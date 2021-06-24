Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков

У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між Євросоюзом і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

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