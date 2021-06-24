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Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте

Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте

Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що лідери країн, які визначають геополітику, змушені зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час презентації книги про себе "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте", яка відбулася вчора на "Книжковому Арсеналі".

"В геополітичному сенсі є відповідальність малих країн, є відповідальність середніх країн і є відповідальність країн, що визначають світову політику. Ми бачили зустріч і запрошення президента Байдена поговорити з Путіним. Існують такі геополітичні питання, які, як би не думали, але потрібно вирішувати разом.

Дуже ясно окреслені червоні лінії, які переступити не можна. Європа й Америка ввели нові санкції (проти Росії - Ред.). Ці країни відповідальні за глобальний процес, і ігнорувати тих керівників, про яких думають критично, все одно не можуть. Це їхній обов'язок. Ми ж м'якші народи і маленькі країни. Тому можемо дозволити собі більше - відвертіше говорити, воювати. Ми можемо говорити голосніше і яскравіше, тому що за нами тільки ми самі. У нас інші інтереси, ми не маємо ноші геополітичної відповідальності. І з мого боку було свідомим рішенням приймати вогонь на себе. Це вибір будь-якого лідера - жити дипломатично і красиво чи приймати вогонь на себе.

Читайте також: "Велика президентка маленької країни": представили книгу про Далю Грібаускайте. ФОТО

Свого часу я задала канцлеру Меркель запитання, після декількох її зустрічей із Путіним. На деяких було яскраво видно елементи приниження. Я запитала, чому вона все одно з ним зустрічається. Меркель відповіла, що буде зустрічатися з ним, навіть коли її будуть принижувати, якщо це приведе до миру. Це ціннісна позиція - коли людина жертвує собою заради того, щоб досягти миру. Є питання, які потрібно вирішувати, навіть переступивши через себе. Думаю, що такий феномен є і з боку Меркель, і з боку Байдена", - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, як ставиться до того, що канцлер Ангела Меркель запросила президента РФ Володимира Путіна на саміт ЄС.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23790) Євросоюз (13391) Грібаускайте Даля (121) Книжковий Арсенал (10)


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Топ коментарі
+17
Особенно Ангела, сплошная жертва, вторая после Шредера.
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24.06.2021 20:25
+11
Меркель расчитывет на пенсию от газпрома ,а сенильному байдену все равно , он под обамовскую дудку пляшет .
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24.06.2021 20:22
+10
Чемберлена тоже так оправдывали за встречу с Гитлером, мол жертвует бедный и душой и телом. все мы помним, к чему привели подобные "жертвы".
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24.06.2021 20:31
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Меркель расчитывет на пенсию от газпрома ,а сенильному байдену все равно , он под обамовскую дудку пляшет .
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24.06.2021 20:22 Відповісти
Одно дело разговаривать и если видишь что имеешь дело с бандитом типа кремлевского сокращать его возможности и совсем другое дело разговаривать и финансировать этого бандита,увеличивая его возможности..У меня такое мнение о фрау
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24.06.2021 20:54 Відповісти
Особенно Ангела, сплошная жертва, вторая после Шредера.
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24.06.2021 20:25 Відповісти
Чемберлена тоже так оправдывали за встречу с Гитлером, мол жертвует бедный и душой и телом. все мы помним, к чему привели подобные "жертвы".
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24.06.2021 20:31 Відповісти
Сейчас расплачусь от этих жертв геополитики, США, Германия, и рашку с больным диктатором в уровень ставят. Сегодня видимо прощальный день с Меркель, ушла с поста, политики запустили флешмоб поддержки Меркель. Понять и простить. С рашкой вести диалог.
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24.06.2021 20:35 Відповісти
ливийские кланы, которые устроили гражданскую войну после смерти каддафи
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24.06.2021 21:05 Відповісти
Грибаускайте>не кожен знає,хто це і що за державу представляє-а влазить з сужженями про діі провідників великих держав.,все як в тій казці про мосьок,малі а галасують...
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24.06.2021 20:48 Відповісти
Немецко-французская увертюра Путину раскалывает ЕС- POLITICO

Немецко-французский план, обнародованный во время встречи дипломатов ЕС, ошеломил лидеров европейских институтов, в том числе президента Совета Шарля Мишеля, который контролирует повестку дня саммита.
Многие дипломаты ЕС выразили возмущение предложением, сделанным в последнюю минуту, причем наиболее сильное возмущение вызвали три страны Балтии и Польша. Эти страны давно выступают за жесткий ответ на военную агрессию России в Украине, на злонамеренные действия российских боевиков на европейской территории, включая убийства, а также на отравление и последующее заключение в тюрьму Навального

дин высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что некоторые немецко-французские идеи не были реализованы в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.
«Мы наблюдаем тенденцию, которая нас беспокоит, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. «Есть вещи, которые мы не можем принять».
Что касается идеи саммита или любого улучшения отношений с Путиным, дипломат добавил: «Мы не видим причин, по которым мы должны улучшить наши отношения с Россией, особенно когда мы сейчас имеем дело с https://www-politico-eu.translate.goog/article/polish-politics-hit-with-by-cyberattack/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc,elem кибератакой , дезинформацией».
Советник Макрона защищал германо-франкистскую инициативу, в том числе идею саммита.
.......
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24.06.2021 20:48 Відповісти
Итак Меркель и Макарон зовут вову сдаться штайнмайеру? Или хуже того водичку в Крым?
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24.06.2021 20:49 Відповісти
Сейчас прям заплачу. Какие невыносимые жертвы для двуличных..
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24.06.2021 20:55 Відповісти
Меркель и Байден идут на жертвы, встречаясь с Путиным, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 8112
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24.06.2021 21:06 Відповісти
Даля Грибаукайте говорит, что Меркель и Байден должны сдерживать
рвотный позыв.
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24.06.2021 21:16 Відповісти
Могли бы и не идти на такие большие жертвы.
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24.06.2021 21:19 Відповісти
Украины был дан шанс, который просран
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24.06.2021 21:24 Відповісти
Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 6451
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24.06.2021 21:31 Відповісти
продолжается шредиризация немецкого руководства. ничего личного, просто выход на высокооплачиваемую пенсию
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24.06.2021 21:33 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/24/petro-poroshenko/ Петро Порошенко та Далія Грібаускайте обговорили загрози Північного потоку-2, посилення санкцій проти Росії і злочини проти демократії з боку режиму Лукашенка
П'ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Президентом Литовської Республіки Далією Грибаускайте.
Лідер «Європейської Солідарності» висловив глибоку вдячність за величезний особистий внесок литовської лідерки як у розвиток двосторонніх відносин, так і в просування євроінтеграційного та євроатлантичного порядку денного України.
«Я пам'ятаю і дуже ціную вашу роль у Революції Гідності, укладенні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадженні безвізового режиму для громадян нашої держави», - наголосив п'ятий Президент.
Петро Порошенко та Далія Грибаускайте обговорили безпекові виклики перед Україною та загалом перед європейським континентом у зв'язку з триваючою російською агресією, підривними діями Кремля проти трансатлантичної єдності та солідарності, будівництвом Північного потоку-2, а також злочинами проти демократії з боку режиму Лукашенка в Білорусі.
Петро Порошенко наголосив на важливості збереження та посилення санкційного режиму з боку Заходу проти Росії, неможливості повернення до «звичайного ведення справ» до припинення агресії, а також необхідності здійснення кроків в напрямку деокупації Донбасу та Криму, в тому числі успішного запуску Кримської платформи.
П'ятий Президент висловив вдячність Литві за готовність прийняти у Вільнюсі на початку липня чергову Конференцію з питань реформ в Україні. Лідери домовились підтримувати контакти для ефективного просування спільного порядку денного.
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24.06.2021 21:58 Відповісти
З Вікіпедії:Университет по специальности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политэкономия окончила в 1983 году, и в этом же году вступила в КПССhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5,_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F#cite_note-cpsu-11 [11] .Вернувшись в 1983 году в Вильнюс, Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей партийной школе, где до 1990 года вела курс по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F политэкономии .В 1988 году в аспирантуре при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Академии общественных наук при ЦК КПСС (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Все зрозуміло.
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24.06.2021 22:47 Відповісти
Вона буде зустрічатися з ним, навіть якщо не лишиться ніхто живим.
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24.06.2021 22:53 Відповісти
Меркель і Байден ідуть на жертви, зустрічаючись із Путіним, - Грібаускайте - Цензор.НЕТ 7387
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25.06.2021 02:32 Відповісти
Меркель відповіла, що буде зустрічатися з ним, навіть коли її будуть принижувати, якщо це приведе до миру.Джерело: https://censor.net/ua/n3273352
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От тільки її зустрічі і її дії привели вже до двох воєн - у Грузії та Україні, привели до десятків тисяч убитих і мільйонів біженців, а фрау усе рветься і рветься на зустрічі. Стійко тримає ембарго на поставки оборонної зброї для жертв агресії - Грузії та України, стійко терпить приниження від США заради того, щоб побільше заплатити грошей дорогому другу Вольдемару, за які він ще краще озброїть свою армію і загарбає ще більше земель, вб'є ще більше людей, зробить біженцями нові мільйони....
Коли я дивлюся на ангельське личико цієї фрау, на її добру посмішку бабусі-божої кульбабки мені чомусь хочеться лише блювати... Х-йло хоч чесне зло, воно і не приховує, що воно зло. А це....
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25.06.2021 10:59 Відповісти
 
 