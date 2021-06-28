На Донбасі з початку доби - без обстрілів

Російські найманці не порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку понеділка, 28 червня.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Українські військові контролюють ситуацію і дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу ворог 4 рази порушив перемир'я: поранено одного українського воїна, - штаб ООС