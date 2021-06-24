Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте
Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що лідери країн, які визначають геополітику, змушені зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час презентації книги про себе "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте", яка відбулася вчора на "Книжковому Арсеналі".
"В геополітичному сенсі є відповідальність малих країн, є відповідальність середніх країн і є відповідальність країн, що визначають світову політику. Ми бачили зустріч і запрошення президента Байдена поговорити з Путіним. Існують такі геополітичні питання, які, як би не думали, але потрібно вирішувати разом.
Дуже ясно окреслені червоні лінії, які переступити не можна. Європа й Америка ввели нові санкції (проти Росії - Ред.). Ці країни відповідальні за глобальний процес, і ігнорувати тих керівників, про яких думають критично, все одно не можуть. Це їхній обов'язок. Ми ж м'якші народи і маленькі країни. Тому можемо дозволити собі більше - відвертіше говорити, воювати. Ми можемо говорити голосніше і яскравіше, тому що за нами тільки ми самі. У нас інші інтереси, ми не маємо ноші геополітичної відповідальності. І з мого боку було свідомим рішенням приймати вогонь на себе. Це вибір будь-якого лідера - жити дипломатично і красиво чи приймати вогонь на себе.
Свого часу я задала канцлеру Меркель запитання, після декількох її зустрічей із Путіним. На деяких було яскраво видно елементи приниження. Я запитала, чому вона все одно з ним зустрічається. Меркель відповіла, що буде зустрічатися з ним, навіть коли її будуть принижувати, якщо це приведе до миру. Це ціннісна позиція - коли людина жертвує собою заради того, щоб досягти миру. Є питання, які потрібно вирішувати, навіть переступивши через себе. Думаю, що такий феномен є і з боку Меркель, і з боку Байдена", - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, як ставиться до того, що канцлер Ангела Меркель запросила президента РФ Володимира Путіна на саміт ЄС.
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Немецко-французский план, обнародованный во время встречи дипломатов ЕС, ошеломил лидеров европейских институтов, в том числе президента Совета Шарля Мишеля, который контролирует повестку дня саммита.
Многие дипломаты ЕС выразили возмущение предложением, сделанным в последнюю минуту, причем наиболее сильное возмущение вызвали три страны Балтии и Польша. Эти страны давно выступают за жесткий ответ на военную агрессию России в Украине, на злонамеренные действия российских боевиков на европейской территории, включая убийства, а также на отравление и последующее заключение в тюрьму Навального
дин высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что некоторые немецко-французские идеи не были реализованы в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.
«Мы наблюдаем тенденцию, которая нас беспокоит, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. «Есть вещи, которые мы не можем принять».
Что касается идеи саммита или любого улучшения отношений с Путиным, дипломат добавил: «Мы не видим причин, по которым мы должны улучшить наши отношения с Россией, особенно когда мы сейчас имеем дело с https://www-politico-eu.translate.goog/article/polish-politics-hit-with-by-cyberattack/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc,elem кибератакой , дезинформацией».
Советник Макрона защищал германо-франкистскую инициативу, в том числе идею саммита.
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рвотный позыв.
П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.
Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
Все зрозуміло.
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От тільки її зустрічі і її дії привели вже до двох воєн - у Грузії та Україні, привели до десятків тисяч убитих і мільйонів біженців, а фрау усе рветься і рветься на зустрічі. Стійко тримає ембарго на поставки оборонної зброї для жертв агресії - Грузії та України, стійко терпить приниження від США заради того, щоб побільше заплатити грошей дорогому другу Вольдемару, за які він ще краще озброїть свою армію і загарбає ще більше земель, вб'є ще більше людей, зробить біженцями нові мільйони....
Коли я дивлюся на ангельське личико цієї фрау, на її добру посмішку бабусі-божої кульбабки мені чомусь хочеться лише блювати... Х-йло хоч чесне зло, воно і не приховує, що воно зло. А це....