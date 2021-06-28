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Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада, крім запланованого пленарного засідання, о 16:00 збереться ще на позачергове - за ініціативою президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, про що він написав на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що до розгляду заплановано сім законопроєктів. Пресслужба ВР опублікувала порядок денний:

1) проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (рег. № 3944);

2) проєкт закону Про основи національного опору (реєстр. № 5557);

3) проєкт закону про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного опору" (реєстр. № 5558);

4) проєкт закону про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);

5) проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);

6) проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "(реєстр. № 5478);

7) проєкт закону про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб"( реєстр. № 4555).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Деякі рівніші за інших": У "закриті для ЗМІ" кулуари ВР пустили журналістів "Суспільного" для спілкування зі "слугами народу", - Братущак. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (14971) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+20
Государственную измену президента ЗЕ СН конечно же в повестку дня не включила.
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28.06.2021 18:06
+15
Вот и снова соберется давнее шобло .През-95 и филька вонючий.
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28.06.2021 18:07
+9
А мали б зібратися у зв'язку з діями президента які підпадають під статтю 111- Державна зрада, та голосування за недовіру президенти й імпічмент!
Але х#й там.... зєля ж янєлох усюди своїх протягнув.
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28.06.2021 18:19
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про пєнсіонноє "отдєльних катєгорій" - це гебістам, політрукам і "настамнєтам" часів совка..?
участнікам боєвих дєйствій, о которих давалі подпіску о нєразглашеніі?

Рада 29 июня соберется на внеочередное заседание: обнародована повестка дня - Цензор.НЕТ 4312
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28.06.2021 17:59 Відповісти
Невже проголосять Зєлєнскаво анпіратором всєя України?
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28.06.2021 18:00 Відповісти
Как вариант)))
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28.06.2021 18:10 Відповісти
Ні анпіратор то на набутилкіно-скалєнвставанії, кацапи ******* таке, й щоб по жорще й щоб на пляшку.... так що з анпіраторами до кацапів дядьку ahuhu.
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28.06.2021 18:21 Відповісти
Неужели у Зеленского появилась совесть и он откажется от своего президентского места и попросит у народа прощение?
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28.06.2021 21:40 Відповісти
о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нееИсточник: https://censor.net/ru/n3273850

==========

Филя https://www.gazeta.ru/tags/person/filipp_kirkorov.shtml Киркоров в Instagramhttps://www.instagram.com/p/CQqcDdXqi5-/ прокомментировал исключение своего имени из черного списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Он поблагодарил украинских поклонников за любовь. «Выше права может быть лишь милость, выше справедливости - прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!» - сказал Киркоров, порадовавшись, что теперь в каждом доме на Украине могут звучать его песни, а по телевидению могут транслировать его шоу. Кроме того, он ждет концертов на Украине.
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28.06.2021 18:01 Відповісти
Вот и снова соберется давнее шобло .През-95 и филька вонючий.
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28.06.2021 18:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PNh1WOSxFRM Орест Лютий. "Алла Пугачёва"
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28.06.2021 18:08 Відповісти
Тут набагато краща студійна якість. Не треба крізь гамір і сміх залу вслухатися в текст. )))
Орест Лютий - Про підарасню (Алла Пугачова).
https://www.youtube.com/watch?v=RZjaMNUu-RQ
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28.06.2021 19:43 Відповісти
Але справжня назва цієї пісні, як каже сам Орест Лютий у передмові до неї, - "Братішкі, *******!". Із пісні слова не викинеш!
(Це та сама пісня, тільки із вступом автора)

https://www.youtube.com/watch?v=VybHlMCaSMY Орест Лютий - Заборонене
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28.06.2021 19:50 Відповісти
Государственную измену президента ЗЕ СН конечно же в повестку дня не включила.
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28.06.2021 18:06 Відповісти
У него, видите ли, пока иммунитет, "вакцинировался" при помощи булавы и 73% "сметунов".
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28.06.2021 18:14 Відповісти
Саме головне - 73%, вони ж нікуди не поділися. Вони привели до влади зрадника під час війни. Це хворі люди
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28.06.2021 18:34 Відповісти
Лохотронська соціологія і фейкові результати виборів зебабуіна. Тільки кремлядська агентура може розповсюджувати цю брехню
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28.06.2021 19:02 Відповісти
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds @RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds



Зараз під ОП так.
Народу може кілька сот та підходять. "Сокира", "Справа громад"... Журналісти...

Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 5278
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28.06.2021 19:19 Відповісти
17:30 В Крыму задержали химика, которого силовики подозревают в подготовке взрыва моста
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28.06.2021 18:09 Відповісти
та прям таки!
какая химия ?

трейлер вот этого:
АСДТ (аббревиатура от Аммиачная Селитра/Дизельное Топливо, игдани́т) - смесевое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, чаще всего, дизельного топлива. В англоязычном варианте - ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil). Игданитом названо в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Института горного дела АН СССР (ИГД).

и нет моста


вики знает все !!!!!!!
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28.06.2021 18:30 Відповісти
Гнилия памидори...))
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28.06.2021 18:35 Відповісти
Surprise!!
We have never seen befour!!
Вночі давай!
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28.06.2021 18:13 Відповісти
before
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28.06.2021 18:19 Відповісти
промазал....😁
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28.06.2021 18:26 Відповісти
потерпевший вiслюк https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/13/7212159/ четыре раза проигнорировал повестку . Шо его заставит принять эту?
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28.06.2021 18:15 Відповісти
Чому не фінансуються ракетні програми?
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28.06.2021 18:16 Відповісти
И янык нам не чужой! Он даже шапки сбивал не чужие а наши!
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28.06.2021 18:17 Відповісти
А мали б зібратися у зв'язку з діями президента які підпадають під статтю 111- Державна зрада, та голосування за недовіру президенти й імпічмент!
Але х#й там.... зєля ж янєлох усюди своїх протягнув.
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28.06.2021 18:19 Відповісти
Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 9162
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28.06.2021 18:19 Відповісти
Он не президент, он император. А императоров не судят. Династия Зеленских будет править Украиной 300 лет. Ванга.
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28.06.2021 18:22 Відповісти
Оно Моисєй?? До пустинє і по пустинє будьот рукобьудіть??
Пока помнящіє рабство нє падохнут??
😇
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28.06.2021 18:25 Відповісти
А ви, друзья, какать нє садітєсть...©
Мартишкє всьо в очко...©
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28.06.2021 18:22 Відповісти
...невелика помилка - " обнародована повестка днА "...
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28.06.2021 18:24 Відповісти
Зеленський зобов'язаний піти,як зрадник України(вагнергейт),не виконав ні одної своєї передвиборної обіцянки,не посилює обороноздатність держави і як популіст,що тільки імітує боротьбу з корупцією!
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28.06.2021 18:48 Відповісти
це в котрий раз ********** скаже"ідіть у сраку!" і нарід скаже "готові!"
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28.06.2021 18:56 Відповісти
 
 