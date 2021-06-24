РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7560 посетителей онлайн
Новости Фото
3 209 37

"Великий президент маленькой страны": представили книгу о Дале Грибаускайте. ФОТО

На Х "Книжном Арсенале" презентовали украинский перевод книги о бывшем президенте Литовской республики Дале Грибаускайте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, книга "Великий президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте" ("Велика президентка маленької країни") вышла в издательстве "Наш Формат". Издание презентовала лично сама Грибаускайте, а также автор книги, журналистка, работавшая пресс-секретарем президента Литвы Дайва Ульбинайте. 

Великий президент маленькой страны: представили книгу о Дале Грибаускайте 01

"Когда я взялась писать эту книгу, то задавала себе вопрос: что я хочу сказать читателю про нашего президента? Эта книга предлагает общие ценности, которые должны быть у каждого лидера. В книге вы найдете события, которыми жила Литва, как нам приходилось нелегко, и что помогало достичь тех целей, которые мы имеем сегодня.

В книге вы также найдете корни личных качеств нашего президента. Также вы найдете отзывы о нашем президенте руководителей НАТО, Евросоюза, иностранных журналистов.Но самое главное – вы найдете путь, по которому прошла Литва, и по которому вы идете теперь", - отметила автор книги Дайва Ульбинайте.

Великий президент маленькой страны: представили книгу о Дале Грибаускайте 02

Экс-президент подчеркнула, что Литва всегда будет поддержвать украинцев в борьбе за свободу и демократию, невзирая на то, кто находится у власти в Украине.

"Сегодня я встретилась и с вашим президентом, и с министрами, и просто с людьми на улице. Я была возле памятного места Небесной сотне, и там все люди начинали одинаково говорить со мной – говорят мне "спасибо". И я всем одинаково отвечаю: "Это вам спасибо. Потому что это вы, украинцы, боретесь за свою страну. Вы сидите в окопах, в которых стреляют. Вы боретесь с теми, кто разворовывает вашу страну". И когда я вижу, как вы защищаете свю страну, как хотите создать новую процветающую Украину, то это попросту мой долг, как любого руководителя помочь вам, при этом не важно, кто конкретно находится у власти. Мне пришлось работать с четырьмя вашими президентами, и моя реакция всегда была одинаковой: если украинцы будут знать, куда они идут и будут бороться за себя, то мы всегда будем вам помогать в любой сфере".

Читайте также: На "Книжном Арсенале" самой красивой книгой назвали детское издание "Куда и откуда". Оно представит Украину в мировом конкурсе книжного дизайна. ФОТО

Великий президент маленькой страны: представили книгу о Дале Грибаускайте 03

Размышляя о роли лидра в современном мире, Грибаускайте подчеркнула необходимость жертвенности:

"Всегда есть выбор, для чего и куда ты идешь. Если политик идет на пост, чтобы заработать себе в карман, то пускай не идет. Политика – это не выгода. Политика – это работа, и она имеет смысл только тогда, когда ты готов жертвовать ради всего. А политиков, который приходят грабить и обманывать, снимайте.

Когда у вас идет война, вам тяжело и на востоке люди проливают кровь, а в Киеве при власти люди, которые их грабят... Я знаю конкретные примеры. Когда я как президент хотела помочь вашей стране с военной амуницией, три раза нам Министерство обороны Украины отказывало. И я как президент была вынуждена обращаться напрямую к вашему президенту и рассказать ему о прямом саботаже. Почему он происходил, еще и после захвата Крыма? Потому что часть бюрократии была абсолютно коррумпирована, а мы контролировали, куда идет та помощь. Потом мне люди с фронта рассказывали, что эту помощь от Литвы, например, военные штаны, они должны были выкупать за деньги.

И тем не менее, чтобы ни происходило, наша цель была помочь тем людям, которые спасали сами себя, то есть, боролись за свою страну. Для меня это было самой большой мотивацией. О кое чем из этого в книге есть".

Великий президент маленькой страны: представили книгу о Дале Грибаускайте 04

Размышляя о своей судьбе, экс-президент назвала себя счастливой:

"Каждый человек должен прожить жизнь, чтобы иметь смысл, стараясь помочь другим. И это большое удовлетворение видеть, что можешь многое сделать для других. Поэтому думаю, что я – счастливая и мне повезло, потому что смогла на такой позиции сделать все, что могу".

Читайте также: Зеленский обсудил с экс-президентом Литвы Грибаускайте ситуацию на Донбассе и саммит "Крымская платформа". ФОТО

Отвечая на вопрос о перспективах культурного сопротивления, Грибаускайте призналась, что ей сложно понять саму постановку вопроса, поскольку "для литовцев нас литовская идентичность была основным элементом борьбы за свободу."

"Наш язык, наша культура помогали нам бороться за Литву, и до сих пор помогают. Во время Майдана украинцы почувствовали, что они – украинцы. Вы отличаетесь от всех остальных в мире, как и литовцы отличаются. Мы разные, но можем вместе жить. У нас общие цели – защита свободы слова, жизни и своей страны. Поэтому выбор, сделанный после Майдана, поможет вам стать той страной, которую вы мечтаете создать", - сказала политик.

Великий президент маленькой страны: представили книгу о Дале Грибаускайте 05

Давая совет молодым лидерам о первых шагах в политике Грибаускайте подчеркнула важность хорошого образования:

"Жизнь и политика – не одно и то же самое. Молодежь должна много учиться и много знать. А политика – на самом последнем месте. У вас не должно быть цели стать политиками. Вы должны иметь цель быть хорошими специалистами и хорошими людьми, а политика придет сама, если ее будет невозможно избежать".

книги (630) Литва (2461) Грибаускайте Даля (204) Книжный Арсенал (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Книгу о Зеленском назовут аналогично - "Ничтожный президент большой страны"...
показать весь комментарий
24.06.2021 17:39
+15
Дякуємо пані Презіденте
показать весь комментарий
24.06.2021 17:41
+11
Украине б такую....
показать весь комментарий
24.06.2021 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І який наклад? Тисяча хоча б набереться?
показать весь комментарий
24.06.2021 17:39 Ответить
Читать будешь?
показать весь комментарий
24.06.2021 17:46 Ответить
Я таку фігню не читаю.
показать весь комментарий
24.06.2021 17:53 Ответить
Очень правильно - читайте про своего фюрера "Кровавые мемуары кремлёвской крысы"....
показать весь комментарий
24.06.2021 18:12 Ответить
Це дебільне тільки найвеличнішого Нєлоха читає.))))
показать весь комментарий
24.06.2021 17:57 Ответить
Книгу о Зеленском назовут аналогично - "Ничтожный президент большой страны"...
показать весь комментарий
24.06.2021 17:39 Ответить
У нас все без исключения президенти били ничтожними
показать весь комментарий
24.06.2021 18:04 Ответить
у вас один був - путін.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:22 Ответить
Лично я с тобой не согласен, потому что "все не без греха" или "не ошибается тот, кто ничего не делает", но в такой концентрации неспроможнiсть, профнепригодность (на теперешней должности), полное отсутствие политических принципов (не вынужденных, показных, как теперь, а ВОСПИТАННЫХ, т.с. впитанных с молоком матери) по-моему еще не было до этого. А поэтому на теперь считаю зе НАИХУДШИМ (янукович не в счет) выбором украинского избирателя..
показать весь комментарий
24.06.2021 20:16 Ответить
так это про путина
показать весь комментарий
24.06.2021 18:59 Ответить
путлера? Там многотомник будет "Как ***** Парашу с колен подымал"
показать весь комментарий
24.06.2021 22:28 Ответить
А у нас - маленький президент Великой Страны.
показать весь комментарий
24.06.2021 17:39 Ответить
Оно не президент.... Оно - гаденький актёришка в роли "Слуги лохов"...
показать весь комментарий
24.06.2021 18:14 Ответить
оно - бесноватый **********..))
показать весь комментарий
24.06.2021 18:31 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2021 17:43 Ответить
Дякуємо пані Презіденте
показать весь комментарий
24.06.2021 17:41 Ответить
Кстати, уточните пожалуйста, как читать слово "Великий"?
Как "Большой" или всё-таки "Великий"?
Просто не первый раз гуглпереводчик подводит.
показать весь комментарий
24.06.2021 17:42 Ответить
Украине б такую....
показать весь комментарий
24.06.2021 17:53 Ответить
Наші олігархи скажуть крадійка і народ не вибере.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:16 Ответить
Повний контраст із слабоумним Нєлохом...
показать весь комментарий
24.06.2021 17:55 Ответить
А у нас "сваты" на 1+1 каждый день .
показать весь комментарий
24.06.2021 17:57 Ответить
А смысл заходить на эту помойку?!)))
показать весь комментарий
24.06.2021 18:02 Ответить
Так это они срут в эфире .
показать весь комментарий
24.06.2021 18:03 Ответить
Такое ощущение , что уровень дискуссирующих гораздо ниже табуретки. Читаешь и , к огромному стыду, видишь, что форумы ,,оккупировали,, полуживотные - знающие два слова на Х и П - быдлота. За страну отдам жизнь - но стыдно.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:17 Ответить
Даля Грибаускайте - выдающаяся европейская политикесса, большой друг Украины, достойный борец с кремлёвской гнилью....Здоровья ей, успехов в её великой миротворческой миссии.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:20 Ответить
Файна жінка з прекрасними помислами !
показать весь комментарий
24.06.2021 18:25 Ответить
Достойна людина , дай вам боже пані Даля всього найкращого у цьому житті!
показать весь комментарий
24.06.2021 18:27 Ответить
Вдячні Вам, пані Президентка, за щіру та багатогранну підтримку України!
Українці ******* і пам'ятають Вас.
Здоров'я Вам!
показать весь комментарий
24.06.2021 18:36 Ответить
Всего-то и нужно - быть честным человеком во всем, не юлить, не хитрить, не врать. Как Даля. И люди это заметят, и оценят.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:52 Ответить
Последний нормальный президент к сожалению маленькой страны.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:58 Ответить
Маленька Литва завше на боці України, тому є декілька вагомих причин, це й спільна історична спадщина, що зформувалася у Великому князівстві Литовському, куди свого часу входили території ******** України, Литви, Польщі та Білорусі і це, безумовно, боротьба українського та литовського народів за незалежність від азійської московської орди (ссср). Щира подяка нашим литовським друзям за підтримку !!!
показать весь комментарий
24.06.2021 19:13 Ответить
Почему-то сразу подумал о Зеленском.)
показать весь комментарий
24.06.2021 19:43 Ответить
УКРАЇНА ВДЯЧНА ПАНІ ГРИБАУСКАЙТЕ ЗА ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ , ШАНУЄ ТА ПОВАЖАЄ ЇЇ
показать весь комментарий
24.06.2021 20:28 Ответить
Далі Грібаускайте міцного здоров'я і всього найкращого, а українцям такого Президента!
показать весь комментарий
24.06.2021 20:55 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/petro-poroshenko/ Петро Порошенко та Далія Грібаускайте обговорили загрози Північного потоку-2, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка

П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.

Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
показать весь комментарий
24.06.2021 21:58 Ответить
 
 