ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.
Про це Меркель сказала, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, ЄС має сформулювати порядок спільних стратегічних інтересів з Росією, йдеться про захист клімату, безпеку.
"Я вважаю, що ЄС має шукати прямий контакт з Росією і російським президентом", - заявила вона.
Канцлер Німеччини заявила, що Європейський Союз повинен шукати власні переговорні формати з Росією.
Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.
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Цинізм цих країн перевершує всі можливі моральні межі.
Вже як Московія познущала з них у Раді Європи. І що?
Зробили висновки? Жодних ....
Якийсь мазохізм! Або залежність. Але все одно гидко😒
Одним словом , європейські хвойди , для яких газпромівське бабло - понад усе !
Нет наказания - можно и дальше нарушать законы.
За них Макрель готова на любые унижения своей страны!
Данке, фрау Макрель!!!
При этом она заявила о том, что Европе надо выработать общую позицию, относительно РФ и Путина, как в борьбе с гибридной агрессией, исходящей из Москвы, так и в плане взаимодействия в областях, которые представляют взаимный интерес. Большинство лидеров государств ЕС просто выпали в осадок, от таких речей бундес кацлерин, или как ее называют близкие друзья «Фрау Штази» и только Макрон тряс чубом в знак согласия с бабулей.
Российская пресса уже бьет ключом и приводят цитаты из застольной речи фрау Ангелы. Такого возбуждения там давно не было. Странно, что никто не написал о какой-то успешной многоходовке Путина по покупке европейских политических активов. Теперь все, кто предлагал «дать мальчику еще сто дней» должны понимать, что сейчас они видят последствия преступной некомпетентности власти, которую они избрали.
О том, что это может быть больше, чем некомпетентность, должны заботиться соответствующие органы и если они этого не делают, то рано или поздно, встанет вопрос: «Почему?», на который таки прийдется отвечать. Шаурмены-аниматоры умудрились зарекомендовать себя в мире полными нулями, о которые даже ноги вытирать нет смысла, а просто достаточно не обращать на них внимания, как на последствия выгула собак.
Но это - половина проблемы, а вторая половина заключается в надвигающемся дембеле фрау Меркель. Ей надо делать финальную коду или дембельский аккорд и она его делает. Кто-то старается войти в историю тем, что делает какие-то смелые шаги в конце своей карьеры, а кто-то, как ее предшественник - Герхард Шредер, сдает будущему работодателю государственные тайны и дарит агентуру влияния не отдельными персонами, а целыми партиями. И вот мадам Ангела теперь сделала серьезную заявку на жирную должность в Газпроме или Роснефти. - https://censor.net/ru/news/3273173/es_doljen_iskat_pryamoyi_kontakt_s_rossieyi_i_putinym_merkel
Надуть смердючим газом - и поджечь
Нехай продрестается...
Жаль Макрон не скоро уйдет
(Правда нет никаких гарантий что на место их придут лучше
они же прежде всего думают о своих странах
а "ценности" это как получится,
в картофельным королем как то бодаются
с рашкой не очень стараются)