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ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон

ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон

ЄС необхідний діалог з Росією, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті.

Про це заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон у Брюсселі перед стартом саміту ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібен діалог, щоб забезпечувати стабільність на європейському континенті. При цьому європейці мають виступати з єдиних позицій", - сказав він журналістам.

На думку Макрона, європейським країнам "недостатньо просто реагувати (на дії Росії. - Ред.)".

Макрон як приклад діалогу з Москвою навів нещодавній саміт США-РФ, на якому, за словами президента Франції, "Джо Байден почав структуруючий діалог з Росією".

Макрон підкреслив, що під час контактів з Росією країни ЄС не мають приносити в жертву свої основоположні принципи і цінності.

Як повідомлялося, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що ЄС має шукати прямий контакт із Росією і Путіним.

Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Емманюель Макрон.

Також читайте: У Меркель вважають, що відносини з РФ досягли кризової точки: Путін не зацікавлений у партнерстві

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23787) росія (65073) Євросоюз (13388) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+51
Макрон, скажи, газпром круто?
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24.06.2021 15:10
+37
Не потрібен. Санкції їм краще допомагають.
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24.06.2021 15:10
+33
Хер тебе нужен в твою лягушачью задницу а не диалог!!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 15:11
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Мрази
ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон - Цензор.НЕТ 3705
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24.06.2021 17:48 Відповісти
Низу спины Макрона нужен диалог с низом живота ВВП. И почему немцев и французиков называют пиндосами?
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24.06.2021 18:05 Відповісти
А вы все ожидали , что комсомолка Меркель и этот непонятно кто, Макрон будут защищать сторону Украины? КАк бы не так !!Эти недобитые нацики, ещё и медаль Пуйлу-***** повесят или Нобелевскую премию мира дадут путину, за страшную борьбу Пуйла за мир!!
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24.06.2021 18:13 Відповісти
макрону не с кем видимо поговорить....
ведите диалог с китаем, там хозяева кремля
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24.06.2021 18:41 Відповісти
Почему премьер Нидерладов говорит что не будет на саммите если пригласят ввх
польский премьер против, еще другие (уверен и другие есть)
но блин Макрону и Меркень нужен диалог?
может ввх сделал что то, пошел в каких то вопросах на встречу
вывел войска с востока Украины, вывел свои войска с Крыма?
для чего блин диалог
он бредятину перепечатал снова про "злобную" НАТО
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24.06.2021 18:48 Відповісти
Ну чего в этой Европе все такие тупые. С расией надо разговаривать через дырочку в стволе танка, по другому ху-лу не слышно.
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24.06.2021 19:37 Відповісти
т.е. Макрон за А ПАГАВАРІТЬ.
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24.06.2021 20:40 Відповісти
додиаложитесь пока эрэфия к вам не придет. от тогда и наговоритесь
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24.06.2021 21:35 Відповісти
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