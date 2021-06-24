"Велика президентка маленької країни": представили книгу про Далю Грібаускайте. ФОТО

На Х "Книжковому Арсеналі" презентували український переклад книги про колишню президентку Литовської республіки Далю Грібаускайте.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, книга "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте" вийшла у видавництві "Наш Формат". Видання презентувала особисто сама Грібаускайте, а також авторка книги, журналістка, яка працювала прессекретаркою президентки Литви Дайва Ульбінайте.

"Коли я взялася писати цю книгу, то запитувала себе: що я хочу сказати читачеві про нашого президента? Ця книга пропонує спільні цінності, які повинні бути у кожного лідера. У книзі ви знайдете події, якими жила Литва, як нам доводилося нелегко, і що допомагало досягти тих цілей, які ми маємо сьогодні.

У книзі ви знайдете коріння особистих якостей нашої президентки. Також ви знайдете відгуки про нашу президентку керівників НАТО, Євросоюзу, іноземних журналістів. Але найголовніше - ви знайдете шлях, яким пройшла Литва, і яким ви йдете тепер", - зазначила авторка книги Дайва Ульбінайте.

Експрезидентка підкреслила, що Литва завжди пудтримуватиме українців у боротьбі за свободу і демократію, незважаючи на те, хто перебуває при владі в Україні.

"Сьогодні я зустрілася і з вашим президентом, і з міністрами, і просто з людьми на вулиці. Я була біля пам'ятного місця Небесної сотні, і там всі люди починали однаково говорити зі мною - кажуть мені "дякую". І я всім однаково відповідаю: "Це вам дякую. Тому що це ви, українці, боретеся за свою країну. Ви сидите в окопах, в яких стріляють. Ви боретеся з тими, хто розкрадає вашу країну". І коли я бачу, як ви захищаєте свою країну, як хочете створити нову процвітаючу Україну, то це просто мій обов'язок, як будь-якого керівника допомогти вам, при цьому не важливо, хто конкретно перебуває при владі. Мені довелося працювати з чотирма вашими президентами, і моя реакція завжди була однаковою: якщо українці знатимуть, куди вони йдуть і будуть боротися за себе, то ми завжди будемо вам допомагати в будь-якій сфері".

Розмірковуючи про роль Лідера в сучасному світі, Грібаускайте підкреслила необхідність жертовності:

"Завжди є вибір, для чого і куди ти йдеш. Якщо політик йде на пост, щоб заробити собі в кишеню, то нехай не йде. Політика - це не вигода. Політика - це робота, і вона має сенс тільки тоді, коли ти готовий жертвувати заради всього. А політиків, який приходять грабувати та обдурювати, знімайте.

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Коли у вас іде війна, вам важко і на сході люди проливають кров, а в Києві при владі люди, які їх грабують ... Я знаю конкретні приклади. Коли я як президент хотіла допомогти вашій країні з військовою амуніцією, три рази нам Міністерство оборони України відмовляло. І я як президент була змушена звертатися безпосередньо до вашого президента і розповісти йому про прямий саботаж. Чому він відбувався, ще й після захоплення Криму? Тому що частина бюрократії була абсолютно корумпована, а ми контролювали, куди йде та допомога. Потім мені люди з фронту розповідали, що цю допомогу від Литви, наприклад, військові штани, вони повинні були викуповувати за гроші.

І тим не менше, щоб не відбувалося, наша мета була допомогти тим людям, які рятували самі себе, тобто, боролися за свою країну. Для мене це було найбільшою мотивацією. Про дещо з цього у книзі є".

Розмірковуючи про свою долю, експрезидентка назвала себе щасливою:

"Кожна людина повинна прожити життя, щоб мати сенс, намагаючись допомогти іншим. І це велике задоволення бачити, що можеш багато чого зробити для інших. Тому думаю, що я - щаслива і мені пощастило, тому що змогла на такій позиції зробити все, що можу".

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Відповідаючи на запитання про перспективи культурного опору, Грібаускайте зізналася, що їй складно зрозуміти саму постановку питання, оскільки "для нас, литовців, литовська ідентичність була основним елементом боротьби за свободу".

"Наша мова, наша культура допомагали нам боротися за Литву, і досі допомагають. Під час Майдану українці відчули, що вони - українці. Ви відрізняєтеся від усіх інших у світі, як і литовці відрізняються. Ми різні, але можемо разом жити. У нас спільні цілі - захист свободи слова, життя і своєї країни. Тому вибір, зроблений після Майдану, допоможе вам стати тією країною, яку ви мрієте створити", - сказала політик.

Даючи пораду молодим лідерам щодо перших кроків у політиці Грібаускайте підкреслила важливість хорошої освіти:

"Життя і політика - не одне і те ж саме. Молодь повинна багато вчитися і багато знати. А політика - на останньому місці. У вас не повинно бути цілі стати політиками. Ви повинні мати на меті бути хорошими фахівцями і хорошими людьми, а політика прийде сама, якщо її буде неможливо уникнути".