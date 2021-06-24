ЕС нужен диалог с Россией, - Макрон
ЕС необходим диалог с Россией, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте.
Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в Брюсселе перед стартом саммита ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужен диалог, чтобы обеспечивать стабильность на европейском континенте. При этом европейцы должны выступать с единых позиций", - сказал он журналистам.
По мнению Макрона, европейским странам "недостаточно просто реагировать (на действия России. - Ред.)".
Макрон в качестве примера диалога с Москвой привел недавний саммит США-РФ, на котором, по словам президента Франции, "Джо Байден начал структурирующий диалог с Россией".
Макрон подчеркнул, что при контактах с Россией страны ЕС не должны приносить в жертву свои основополагающие принципы и ценности.
Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и Путиным.
Ранее газета Financial Times писала, что Ангела Меркель предложила пригласить на саммит глав государств ЕС Владимира Путина. Ее инициативу поддержал французский лидер Эмманюэль Макрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ведите диалог с китаем, там хозяева кремля
польский премьер против, еще другие (уверен и другие есть)
но блин Макрону и Меркень нужен диалог?
может ввх сделал что то, пошел в каких то вопросах на встречу
вывел войска с востока Украины, вывел свои войска с Крыма?
для чего блин диалог
он бредятину перепечатал снова про "злобную" НАТО