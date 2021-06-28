Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз-2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обещал, что Минобороны РФ будет отслеживать ход проведения украинско-американских учений "Sea Breeze".

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Как сообщалось, в акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.

В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.