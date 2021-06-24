Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков

В Кремле ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между Евросоюзом и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - сказал Песков.

Напомним, ранее Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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