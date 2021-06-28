Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze
Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз-2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обещал, что Минобороны РФ будет отслеживать ход проведения украинско-американских учений "Sea Breeze".
Как сообщалось, в акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.
В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.
26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.
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Британці своєю акцією біля берегів Криму, а особливо заявою про те, як вони не помітили метушні русні при цьому, зробили більше, ніж оон та обсє з радами європи разом взяті.
"ОТКРЫТЬ КИНГСТОНЫ !"
Ідуть вони нахр ПНХ!
ее конфигурация идеальна для ядерного взрыва на высоте 100-200 метров
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1409204770766794755 22 ч
В Одесу зайшов американський есмінець, який атакував базу в Сирії. В
український порт Одеса зайшов американський есмінець USS Ross, який атакував крилатими ракетами "Томагавк" асадівсько-російську авіабазу "Еш-Шайрат".
....
Дюрка в туалеті....
🤣
Просто смотрят с бешеной завистью,ибо таких кораблей у них НЕТ,а когда/если будут(если 404 еще будет на 1/9 суши!), то эти корабли НАТО уйдут в металолом и музеи.
- курс доллара в обменниках,
чтобы купить их, на своё жалкое "жалование",
и спрятать в кубрике, чтоб сослуживцы не видели, далеко под матрас,
кляня ненависных пиндосов-матрасников
и так уже - тридцать лет...
а то и больше
А Турки ващє, вирішили продовбати окремий хід, щоб кораблі НАТи могли бути "во внутрєнєм" морє не 21 день, а скільки захочуть. Єто же ужас!!!
отсасываютотслеживают с проглотом.