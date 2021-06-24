ЕС нужен диалог с Россией, - Макрон

ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте.

Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Брюсселе перед стартом саммита ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам.

По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать (на действия России. - Ред.)".

Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".

Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.

Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным.

Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.

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