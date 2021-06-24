Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что лидеры стран, определяющих геополитику, вынуждены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время презентации книги о себе "Великий президент маленькой страны, История Дали Грибаускайте", которая состоялась вчера на "Книжном Арсенале".

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"В геополитическом смысле есть ответственность малых стран, есть ответственность средних стран и есть ответственность стран, определяющих мировую политику. Мы видели встречу и приглашение президента Байдена поговорить с Путиным. Существуют такие геополитические вопросы, которые, как бы ни думали, но нужно решать вместе.

Очень ясно очерчены красные линии, которые перешагнуть нельзя. Европа и Америка ввели новые санкции (против Росси – Ред.). Эти страны ответственны за глобальный процесс, и игнорировать тех руководителей, о которых думают критически, все равно не могут. Это их долг. Мы же более мягкие народы и маленькие страны. Поэтому можем позволить себе больше – больше открыто говорить, воевать. Мы можем говорить громче и ярче, потому что за нами только мы сами. У нас другие интересы, мы не имеем ноши геополитической ответственности. И с моей стороны было сознательным решением принимать огонь на себя. Это выбор любого лидера – жить дипломатично и красиво или принимать огонь на себя.

В свое время я задала канцлеру Меркель вопрос, после нескольких ее встреч с Путиным. На некоторых было ярко видно элементы унижения. Я спросила, почему она все равно с ним встречается. Меркель ответила, что будет встречаться с ним, даже когда ее будут унижать, если это приведет к миру. Это ценностная позиция – когда человек жертвует собой ради того, чтобы достичь мира. Есть вопросы, которые нужно решать, даже перейдя через себя. Думаю, что такой феномен есть и со стороны Меркель, и со стороны Байдена", - сказала она, отвечаяна вопрос о том, как относится к тому, что канцлер Ангела Меркель пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС.

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