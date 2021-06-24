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ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным, - Меркель

ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Об этом Меркель сказала, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, ЕС должен сформулировать повестку общих стратегических интересов с Россией, речь идет о защите климата, безопасности.

"Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом", - заявила она.

Канцлер Германии заявила, что Европейский союз должен искать собственные переговорные форматы с Россией.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

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Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31237) россия (95467) Евросоюз (17113)


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Топ комментарии
+64
Ангела Меркель тоже хоче в Газпром на пенсії?
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24.06.2021 10:52
+54
Это не та дама, которая говорила Обаме, что Путин потерял связь с действительность? Теперь она говорит, что с сумасшедшим нужно договариваться?
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24.06.2021 10:54
+48
Пора бы этой бабке тоже в косоворотке появиться. Сомнений и так не осталось
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24.06.2021 10:52
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Це - ще одне підтвердження, що ні Берлін, ні Париж не будуть вмирати за Київ.
Цинізм цих країн перевершує всі можливі моральні межі.
Вже як Московія познущала з них у Раді Європи. І що?
Зробили висновки? Жодних ....
Якийсь мазохізм! Або залежність. Але все одно гидко😒
Одним словом , європейські хвойди , для яких газпромівське бабло - понад усе !
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24.06.2021 14:50 Ответить
_Пакт людоедов с их европейскими сообщниками - состоялся. То что так началось закончится ядерными грибами над городами по всей планете. И в этом такая же вина европейских подельников путлера как и самого главного людоеда.
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24.06.2021 15:20 Ответить
мда... петя с зелей время потянули... покрали-поворовали... х**лу руку пожали-пообнимали... в глаза , бл* посмотрели... короче - за**ло всех помогать ворью и лохью в ущерб себе.
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24.06.2021 15:26 Ответить
Кров дітей з Боїнга МН17 на руках маркель також.
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24.06.2021 15:32 Ответить
немецкая меркель с французским макароном- есть твари ,которые пропихивают интересы рашиста в мире украинской кровью,ибо именно они есть родителями рашистского ордло зачатого "капутиным" в Минске.
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24.06.2021 15:55 Ответить
кремлівські ганчірки, путінські шльондри
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24.06.2021 18:41 Ответить
Синхронно Меркель и Макрон запели про контакт. Вот вам и итоги саммита НАТО. Вот вам и результаты компромиса Дырявого Бидона по СП-2. В общем, старый маразматик и евробльоди - вот вам и вся ната. Никто Литву защищать не будет. Украину, тем более.
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24.06.2021 15:55 Ответить
а кому интересны заявления хромой утки Меркель.Ее партия теряет рейтинг у власти скорее всего не будет ни Меркель ни ее партия.Интервью поможет бабуле получить сладкое местечко.
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24.06.2021 16:03 Ответить
Даст итс фантастиш! Гроссен бундес шлюхен!!!
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24.06.2021 16:12 Ответить
Пукин, предельно ясно все сказал на своей пресс-конференции, после встречи с Байденом. Что еще этим туповатым европейцам непонятно? Что они еще они хотят от него услышать? Очень жаль, что умер Чемберлен! Вот этот мужик мог бы им все доходчиво объяснить. Кто кто, а он точно знал, что привело Европу к началу Второй мировой войны - это прямой диалог и заигрывание с агрессором. Но! Как сказал когда-то один великий политик: «Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».© Сер Уинстон Черчилль.
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24.06.2021 16:18 Ответить
Заигрывание с Германией и каазлабадом привело к началу Второй мировой? SURE, так оно и есть, бо Вторая мировая - это итог сговора Германии и кремляди В Рапалле в 1922 г + пакт Молотова-Риббентропа.
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24.06.2021 17:27 Ответить
Сговор Молотова-Риббентропа = Раппаль-2.
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24.06.2021 17:28 Ответить
Чемберлен - приклад ганебною політики "умиротворення" агресора, яка, як раз, і призвела до 2WW. ******* чемберлени - це Мікрон і Меркель.
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24.06.2021 20:28 Ответить
а в пятую точку она не хочет ему заглянуть??
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24.06.2021 16:22 Ответить
не забудте в очко заглянути
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24.06.2021 16:36 Ответить
бабка сдурела, пусть почитает историю как ее предка гитлера умиротворяли!
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24.06.2021 16:55 Ответить
кацаполузеры пусть обсыхают, прежде чем шо-та вякать.
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24.06.2021 17:20 Ответить
старi хвойди Францiя та Нiмеччина вже зовсiм втратили сором та розум, пропонуючи своi дупи пуйлу...
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24.06.2021 17:22 Ответить
Siemens безнаказанно, вопреки санкциям, поставила турбины в Крым и насосы тоже.
Нет наказания - можно и дальше нарушать законы.
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24.06.2021 17:31 Ответить
данкэфрауриббентроппп
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24.06.2021 17:32 Ответить
У бабулі мабудь є якісь незакінчені зобов"язання перед #уйлом, і чемодани під ліжком смердять, з свіженадрукованними портретами Президентів США, а ще можливо і валодї є папочки передовиків і переможців соцзмагань штазі.. бо по поведінці, старої шкапи в кінці каденції, складається враження, що у бабулі - відпали мізки....
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24.06.2021 17:37 Ответить
ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель - Цензор.НЕТ 8877
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24.06.2021 17:37 Ответить
Ну как оно там - "потужна антиросійська та антипутинська коаліція" в действии.
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24.06.2021 17:46 Ответить
Акции Грязьпрома застилают баньки.
За них Макрель готова на любые унижения своей страны!
Данке, фрау Макрель!!!
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24.06.2021 17:48 Ответить
...Сегодня в издании https://www.ft.com/content/03528026-8fa1-4910-ab26-41cd26404439 Financial Times появилось сообщение о том, что канцлер Германии, при поддержке президента Франции, считают необходимым выйти на какой-то формат примирения с Путиным. По крайней мере, там, где это возможно сделать. При этом они отсылаются на встречу президента США Байдена, по итогам которой тот сказал о том, что он не против сотрудничать с РФ в областях, где нет конфликта интересов. Так, буквально вчера, во время официального ужина, Меркель удивила европейских лидеров, собравшихся на саммит в Брюсселе, предложением пригласить Путина на встречу глав государств ЕС.
При этом она заявила о том, что Европе надо выработать общую позицию, относительно РФ и Путина, как в борьбе с гибридной агрессией, исходящей из Москвы, так и в плане взаимодействия в областях, которые представляют взаимный интерес. Большинство лидеров государств ЕС просто выпали в осадок, от таких речей бундес кацлерин, или как ее называют близкие друзья «Фрау Штази» и только Макрон тряс чубом в знак согласия с бабулей.

Российская пресса уже бьет ключом и приводят цитаты из застольной речи фрау Ангелы. Такого возбуждения там давно не было. Странно, что никто не написал о какой-то успешной многоходовке Путина по покупке европейских политических активов. Теперь все, кто предлагал «дать мальчику еще сто дней» должны понимать, что сейчас они видят последствия преступной некомпетентности власти, которую они избрали.
О том, что это может быть больше, чем некомпетентность, должны заботиться соответствующие органы и если они этого не делают, то рано или поздно, встанет вопрос: «Почему?», на который таки прийдется отвечать. Шаурмены-аниматоры умудрились зарекомендовать себя в мире полными нулями, о которые даже ноги вытирать нет смысла, а просто достаточно не обращать на них внимания, как на последствия выгула собак.

Но это - половина проблемы, а вторая половина заключается в надвигающемся дембеле фрау Меркель. Ей надо делать финальную коду или дембельский аккорд и она его делает. Кто-то старается войти в историю тем, что делает какие-то смелые шаги в конце своей карьеры, а кто-то, как ее предшественник - Герхард Шредер, сдает будущему работодателю государственные тайны и дарит агентуру влияния не отдельными персонами, а целыми партиями. И вот мадам Ангела теперь сделала серьезную заявку на жирную должность в Газпроме или Роснефти. - https://censor.net/ru/news/3273173/es_doljen_iskat_pryamoyi_kontakt_s_rossieyi_i_putinym_merkel
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24.06.2021 18:22 Ответить
Мадам Анжела Газпром?
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24.06.2021 18:46 Ответить
меркель совсем из ума выжила или продалась,даже не учавствуют в учениях си бриз,где дали согласие учавствоать все основные страны мира,(32страны),даже Франция учавствует,Япония,Австралия,Южная Корея.которые вообще на другом конце света.
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24.06.2021 18:51 Ответить
Анжела хочет в газпром, Анжела хочет в газпром.....
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24.06.2021 18:51 Ответить
Газпром ей в дупу.
Надуть смердючим газом - и поджечь

Нехай продрестается...
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24.06.2021 19:50 Ответить
Фрау Рібентроп дастіш хочунен в газпромен. Я я.
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24.06.2021 18:56 Ответить
Меркель же уходит?
Жаль Макрон не скоро уйдет
(Правда нет никаких гарантий что на место их придут лучше
они же прежде всего думают о своих странах
а "ценности" это как получится,
в картофельным королем как то бодаются
с рашкой не очень стараются)
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24.06.2021 19:14 Ответить
_Не ври так бесстыже и нагло! Они думают исключительно о своих личных, шкурных интересах, а вовсе не о своих странах!
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24.06.2021 19:30 Ответить
для личных целей они бы не поднялись бы в политике так
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24.06.2021 20:50 Ответить
Боже, какая инфантильная чепухня... Просто на голову не налазит!
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24.06.2021 20:58 Ответить
Я думаю ФУЛ контакт це саме те що потрібно.
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24.06.2021 19:40 Ответить
Тетя Макрель, вы спалились. Все и так уже знают, что вы агент ФСБ.
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24.06.2021 19:58 Ответить
Чемберлен и Деладье после мюнхенского договора тоже думали, что "принесли мир целому поколению"! История европейцев ничему не учит...
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24.06.2021 20:10 Ответить
І після таких заяв ці європокидьки Меркель та Мікрон будуть нам розповідати про нашу корупцію, через що, нас, начебто, не приймають до ЄС та НАТО! Та ви на себе у дзеркало подивіться, боягузливі продажні тварини! Де ваші міжнародні стандарти та міжнародне право?
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24.06.2021 20:57 Ответить
стопроцентно ***** законтачил меркельшу
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24.06.2021 21:49 Ответить
Шо ангела МЭРТЭ видит душу и мир в глазах беспутина антихриста люциферовича?
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24.06.2021 22:00 Ответить
осталось меркель еще кокошник одеть
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24.06.2021 22:02 Ответить
ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель - Цензор.НЕТ 3997
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24.06.2021 22:10 Ответить
Якщо Зелене хоче розмовляти з Хлом, то яки претензії до ЄС? Їм теж потрібно вирішувати свої внутрішні питання після карантинів, а не чекати коли клоун виросте зі своїх штанців, та почне хоч щось робити. Україна припинила боротьбу за себе. Для Зе, два роки війни не існує, йому більш цікаво гратися в президента та збирати РНБО. Все чого він хоче, це сховатися під натовською парасолькою і продовжувати царювати та красти. Але так не вийде.
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24.06.2021 22:30 Ответить
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