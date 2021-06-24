ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон
ЄС необхідний діалог з Росією, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті.
Про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон у Брюсселі перед стартом саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібен діалог, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті. При цьому європейці мають виступати з єдиних позицій", - сказав він журналістам.
На думку Макрона, європейським країнам "недостатньо просто реагувати (на дії Росії. - Ред.)".
Макрон як приклад діалогу з Москвою навів нещодавній саміт США-РФ, на якому, за словами президента Франції, "Джо Байден почав структуруючий діалог з Росією".
Макрон підкреслив, що під час контактів з Росією країни ЄС не мають приносити в жертву свої основоположні принципи і цінності.
Як повідомлялося, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що ЄС має шукати прямий контакт із Росією і Путіним.
Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.
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ведите диалог с китаем, там хозяева кремля
польский премьер против, еще другие (уверен и другие есть)
но блин Макрону и Меркень нужен диалог?
может ввх сделал что то, пошел в каких то вопросах на встречу
вывел войска с востока Украины, вывел свои войска с Крыма?
для чего блин диалог
он бредятину перепечатал снова про "злобную" НАТО