Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада, крім запланованого пленарного засідання, о 16:00 збереться ще на позачергове - за ініціативою президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, про що він написав на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що до розгляду заплановано сім законопроєктів. Пресслужба ВР опублікувала порядок денний:

1) проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (рег. № 3944);

2) проєкт закону Про основи національного опору (реєстр. № 5557);

3) проєкт закону про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного опору" (реєстр. № 5558);

4) проєкт закону про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);

5) проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);

6) проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "(реєстр. № 5478);

7) проєкт закону про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб"( реєстр. № 4555).

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