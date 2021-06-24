"Великий президент маленькой страны": представили книгу о Дале Грибаускайте. ФОТО

На Х "Книжном Арсенале" презентовали украинский перевод книги о бывшем президенте Литовской республики Дале Грибаускайте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, книга "Великий президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте" ("Велика президентка маленької країни") вышла в издательстве "Наш Формат". Издание презентовала лично сама Грибаускайте, а также автор книги, журналистка, работавшая пресс-секретарем президента Литвы Дайва Ульбинайте.

"Когда я взялась писать эту книгу, то задавала себе вопрос: что я хочу сказать читателю про нашего президента? Эта книга предлагает общие ценности, которые должны быть у каждого лидера. В книге вы найдете события, которыми жила Литва, как нам приходилось нелегко, и что помогало достичь тех целей, которые мы имеем сегодня.

В книге вы также найдете корни личных качеств нашего президента. Также вы найдете отзывы о нашем президенте руководителей НАТО, Евросоюза, иностранных журналистов.Но самое главное – вы найдете путь, по которому прошла Литва, и по которому вы идете теперь", - отметила автор книги Дайва Ульбинайте.

Экс-президент подчеркнула, что Литва всегда будет поддержвать украинцев в борьбе за свободу и демократию, невзирая на то, кто находится у власти в Украине.

"Сегодня я встретилась и с вашим президентом, и с министрами, и просто с людьми на улице. Я была возле памятного места Небесной сотне, и там все люди начинали одинаково говорить со мной – говорят мне "спасибо". И я всем одинаково отвечаю: "Это вам спасибо. Потому что это вы, украинцы, боретесь за свою страну. Вы сидите в окопах, в которых стреляют. Вы боретесь с теми, кто разворовывает вашу страну". И когда я вижу, как вы защищаете свю страну, как хотите создать новую процветающую Украину, то это попросту мой долг, как любого руководителя помочь вам, при этом не важно, кто конкретно находится у власти. Мне пришлось работать с четырьмя вашими президентами, и моя реакция всегда была одинаковой: если украинцы будут знать, куда они идут и будут бороться за себя, то мы всегда будем вам помогать в любой сфере".

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Размышляя о роли лидра в современном мире, Грибаускайте подчеркнула необходимость жертвенности:

"Всегда есть выбор, для чего и куда ты идешь. Если политик идет на пост, чтобы заработать себе в карман, то пускай не идет. Политика – это не выгода. Политика – это работа, и она имеет смысл только тогда, когда ты готов жертвовать ради всего. А политиков, который приходят грабить и обманывать, снимайте.

Когда у вас идет война, вам тяжело и на востоке люди проливают кровь, а в Киеве при власти люди, которые их грабят... Я знаю конкретные примеры. Когда я как президент хотела помочь вашей стране с военной амуницией, три раза нам Министерство обороны Украины отказывало. И я как президент была вынуждена обращаться напрямую к вашему президенту и рассказать ему о прямом саботаже. Почему он происходил, еще и после захвата Крыма? Потому что часть бюрократии была абсолютно коррумпирована, а мы контролировали, куда идет та помощь. Потом мне люди с фронта рассказывали, что эту помощь от Литвы, например, военные штаны, они должны были выкупать за деньги.

И тем не менее, чтобы ни происходило, наша цель была помочь тем людям, которые спасали сами себя, то есть, боролись за свою страну. Для меня это было самой большой мотивацией. О кое чем из этого в книге есть".

Размышляя о своей судьбе, экс-президент назвала себя счастливой:

"Каждый человек должен прожить жизнь, чтобы иметь смысл, стараясь помочь другим. И это большое удовлетворение видеть, что можешь многое сделать для других. Поэтому думаю, что я – счастливая и мне повезло, потому что смогла на такой позиции сделать все, что могу".

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Отвечая на вопрос о перспективах культурного сопротивления, Грибаускайте призналась, что ей сложно понять саму постановку вопроса, поскольку "для литовцев нас литовская идентичность была основным элементом борьбы за свободу."

"Наш язык, наша культура помогали нам бороться за Литву, и до сих пор помогают. Во время Майдана украинцы почувствовали, что они – украинцы. Вы отличаетесь от всех остальных в мире, как и литовцы отличаются. Мы разные, но можем вместе жить. У нас общие цели – защита свободы слова, жизни и своей страны. Поэтому выбор, сделанный после Майдана, поможет вам стать той страной, которую вы мечтаете создать", - сказала политик.

Давая совет молодым лидерам о первых шагах в политике Грибаускайте подчеркнула важность хорошого образования:

"Жизнь и политика – не одно и то же самое. Молодежь должна много учиться и много знать. А политика – на самом последнем месте. У вас не должно быть цели стать политиками. Вы должны иметь цель быть хорошими специалистами и хорошими людьми, а политика придет сама, если ее будет невозможно избежать".