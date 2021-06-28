Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний
У вівторок, 29 червня, Верховна Рада, крім запланованого пленарного засідання, о 16:00 збереться ще на позачергове - за ініціативою президента України.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, про що він написав на сторінці в Facebook.
Він зазначив, що до розгляду заплановано сім законопроєктів. Пресслужба ВР опублікувала порядок денний:
1) проєкт закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (рег. № 3944);
2) проєкт закону Про основи національного опору (реєстр. № 5557);
3) проєкт закону про внесення зміни до статті 1 Закону "Про чисельність Збройних сил України" про збільшення чисельності Збройних сил України в зв'язку з прийняттям закону "Про основи національного опору" (реєстр. № 5558);
4) проєкт закону про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);
5) проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);
6) проєкт закону про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" про тимчасові підстави незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "(реєстр. № 5478);
7) проєкт закону про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб"( реєстр. № 4555).
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участнікам боєвих дєйствій, о которих давалі подпіску о нєразглашеніі?
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Филя https://www.gazeta.ru/tags/person/filipp_kirkorov.shtml Киркоров в Instagramhttps://www.instagram.com/p/CQqcDdXqi5-/ прокомментировал исключение своего имени из черного списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Он поблагодарил украинских поклонников за любовь. «Выше права может быть лишь милость, выше справедливости - прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!» - сказал Киркоров, порадовавшись, что теперь в каждом доме на Украине могут звучать его песни, а по телевидению могут транслировать его шоу. Кроме того, он ждет концертов на Украине.
Орест Лютий - Про підарасню (Алла Пугачова).
https://www.youtube.com/watch?v=RZjaMNUu-RQ
(Це та сама пісня, тільки із вступом автора)
https://www.youtube.com/watch?v=VybHlMCaSMY Орест Лютий - Заборонене
https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds @RockOtherWorlds
https://twitter.com/RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds
Зараз під ОП так.
Народу може кілька сот та підходять. "Сокира", "Справа громад"... Журналісти...
какая химия ?
трейлер вот этого:
АСДТ (аббревиатура от Аммиачная Селитра/Дизельное Топливо, игдани́т) - смесевое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, чаще всего, дизельного топлива. В англоязычном варианте - ANFO (Ammonium Nitrate/Fuel Oil). Игданитом названо в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%90._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Института горного дела АН СССР (ИГД).
и нет моста
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Але х#й там.... зєля ж янєлох усюди своїх протягнув.
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