка ввели новые санкции (против Росси – Ред.). Эти страны ответственны за глобальный процесс, и игнорировать тех руководителей, о которых думают критически, все равно не могут. Это их долг. Мы же более мягкие народы и маленькие страны. Поэтому можем позволить себе больше – больше открыто говорить, воевать. Мы можем говорить громче и ярче, потому что за нами только мы сами. У нас другие интересы, мы не имеем ноши геополитической ответственности. И с моей стороны было сознательным решением принимать огонь на себя. Это выбор любого лидера – жить дипломатично и красиво или принимать огонь на себя.
В свое время я задала канцлеру Меркель вопрос, после нескольких ее встреч с Путиным. На некоторых было ярко видно элементы унижения. Я спросила, почему она все равно с ним встречается. Меркель ответила, что будет встречаться с ним, даже когда ее будут унижать, если это приведет к миру. Это ценностная позиция – когда человек жертвует собой ради того, чтобы достичь мира. Есть вопросы, которые нужно решать, даже перейдя через себя. Думаю, что такой феномен есть и со стороны Меркель, и со стороны Байдена", - сказала она, отвечаяна вопрос о том, как относится к тому, что канцлер Ангела Меркель пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.
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Немецко-французский план, обнародованный во время встречи дипломатов ЕС, ошеломил лидеров европейских институтов, в том числе президента Совета Шарля Мишеля, который контролирует повестку дня саммита.
Многие дипломаты ЕС выразили возмущение предложением, сделанным в последнюю минуту, причем наиболее сильное возмущение вызвали три страны Балтии и Польша. Эти страны давно выступают за жесткий ответ на военную агрессию России в Украине, на злонамеренные действия российских боевиков на европейской территории, включая убийства, а также на отравление и последующее заключение в тюрьму Навального
дин высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что некоторые немецко-французские идеи не были реализованы в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.
«Мы наблюдаем тенденцию, которая нас беспокоит, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. «Есть вещи, которые мы не можем принять».
Что касается идеи саммита или любого улучшения отношений с Путиным, дипломат добавил: «Мы не видим причин, по которым мы должны улучшить наши отношения с Россией, особенно когда мы сейчас имеем дело с https://www-politico-eu.translate.goog/article/polish-politics-hit-with-by-cyberattack/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc,elem кибератакой , дезинформацией».
Советник Макрона защищал германо-франкистскую инициативу, в том числе идею саммита.
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рвотный позыв.
П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.
Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
Все зрозуміло.
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От тільки її зустрічі і її дії привели вже до двох воєн - у Грузії та Україні, привели до десятків тисяч убитих і мільйонів біженців, а фрау усе рветься і рветься на зустрічі. Стійко тримає ембарго на поставки оборонної зброї для жертв агресії - Грузії та України, стійко терпить приниження від США заради того, щоб побільше заплатити грошей дорогому другу Вольдемару, за які він ще краще озброїть свою армію і загарбає ще більше земель, вб'є ще більше людей, зробить біженцями нові мільйони....
Коли я дивлюся на ангельське личико цієї фрау, на її добру посмішку бабусі-божої кульбабки мені чомусь хочеться лише блювати... Х-йло хоч чесне зло, воно і не приховує, що воно зло. А це....