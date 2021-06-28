Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, в 16:00 соберется еще на внеочередное - по инициативе президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, о чем он написал на странице в Facebook.

Он отметил, что к рассмотрению запланировано семь законопроектов. Пресс-служба ВР опубликовала повестку дня:

1) проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);

2) проект закона Об основах национального сопротивления (реестр. № 5557);

3) проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (рег. № 5558);

4) проект закона о критической инфраструктуре (реестр. № 5219);

5) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (рег. № 3743);

6) проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (рег. № 5478);

7) проект закона о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (рег. № 4555).

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