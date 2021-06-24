УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 209 37

"Велика президентка маленької країни": представили книгу про Далю Грібаускайте. ФОТО

На Х "Книжковому Арсеналі" презентували український переклад книги про колишню президентку Литовської республіки Далю Грібаускайте.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, книга "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" вийшла у видавництві "Наш Формат". Видання презентувала особисто сама Грібаускайте, а також авторка книги, журналістка, яка працювала прессекретаркою президентки Литви Дайва Ульбінайте.

Велика президентка маленької країни: представили книгу про Далю Грібаускайте 01

"Коли я взялася писати цю книгу, то запитувала себе: що я хочу сказати читачеві про нашого президента? Ця книга пропонує спільні цінності, які повинні бути у кожного лідера. У книзі ви знайдете події, якими жила Литва, як нам доводилося нелегко, і що допомагало досягти тих цілей, які ми маємо сьогодні.

У книзі ви знайдете коріння особистих якостей нашої президентки. Також ви знайдете відгуки про нашу президентку керівників НАТО, Євросоюзу, іноземних журналістів. Але найголовніше - ви знайдете шлях, яким пройшла Литва, і яким ви йдете тепер", - зазначила авторка книги Дайва Ульбінайте.

Велика президентка маленької країни: представили книгу про Далю Грібаускайте 02

Експрезидентка підкреслила, що Литва завжди пудтримуватиме українців у боротьбі за свободу і демократію, незважаючи на те, хто перебуває при владі в Україні.

"Сьогодні я зустрілася і з вашим президентом, і з міністрами, і просто з людьми на вулиці. Я була біля пам'ятного місця Небесної сотні, і там всі люди починали однаково говорити зі мною - кажуть мені "дякую". І я всім однаково відповідаю: "Це вам дякую. Тому що це ви, українці, боретеся за свою країну. Ви сидите в окопах, в яких стріляють. Ви боретеся з тими, хто розкрадає вашу країну". І коли я бачу, як ви захищаєте свою країну, як хочете створити нову процвітаючу Україну, то це просто мій обов'язок, як будь-якого керівника допомогти вам, при цьому не важливо, хто конкретно перебуває при владі. Мені довелося працювати з чотирма вашими президентами, і моя реакція завжди була однаковою: якщо українці знатимуть, куди вони йдуть і будуть боротися за себе, то ми завжди будемо вам допомагати в будь-якій сфері".

Велика президентка маленької країни: представили книгу про Далю Грібаускайте 03

Розмірковуючи про роль Лідера в сучасному світі, Грібаускайте підкреслила необхідність жертовності:

"Завжди є вибір, для чого і куди ти йдеш. Якщо політик йде на пост, щоб заробити собі в кишеню, то нехай не йде. Політика - це не вигода. Політика - це робота, і вона має сенс тільки тоді, коли ти готовий жертвувати заради всього. А політиків, який приходять грабувати та обдурювати, знімайте.

Дивіться також: "Книжковий Арсенал" стартував у столиці після дворічної перерви. ФОТОрепортаж

Коли у вас іде війна, вам важко і на сході люди проливають кров, а в Києві при владі люди, які їх грабують ... Я знаю конкретні приклади. Коли я як президент хотіла допомогти вашій країні з військовою амуніцією, три рази нам Міністерство оборони України відмовляло. І я як президент була змушена звертатися безпосередньо до вашого президента і розповісти йому про прямий саботаж. Чому він відбувався, ще й після захоплення Криму? Тому що частина бюрократії була абсолютно корумпована, а ми контролювали, куди йде та допомога. Потім мені люди з фронту розповідали, що цю допомогу від Литви, наприклад, військові штани, вони повинні були викуповувати за гроші.

І тим не менше, щоб не відбувалося, наша мета була допомогти тим людям, які рятували самі себе, тобто, боролися за свою країну. Для мене це було найбільшою мотивацією. Про дещо з цього у книзі є".

Велика президентка маленької країни: представили книгу про Далю Грібаускайте 04

Розмірковуючи про свою долю, експрезидентка назвала себе щасливою:

"Кожна людина повинна прожити життя, щоб мати сенс, намагаючись допомогти іншим. І це велике задоволення бачити, що можеш багато чого зробити для інших. Тому думаю, що я - щаслива і мені пощастило, тому що змогла на такій позиції зробити все, що можу".

Читайте також: Режим Лукашенка треба політично і дипломатично ізолювати, - Грібаускайте

Відповідаючи на запитання про перспективи культурного опору, Грібаускайте зізналася, що їй складно зрозуміти саму постановку питання, оскільки "для нас, литовців, литовська ідентичність була основним елементом боротьби за свободу".

"Наша мова, наша культура допомагали нам боротися за Литву, і досі допомагають. Під час Майдану українці відчули, що вони - українці. Ви відрізняєтеся від усіх інших у світі, як і литовці відрізняються. Ми різні, але можемо разом жити. У нас спільні цілі - захист свободи слова, життя і своєї країни. Тому вибір, зроблений після Майдану, допоможе вам стати тією країною, яку ви мрієте створити", - сказала політик.

Велика президентка маленької країни: представили книгу про Далю Грібаускайте 05

Даючи пораду молодим лідерам щодо перших кроків у політиці Грібаускайте підкреслила важливість хорошої освіти:

"Життя і політика - не одне і те ж саме. Молодь повинна багато вчитися і багато знати. А політика - на останньому місці. У вас не повинно бути цілі стати політиками. Ви повинні мати на меті бути хорошими фахівцями і хорошими людьми, а політика прийде сама, якщо її буде неможливо уникнути".

Автор: 

книги (446) Литва (2398) Грібаускайте Даля (121) Книжковий Арсенал (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Книгу о Зеленском назовут аналогично - "Ничтожный президент большой страны"...
показати весь коментар
24.06.2021 17:39
+15
Дякуємо пані Презіденте
показати весь коментар
24.06.2021 17:41
+11
Украине б такую....
показати весь коментар
24.06.2021 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І який наклад? Тисяча хоча б набереться?
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
Читать будешь?
показати весь коментар
24.06.2021 17:46 Відповісти
Я таку фігню не читаю.
показати весь коментар
24.06.2021 17:53 Відповісти
Очень правильно - читайте про своего фюрера "Кровавые мемуары кремлёвской крысы"....
показати весь коментар
24.06.2021 18:12 Відповісти
Це дебільне тільки найвеличнішого Нєлоха читає.))))
показати весь коментар
24.06.2021 17:57 Відповісти
Книгу о Зеленском назовут аналогично - "Ничтожный президент большой страны"...
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
У нас все без исключения президенти били ничтожними
показати весь коментар
24.06.2021 18:04 Відповісти
у вас один був - путін.
показати весь коментар
24.06.2021 18:22 Відповісти
Лично я с тобой не согласен, потому что "все не без греха" или "не ошибается тот, кто ничего не делает", но в такой концентрации неспроможнiсть, профнепригодность (на теперешней должности), полное отсутствие политических принципов (не вынужденных, показных, как теперь, а ВОСПИТАННЫХ, т.с. впитанных с молоком матери) по-моему еще не было до этого. А поэтому на теперь считаю зе НАИХУДШИМ (янукович не в счет) выбором украинского избирателя..
показати весь коментар
24.06.2021 20:16 Відповісти
так это про путина
показати весь коментар
24.06.2021 18:59 Відповісти
путлера? Там многотомник будет "Как ***** Парашу с колен подымал"
показати весь коментар
24.06.2021 22:28 Відповісти
А у нас - маленький президент Великой Страны.
показати весь коментар
24.06.2021 17:39 Відповісти
Оно не президент.... Оно - гаденький актёришка в роли "Слуги лохов"...
показати весь коментар
24.06.2021 18:14 Відповісти
оно - бесноватый **********..))
показати весь коментар
24.06.2021 18:31 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2021 17:43 Відповісти
Дякуємо пані Презіденте
показати весь коментар
24.06.2021 17:41 Відповісти
Кстати, уточните пожалуйста, как читать слово "Великий"?
Как "Большой" или всё-таки "Великий"?
Просто не первый раз гуглпереводчик подводит.
показати весь коментар
24.06.2021 17:42 Відповісти
Украине б такую....
показати весь коментар
24.06.2021 17:53 Відповісти
Наші олігархи скажуть крадійка і народ не вибере.
показати весь коментар
24.06.2021 18:16 Відповісти
Повний контраст із слабоумним Нєлохом...
показати весь коментар
24.06.2021 17:55 Відповісти
А у нас "сваты" на 1+1 каждый день .
показати весь коментар
24.06.2021 17:57 Відповісти
А смысл заходить на эту помойку?!)))
показати весь коментар
24.06.2021 18:02 Відповісти
Так это они срут в эфире .
показати весь коментар
24.06.2021 18:03 Відповісти
Такое ощущение , что уровень дискуссирующих гораздо ниже табуретки. Читаешь и , к огромному стыду, видишь, что форумы ,,оккупировали,, полуживотные - знающие два слова на Х и П - быдлота. За страну отдам жизнь - но стыдно.
показати весь коментар
24.06.2021 18:17 Відповісти
Даля Грибаускайте - выдающаяся европейская политикесса, большой друг Украины, достойный борец с кремлёвской гнилью....Здоровья ей, успехов в её великой миротворческой миссии.
показати весь коментар
24.06.2021 18:20 Відповісти
Файна жінка з прекрасними помислами !
показати весь коментар
24.06.2021 18:25 Відповісти
Достойна людина , дай вам боже пані Даля всього найкращого у цьому житті!
показати весь коментар
24.06.2021 18:27 Відповісти
Вдячні Вам, пані Президентка, за щіру та багатогранну підтримку України!
Українці ******* і пам'ятають Вас.
Здоров'я Вам!
показати весь коментар
24.06.2021 18:36 Відповісти
Всего-то и нужно - быть честным человеком во всем, не юлить, не хитрить, не врать. Как Даля. И люди это заметят, и оценят.
показати весь коментар
24.06.2021 18:52 Відповісти
Последний нормальный президент к сожалению маленькой страны.
показати весь коментар
24.06.2021 18:58 Відповісти
Маленька Литва завше на боці України, тому є декілька вагомих причин, це й спільна історична спадщина, що зформувалася у Великому князівстві Литовському, куди свого часу входили території ******** України, Литви, Польщі та Білорусі і це, безумовно, боротьба українського та литовського народів за незалежність від азійської московської орди (ссср). Щира подяка нашим литовським друзям за підтримку !!!
показати весь коментар
24.06.2021 19:13 Відповісти
Почему-то сразу подумал о Зеленском.)
показати весь коментар
24.06.2021 19:43 Відповісти
УКРАЇНА ВДЯЧНА ПАНІ ГРИБАУСКАЙТЕ ЗА ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ , ШАНУЄ ТА ПОВАЖАЄ ЇЇ
показати весь коментар
24.06.2021 20:28 Відповісти
Далі Грібаускайте міцного здоров'я і всього найкращого, а українцям такого Президента!
показати весь коментар
24.06.2021 20:55 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/petro-poroshenko/ Петро Порошенко та Далія Грібаускайте обговорили загрози Північного потоку-2, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка

П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.

Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
показати весь коментар
24.06.2021 21:58 Відповісти
 
 