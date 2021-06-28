На Донбассе с начала суток - без обстрелов

Российские наемники не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, 28 июня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

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