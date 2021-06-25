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ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель

Євросоюзу потрібно знайти формати для розмови з Росією, Брюссель продовжить переговори щодо взаємодії з Москвою.

Про це заявила в п'ятницю канцлер ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією", - цитує Меркель агентство Bloomberg.

"ЄС продовжить вести переговори щодо відповідної роботи з Росією", - наголосила вона.

Меркель також заявила, що можливе проведення саміту ЄС з російським президентом Володимиром Путіним не можна розглядати як заохочення Росії. "Переговори з Путіним не можна вважати заохоченням Москви", - сказала вона.

Так, Меркель, кажучи про саміт США-РФ у Женеві 16 червня, заявила, що не вважає їх "нагородою для Путіна".

Також читайте: Саміт ЄС-Росія був би нагородою для Путіна за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику, - Моравецький

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.

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Топ коментарі
+15
ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 5842
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25.06.2021 14:44
+10
значек комсомол в ГДР - Меркель комсомольская юность покою не дает...

ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 9895
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25.06.2021 14:39
+10
ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 2728
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25.06.2021 14:44
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Пшла вон !
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25.06.2021 14:37 Відповісти
"вон" это значит в Гаспром

последнее время перед пукиным она очень сильно прогибалась
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25.06.2021 14:44 Відповісти
старая гэбэшная ***** старается придать веса своему закадычному другану вовке хутину!
если бы германия не вела дел с засрандией, весь западный мир уже бы давно ввёл эмбарго на тот мизер торговли, который есть кроме газа, и забыл бы уже пару лет назад о таком явлении как "русишен федерейшен"
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25.06.2021 14:58 Відповісти
А что есть время, когда эта лишнехромосомка, фрау рибентроп не прогибалась? Напомните пожалуйста... "Минск-2" писали в кремле вдвоём!!!
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25.06.2021 15:23 Відповісти
С вонючим ****** уже всем западло встречатся.
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25.06.2021 14:37 Відповісти
Байден - мировой полицейский.
ему положено по работе встречаться с киллерами
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Для Байдена он как больная собака для ветеринара.Вопрос усыплять или лечить без осмотра не решишь
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25.06.2021 20:52 Відповісти
Опять путинский интерфакс рассказывает нам по-руски, что сказала Меркель по-немецки
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25.06.2021 14:37 Відповісти
_Согласен. Разве меркелядь может сказать что-то подобное? Нет, это совершенно невероятно...
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25.06.2021 15:06 Відповісти
Формат Меркель - Газпром.
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25.06.2021 14:38 Відповісти
давно пора була...
меркель на посту директора депертаменту газпрому-роснефти зможе, осилить цей напрямок
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25.06.2021 14:39 Відповісти
значек комсомол в ГДР - Меркель комсомольская юность покою не дает...

ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 9895
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25.06.2021 14:39 Відповісти
Так Британцы на днях уже нашли!!!
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25.06.2021 14:39 Відповісти
Самый лучший и успешный формат - вхождение в совет директоров Газпрома и Роснефти.
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25.06.2021 14:42 Відповісти
Бабушка все ни как не успокоится.......
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25.06.2021 14:44 Відповісти
ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 5842
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25.06.2021 14:44 Відповісти
Пикассо....δλя...
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25.06.2021 15:01 Відповісти
ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель - Цензор.НЕТ 2728
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25.06.2021 14:44 Відповісти
русская школа дипломатии имеет глубокие исторические корни:
манеру сидеть на корточках, хамить и разговаривать матом ввели моцкальские послы в Золотую Орду
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25.06.2021 14:52 Відповісти
Странная логика, ЕС НУЖНО найти форматы! А Путлеру не нужны те форматы? Почему ЕС должна их искать? это унизительно.
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25.06.2021 14:45 Відповісти
почему странная? должность в газпроме меркель нужна, а не путину
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25.06.2021 15:21 Відповісти
...а фрау Риббентроп никак не уймётся!
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25.06.2021 14:47 Відповісти
Фрау Муркель, формат находится в ИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ туда попретесь?
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25.06.2021 14:48 Відповісти
А силовой формат не пробовали?
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Старая тупая немецкая гебешная ***** на пенсию собралась и хочет должность при газпроме?
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25.06.2021 14:50 Відповісти
?
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Уходи уже в небытие,старая кошелка. Нет,надо обязательно поднасрать напоследок.
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25.06.2021 14:53 Відповісти
Нюрнбергский трибунал.
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25.06.2021 14:54 Відповісти
Формат может быть только один , СМЕРТЬ росейским оккупантам !!!
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25.06.2021 14:55 Відповісти
Никак не угомонится старушка, видно аванс зашел на карту.
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25.06.2021 14:55 Відповісти
лядь …перемкнуло іі на цьому діалогові з ****** ((
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25.06.2021 14:55 Відповісти
Ніяк не заспокоється за те, що її та макарона послали на йух інші за натяк про зустріч із вбивцею на прізвисько Ху..ло))
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25.06.2021 14:57 Відповісти
Новый формат- Разрыв всех экономических и политических связей запрет на въезд в ЕС ее граждан запрет заниматься бизнесом в странах Европы гражданам РФ.Отключение от Свифт.Сто против одного что результаты будут очень быстро,не благадорите за подсказку.
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25.06.2021 14:58 Відповісти
Бабуля постоянно какой-то комсомольский бред несёт. Так наверное начинается Алцгеймера?
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25.06.2021 14:58 Відповісти
Так начинается Третья Всемирная. И Вторая начиналась точно так же.
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25.06.2021 15:09 Відповісти
диалога с Россией, - Меркель/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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25.06.2021 14:59 Відповісти
Фрау штазі відпрацьовує кремлівську зарплатню.
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25.06.2021 14:59 Відповісти
Падла! К стене, мымра! ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 9587
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25.06.2021 15:01 Відповісти
Пора фрау на пенсію.
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25.06.2021 15:06 Відповісти
На гилляку за госизмену. Уложила Германию под ноги людоедам.
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25.06.2021 15:10 Відповісти
А немцам то чё с того? В краткосрочной перспективе она сливает Украину а не Германию.
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25.06.2021 16:08 Відповісти
_Чемберлен с даладье также думали "думали". На самом деле, конечно, эти дегенераты вообще не думали.
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25.06.2021 16:13 Відповісти
Это мы сейчас такие умные. А тогда Элоизыч сказал, что его цель - мир в Европе. И не было причин ему не верить.
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25.06.2021 16:24 Відповісти
"Это мы сейчас такие умные"
_Ну?! Так уроды меркелиха, микрон и т. п. повторяют ту же ошибку сейчас, а не "тогда". Что у тебя в голове творится? Никакой логики и последовательности.
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25.06.2021 16:49 Відповісти
Спакойна не надо на меня стартовать. Я в их заявах не виноват
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25.06.2021 17:38 Відповісти
Пыня не способен на те "подвиги" что Адольф Гитлер, калибр и душонка не та, какой бы Гитлер не был, он был решительный и волевой лидер, и имел вермахт и Ваффен СС, лучшие воины на то время.
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25.06.2021 17:59 Відповісти
по соотношению цена\качество, я бы финов назвал лучшими воинами того времени...
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25.06.2021 18:03 Відповісти
Может и так, но немецкая военная мысль была передовой на тот момент, помимо грамотно проведённых военных операций после которых по сути вся Европа была захвачена, немцы были мастера и психилогичской войны, когда ещё до подхода вермахта,особенно в странах бенилюкса и Франции царил уже хаос.
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25.06.2021 18:18 Відповісти
8 последних лет Европа опозоривалась как только могла и не разу так и не закрутили гайки пуйлу.Прогнившая организация с отсутствующими механизмами реакции на агрессиию (что делает эту организацию еще и бесполезной).США в этом плане на несколько порядков прогрессивнее.
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25.06.2021 15:07 Відповісти
"ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель"

Фрау рибентроп, иди ты на пу#ин! Азербайджан с помощью Турции нашёл этот формат, пойди и ты проконсультируйся, а не про Гитлера и сралина вздыхай!!!
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25.06.2021 15:08 Відповісти
Единственный нормальный формат для тебя уже свалить к чертовой матери в набсовет Роснефти и перестать вылизывать очку неогитлеру
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25.06.2021 15:25 Відповісти
_Т. е. по-твоему на новой должности она не именно этим же будет заниматься, только ещё больше?
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25.06.2021 16:15 Відповісти
ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 8175
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25.06.2021 15:39 Відповісти
Клёва.
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25.06.2021 16:16 Відповісти
Шлюха
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25.06.2021 15:41 Відповісти
Что эта недобитая немецкая комсомолка Меркеь там ещё звездит!! Она уже политически мусор!!
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25.06.2021 16:06 Відповісти
не надо паРашу ставить на место, потому как она вкрай зарвалась, а ***** просто оху*ло, а надо, оказывается, искать форматы диалога с паРашей. что тут сказать? слов просто нет.
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25.06.2021 16:10 Відповісти
ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 3347
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25.06.2021 16:27 Відповісти
*****? У Гитлера рост 1 м. 84 см.
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25.06.2021 18:02 Відповісти
А такой формат пробовали?ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель - Цензор.НЕТ 7667
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25.06.2021 16:29 Відповісти
Поздно пить Боржоми, кода легкие уже сгнили.
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25.06.2021 16:29 Відповісти
Застарая ты для этого диалоха. Пукин любит помоложе и....
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25.06.2021 17:06 Відповісти
путин любит молодых мальчиков...
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25.06.2021 17:11 Відповісти
Фрау Макрель, похоже, серьёзно озабоилась своим финансовым положением в преддверии пенсии...
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26.06.2021 16:20 Відповісти
озаботилась
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26.06.2021 16:21 Відповісти
Здає бабуська, час на пенсію...
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27.06.2021 11:33 Відповісти
 
 