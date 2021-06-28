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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі з початку доби - без обстрілів

На Донбасі з початку доби - без обстрілів

Російські найманці не порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку понеділка, 28 червня.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Українські військові контролюють ситуацію і дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу ворог 4 рази порушив перемир'я: поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22355) перемир’я (931) операція Об’єднаних сил (6725)


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В Лондоне большой взрыв на станции метро. Кацапы уже пишут, что они нипричем.
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28.06.2021 18:39 Відповісти
Не удивлюсь, если они начали об этом писать еще до взрыва...
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28.06.2021 18:43 Відповісти
Мстительные и зависливые цапы
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28.06.2021 19:02 Відповісти
На Донбасі з початку доби - без обстрілів - Цензор.НЕТ 8926
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28.06.2021 19:15 Відповісти
 
 