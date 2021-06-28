На Донбасі з початку доби - без обстрілів
Російські найманці не порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку понеділка, 28 червня.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні штабу ООС.
Українські військові контролюють ситуацію і дотримуються режиму припинення вогню.
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Злий Грицько
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Valery Greff
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Aleks_15
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Злий Грицько
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