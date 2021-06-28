Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня
Во вторник, 29 июня, Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, в 16:00 соберется еще на внеочередное - по инициативе президента Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, о чем он написал на странице в Facebook.
Он отметил, что к рассмотрению запланировано семь законопроектов. Пресс-служба ВР опубликовала повестку дня:
1) проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);
2) проект закона Об основах национального сопротивления (реестр. № 5557);
3) проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (рег. № 5558);
4) проект закона о критической инфраструктуре (реестр. № 5219);
5) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (рег. № 3743);
6) проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (рег. № 5478);
7) проект закона о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (рег. № 4555).
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участнікам боєвих дєйствій, о которих давалі подпіску о нєразглашеніі?
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Филя https://www.gazeta.ru/tags/person/filipp_kirkorov.shtml Киркоров в Instagramhttps://www.instagram.com/p/CQqcDdXqi5-/ прокомментировал исключение своего имени из черного списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Он поблагодарил украинских поклонников за любовь. «Выше права может быть лишь милость, выше справедливости - прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!» - сказал Киркоров, порадовавшись, что теперь в каждом доме на Украине могут звучать его песни, а по телевидению могут транслировать его шоу. Кроме того, он ждет концертов на Украине.
Орест Лютий - Про підарасню (Алла Пугачова).
https://www.youtube.com/watch?v=RZjaMNUu-RQ
(Це та сама пісня, тільки із вступом автора)
https://www.youtube.com/watch?v=VybHlMCaSMY Орест Лютий - Заборонене
https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds @RockOtherWorlds
https://twitter.com/RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds
Зараз під ОП так.
Народу може кілька сот та підходять. "Сокира", "Справа громад"... Журналісти...
какая химия ?
трейлер вот этого:
АСДТ (аббревиатура от Аммиачная Селитра/Дизельное Топливо, игдани́т) - смесевое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, чаще всего, дизельного топлива. В англоязычном варианте - ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil). Игданитом названо в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Института горного дела АН СССР (ИГД).
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