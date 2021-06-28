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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе с начала суток - без обстрелов

На Донбассе с начала суток - без обстрелов

Российские наемники не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, 28 июня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

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Донбасс (26956) перемирие (1622) операция Объединенных сил (6766)


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В Лондоне большой взрыв на станции метро. Кацапы уже пишут, что они нипричем.
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28.06.2021 18:39 Ответить
Не удивлюсь, если они начали об этом писать еще до взрыва...
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28.06.2021 18:43 Ответить
Мстительные и зависливые цапы
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28.06.2021 19:02 Ответить
На Донбасі з початку доби - без обстрілів - Цензор.НЕТ 8926
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28.06.2021 19:15 Ответить
 
 