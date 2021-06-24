УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10519 відвідувачів онлайн
Новини
1 336 14

Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков

Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков

У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між Євросоюзом і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також читайте: Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація"

Автор: 

Меркель Ангела (1139) Пєсков Дмитро (1613) путін володимир (23787) росія (65073) Євросоюз (13388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Старая меркантильная немецкая жаба завсегда готова к диалогу с ******.
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 6172
показати весь коментар
24.06.2021 13:35
+3
Отрабатывает место в наблюдательном совете Роснефти, или куда там ее ***** пристроит. Пенсия, однако.
показати весь коментар
24.06.2021 13:54
+2
та ясный перец...какбы уважили ж старика-*****-кабаева ))) канешна положительно)))
показати весь коментар
24.06.2021 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ясный перец...какбы уважили ж старика-*****-кабаева ))) канешна положительно)))
показати весь коментар
24.06.2021 13:27 Відповісти
Чумаходы
показати весь коментар
24.06.2021 13:29 Відповісти
нет, чтоб животворящих санкций подкинуть... санкции россии-помойке только на пользу....
показати весь коментар
24.06.2021 13:29 Відповісти
Коли вже ти підеш на пенсию Мутті…
показати весь коментар
24.06.2021 13:30 Відповісти
Еврошлюхи подмахивают путину.
показати весь коментар
24.06.2021 13:30 Відповісти
МЫ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ!!!📢
показати весь коментар
24.06.2021 13:34 Відповісти
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 1135
показати весь коментар
24.06.2021 13:34 Відповісти
Песков спешит...ЕС ещё не направляла приглашения и не оговаривала возможность такового.Меркель и макрон ещё не весь ЕС и не им решать,а большинству.согласно уставу ЕС.
показати весь коментар
24.06.2021 13:35 Відповісти
Старая меркантильная немецкая жаба завсегда готова к диалогу с ******.
Инициативу о возобновлении диалога между РФ и Евросоюзом оцениваем положительно, - Песков - Цензор.НЕТ 6172
показати весь коментар
24.06.2021 13:35 Відповісти
Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6437
показати весь коментар
24.06.2021 13:51 Відповісти
Отрабатывает место в наблюдательном совете Роснефти, или куда там ее ***** пристроит. Пенсия, однако.
показати весь коментар
24.06.2021 13:54 Відповісти
что мацкалю "положительно
то немцу и французу смерть

Только коррумпированые макроны с меркелями думают что пронесет...
Да пронесет..-как при дезентирии
показати весь коментар
24.06.2021 13:59 Відповісти
не дают покоя старушке Риббентроп ни комсомольская юность, ни обеспеченная пенсия шрёдера и кнайсль
показати весь коментар
24.06.2021 13:59 Відповісти
НЕМЫТЫЕ ! !

. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .

. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .

. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..

.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....??????.....

.
.
показати весь коментар
24.06.2021 14:03 Відповісти
 
 