Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте

Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що лідери країн, які визначають геополітику, змушені зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час презентації книги про себе "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте", яка відбулася вчора на "Книжковому Арсеналі".

"В геополітичному сенсі є відповідальність малих країн, є відповідальність середніх країн і є відповідальність країн, що визначають світову політику. Ми бачили зустріч і запрошення президента Байдена поговорити з Путіним. Існують такі геополітичні питання, які, як би не думали, але потрібно вирішувати разом.

Дуже ясно окреслені червоні лінії, які переступити не можна. Європа й Америка ввели нові санкції (проти Росії - Ред.). Ці країни відповідальні за глобальний процес, і ігнорувати тих керівників, про яких думають критично, все одно не можуть. Це їхній обов'язок. Ми ж м'якші народи і маленькі країни. Тому можемо дозволити собі більше - відвертіше говорити, воювати. Ми можемо говорити голосніше і яскравіше, тому що за нами тільки ми самі. У нас інші інтереси, ми не маємо ноші геополітичної відповідальності. І з мого боку було свідомим рішенням приймати вогонь на себе. Це вибір будь-якого лідера - жити дипломатично і красиво чи приймати вогонь на себе.

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Свого часу я задала канцлеру Меркель запитання, після декількох її зустрічей із Путіним. На деяких було яскраво видно елементи приниження. Я запитала, чому вона все одно з ним зустрічається. Меркель відповіла, що буде зустрічатися з ним, навіть коли її будуть принижувати, якщо це приведе до миру. Це ціннісна позиція - коли людина жертвує собою заради того, щоб досягти миру. Є питання, які потрібно вирішувати, навіть переступивши через себе. Думаю, що такий феномен є і з боку Меркель, і з боку Байдена", - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, як ставиться до того, що канцлер Ангела Меркель запросила президента РФ Володимира Путіна на саміт ЄС.