ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви.

Про це Меркель сказала, виступаючи з урядовою заявою в Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, ЄС має сформулювати порядок спільних стратегічних інтересів з Росією, йдеться про захист клімату, безпеку.

"Я вважаю, що ЄС має шукати прямий контакт з Росією і російським президентом", - заявила вона.

Канцлер Німеччини заявила, що Європейський Союз повинен шукати власні переговорні формати з Росією.

Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.

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