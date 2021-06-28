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Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада, кроме запланированного пленарного заседания, в 16:00 соберется еще на внеочередное - по инициативе президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, о чем он написал на странице в Facebook.

Он отметил, что к рассмотрению запланировано семь законопроектов. Пресс-служба ВР опубликовала повестку дня:

1) проект закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);

2) проект закона Об основах национального сопротивления (реестр. № 5557);

3) проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (рег. № 5558);

4) проект закона о критической инфраструктуре (реестр. № 5219);

5) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (рег. № 3743);

6) проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (рег. № 5478);

7) проект закона о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (рег. № 4555).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Некоторые равнее других": В "закрытые для СМИ" кулуары ВР пустили журналистов "Суспильного" для общения со "слугами народа", - Братущак. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29244) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+20
Государственную измену президента ЗЕ СН конечно же в повестку дня не включила.
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28.06.2021 18:06
+15
Вот и снова соберется давнее шобло .През-95 и филька вонючий.
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28.06.2021 18:07
+9
А мали б зібратися у зв'язку з діями президента які підпадають під статтю 111- Державна зрада, та голосування за недовіру президенти й імпічмент!
Але х#й там.... зєля ж янєлох усюди своїх протягнув.
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28.06.2021 18:19
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про пєнсіонноє "отдєльних катєгорій" - це гебістам, політрукам і "настамнєтам" часів совка..?
участнікам боєвих дєйствій, о которих давалі подпіску о нєразглашеніі?

Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня - Цензор.НЕТ 4312
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28.06.2021 17:59 Ответить
Невже проголосять Зєлєнскаво анпіратором всєя України?
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28.06.2021 18:00 Ответить
Как вариант)))
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28.06.2021 18:10 Ответить
Ні анпіратор то на набутилкіно-скалєнвставанії, кацапи ******* таке, й щоб по жорще й щоб на пляшку.... так що з анпіраторами до кацапів дядьку ahuhu.
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28.06.2021 18:21 Ответить
Неужели у Зеленского появилась совесть и он откажется от своего президентского места и попросит у народа прощение?
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28.06.2021 21:40 Ответить
о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нееИсточник: https://censor.net/ru/n3273850

==========

Филя https://www.gazeta.ru/tags/person/filipp_kirkorov.shtml Киркоров в Instagramhttps://www.instagram.com/p/CQqcDdXqi5-/ прокомментировал исключение своего имени из черного списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Он поблагодарил украинских поклонников за любовь. «Выше права может быть лишь милость, выше справедливости - прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!» - сказал Киркоров, порадовавшись, что теперь в каждом доме на Украине могут звучать его песни, а по телевидению могут транслировать его шоу. Кроме того, он ждет концертов на Украине.
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28.06.2021 18:01 Ответить
Вот и снова соберется давнее шобло .През-95 и филька вонючий.
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28.06.2021 18:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PNh1WOSxFRM Орест Лютий. "Алла Пугачёва"
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28.06.2021 18:08 Ответить
Тут набагато краща студійна якість. Не треба крізь гамір і сміх залу вслухатися в текст. )))
Орест Лютий - Про підарасню (Алла Пугачова).
https://www.youtube.com/watch?v=RZjaMNUu-RQ
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28.06.2021 19:43 Ответить
Але справжня назва цієї пісні, як каже сам Орест Лютий у передмові до неї, - "Братішкі, *******!". Із пісні слова не викинеш!
(Це та сама пісня, тільки із вступом автора)

https://www.youtube.com/watch?v=VybHlMCaSMY Орест Лютий - Заборонене
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28.06.2021 19:50 Ответить
Государственную измену президента ЗЕ СН конечно же в повестку дня не включила.
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28.06.2021 18:06 Ответить
У него, видите ли, пока иммунитет, "вакцинировался" при помощи булавы и 73% "сметунов".
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28.06.2021 18:14 Ответить
Саме головне - 73%, вони ж нікуди не поділися. Вони привели до влади зрадника під час війни. Це хворі люди
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28.06.2021 18:34 Ответить
Лохотронська соціологія і фейкові результати виборів зебабуіна. Тільки кремлядська агентура може розповсюджувати цю брехню
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28.06.2021 19:02 Ответить
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds @RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds



Зараз під ОП так.
Народу може кілька сот та підходять. "Сокира", "Справа громад"... Журналісти...

Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 5278
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28.06.2021 19:19 Ответить
17:30 В Крыму задержали химика, которого силовики подозревают в подготовке взрыва моста
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28.06.2021 18:09 Ответить
та прям таки!
какая химия ?

трейлер вот этого:
АСДТ (аббревиатура от Аммиачная Селитра/Дизельное Топливо, игдани́т) - смесевое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, чаще всего, дизельного топлива. В англоязычном варианте - ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil). Игданитом названо в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Института горного дела АН СССР (ИГД).

и нет моста


вики знает все !!!!!!!
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28.06.2021 18:30 Ответить
Гнилия памидори...))
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28.06.2021 18:35 Ответить
Surprise!!
We have never seen befour!!
Вночі давай!
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28.06.2021 18:13 Ответить
before
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28.06.2021 18:19 Ответить
промазал....😁
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28.06.2021 18:26 Ответить
потерпевший вiслюк https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/13/7212159/ четыре раза проигнорировал повестку . Шо его заставит принять эту?
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28.06.2021 18:15 Ответить
Чому не фінансуються ракетні програми?
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28.06.2021 18:16 Ответить
И янык нам не чужой! Он даже шапки сбивал не чужие а наши!
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28.06.2021 18:17 Ответить
А мали б зібратися у зв'язку з діями президента які підпадають під статтю 111- Державна зрада, та голосування за недовіру президенти й імпічмент!
Але х#й там.... зєля ж янєлох усюди своїх протягнув.
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28.06.2021 18:19 Ответить
Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 9162
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28.06.2021 18:19 Ответить
Он не президент, он император. А императоров не судят. Династия Зеленских будет править Украиной 300 лет. Ванга.
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28.06.2021 18:22 Ответить
Оно Моисєй?? До пустинє і по пустинє будьот рукобьудіть??
Пока помнящіє рабство нє падохнут??
😇
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28.06.2021 18:25 Ответить
А ви, друзья, какать нє садітєсть...©
Мартишкє всьо в очко...©
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28.06.2021 18:22 Ответить
...невелика помилка - " обнародована повестка днА "...
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28.06.2021 18:24 Ответить
Зеленський зобов'язаний піти,як зрадник України(вагнергейт),не виконав ні одної своєї передвиборної обіцянки,не посилює обороноздатність держави і як популіст,що тільки імітує боротьбу з корупцією!
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28.06.2021 18:48 Ответить
це в котрий раз ********** скаже"ідіть у сраку!" і нарід скаже "готові!"
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28.06.2021 18:56 Ответить
 
 