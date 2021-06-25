ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

Євросоюзу потрібно знайти формати для розмови з Росією, Брюссель продовжить переговори щодо взаємодії з Москвою.

Про це заявила в п'ятницю канцлер ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією", - цитує Меркель агентство Bloomberg.

"ЄС продовжить вести переговори щодо відповідної роботи з Росією", - наголосила вона.

Меркель також заявила, що можливе проведення саміту ЄС з російським президентом Володимиром Путіним не можна розглядати як заохочення Росії. "Переговори з Путіним не можна вважати заохоченням Москви", - сказала вона.

Так, Меркель, кажучи про саміт США-РФ у Женеві 16 червня, заявила, що не вважає їх "нагородою для Путіна".

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.