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ЕС нужен диалог с Россией, - Макрон

ЕС нужен диалог с Россией, - Макрон

ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте.

Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Брюсселе перед стартом саммита ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам.

По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать (на действия России. - Ред.)".

Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".

Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.

Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

Читайте также: У Меркель считают, что отношения с РФ достигли кризисной точки: Путин не заинтересован в партнерстве

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31237) россия (95467) Евросоюз (17113) Макрон Эмманюэль (1301)


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Топ комментарии
+51
Макрон, скажи, газпром круто?
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24.06.2021 15:10
+37
Не потрібен. Санкції їм краще допомагають.
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24.06.2021 15:10
+33
Хер тебе нужен в твою лягушачью задницу а не диалог!!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 15:11
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Мрази
ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон - Цензор.НЕТ 3705
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24.06.2021 17:48 Ответить
Низу спины Макрона нужен диалог с низом живота ВВП. И почему немцев и французиков называют пиндосами?
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24.06.2021 18:05 Ответить
А вы все ожидали , что комсомолка Меркель и этот непонятно кто, Макрон будут защищать сторону Украины? КАк бы не так !!Эти недобитые нацики, ещё и медаль Пуйлу-***** повесят или Нобелевскую премию мира дадут путину, за страшную борьбу Пуйла за мир!!
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24.06.2021 18:13 Ответить
макрону не с кем видимо поговорить....
ведите диалог с китаем, там хозяева кремля
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24.06.2021 18:41 Ответить
Почему премьер Нидерладов говорит что не будет на саммите если пригласят ввх
польский премьер против, еще другие (уверен и другие есть)
но блин Макрону и Меркень нужен диалог?
может ввх сделал что то, пошел в каких то вопросах на встречу
вывел войска с востока Украины, вывел свои войска с Крыма?
для чего блин диалог
он бредятину перепечатал снова про "злобную" НАТО
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24.06.2021 18:48 Ответить
Ну чего в этой Европе все такие тупые. С расией надо разговаривать через дырочку в стволе танка, по другому ху-лу не слышно.
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24.06.2021 19:37 Ответить
т.е. Макрон за А ПАГАВАРІТЬ.
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24.06.2021 20:40 Ответить
додиаложитесь пока эрэфия к вам не придет. от тогда и наговоритесь
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24.06.2021 21:35 Ответить
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