Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков
В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между Евросоюзом и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - сказал Песков.
Напомним, ранее Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным.
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+3 олег иванов #434516
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то немцу и французу смерть
Только коррумпированые макроны с меркелями думают что пронесет...
Да пронесет..-как при дезентирии
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....??????.....
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