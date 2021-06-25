ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією, - Меркель
Євросоюзу потрібно знайти формати для розмови з Росією, Брюссель продовжить переговори щодо взаємодії з Москвою.
Про це заявила в п'ятницю канцлер ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ЄС потрібно знайти формати для діалогу з Росією", - цитує Меркель агентство Bloomberg.
"ЄС продовжить вести переговори щодо відповідної роботи з Росією", - наголосила вона.
Меркель також заявила, що можливе проведення саміту ЄС з російським президентом Володимиром Путіним не можна розглядати як заохочення Росії. "Переговори з Путіним не можна вважати заохоченням Москви", - сказала вона.
Так, Меркель, кажучи про саміт США-РФ у Женеві 16 червня, заявила, що не вважає їх "нагородою для Путіна".
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
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последнее время перед пукиным она очень сильно прогибалась
если бы германия не вела дел с засрандией, весь западный мир уже бы давно ввёл эмбарго на тот мизер торговли, который есть кроме газа, и забыл бы уже пару лет назад о таком явлении как "русишен федерейшен"
ему положено по работе встречаться с киллерами
меркель на посту директора депертаменту газпрому-роснефти зможе, осилить цей напрямок
манеру сидеть на корточках, хамить и разговаривать матом ввели моцкальские послы в Золотую Орду
? думали"думали". На самом деле, конечно, эти дегенераты вообще не думали.
_Ну?! Так уроды меркелиха, микрон и т. п. повторяют ту же ошибку сейчас, а не "тогда". Что у тебя в голове творится? Никакой логики и последовательности.
Фрау рибентроп, иди ты на пу#ин! Азербайджан с помощью Турции нашёл этот формат, пойди и ты проконсультируйся, а не про Гитлера и сралина вздыхай!!!