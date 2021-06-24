ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Об этом Меркель сказала, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, ЕС должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.

"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - заявила она.

Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

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