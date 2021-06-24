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Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков

Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков

В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между Евросоюзом и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - сказал Песков.

Напомним, ранее Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте: Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация"

Автор: 

Меркель Ангела (2125) Песков Дмитрий (1861) путин владимир (31237) россия (95467) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+3
Старая меркантильная немецкая жаба завсегда готова к диалогу с ******.
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 6172
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24.06.2021 13:35
+3
Отрабатывает место в наблюдательном совете Роснефти, или куда там ее ***** пристроит. Пенсия, однако.
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24.06.2021 13:54
+2
та ясный перец...какбы уважили ж старика-*****-кабаева ))) канешна положительно)))
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24.06.2021 13:27
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та ясный перец...какбы уважили ж старика-*****-кабаева ))) канешна положительно)))
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24.06.2021 13:27 Ответить
Чумаходы
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24.06.2021 13:29 Ответить
нет, чтоб животворящих санкций подкинуть... санкции россии-помойке только на пользу....
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24.06.2021 13:29 Ответить
Коли вже ти підеш на пенсию Мутті…
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24.06.2021 13:30 Ответить
Еврошлюхи подмахивают путину.
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24.06.2021 13:30 Ответить
МЫ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ!!!📢
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24.06.2021 13:34 Ответить
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 1135
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24.06.2021 13:34 Ответить
Песков спешит...ЕС ещё не направляла приглашения и не оговаривала возможность такового.Меркель и макрон ещё не весь ЕС и не им решать,а большинству.согласно уставу ЕС.
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24.06.2021 13:35 Ответить
Старая меркантильная немецкая жаба завсегда готова к диалогу с ******.
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 6172
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24.06.2021 13:35 Ответить
Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6437
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24.06.2021 13:51 Ответить
Отрабатывает место в наблюдательном совете Роснефти, или куда там ее ***** пристроит. Пенсия, однако.
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24.06.2021 13:54 Ответить
что мацкалю "положительно
то немцу и французу смерть

Только коррумпированые макроны с меркелями думают что пронесет...
Да пронесет..-как при дезентирии
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24.06.2021 13:59 Ответить
не дают покоя старушке Риббентроп ни комсомольская юность, ни обеспеченная пенсия шрёдера и кнайсль
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24.06.2021 13:59 Ответить
НЕМЫТЫЕ ! !

. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .

. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .

. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..

.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....??????.....

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24.06.2021 14:03 Ответить
 
 