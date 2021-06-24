Ініціативу про відновлення діалогу між РФ і Євросоюзом оцінюємо позитивно, - Пєсков
У Кремлі відповіли на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про встановлення діалогу між Євросоюзом і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Ініціативу оцінюємо позитивно. Президент Путін є прихильником створення механізму діалогу і контактів між Брюсселем і Москвою", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+3 олег иванов #434516
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+3 Igor Budnik #285429
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+2 Вася Шевченко #371210
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то немцу и французу смерть
Только коррумпированые макроны с меркелями думают что пронесет...
Да пронесет..-как при дезентирии
. .. ПОЧЕМУ рф -СКРЫВАЕТ ПРЕСТУПНИКОВ, - которые ВИНОВНЫ в ТРАГЕДИИ 2 мая в Одессе ??. .
. . Почему в ПИДЭРЭ ужэ который раз происходит съезд КРАЙНЕ ПРАВЫХ организацый Европы ( в Европе запрещены )) ..... .
. Почему в Москве - МИД рф-организовывает встречи с террористами ТАЛЛИБАН и ХЕЗБОЛА . . ., и платит им деньги за убийсвто солдат международной коалицыи ????. . . ....... ..
.. И оооочень много еще -ПОЧЕМУ .....??????.....
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