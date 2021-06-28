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Новости Агрессия России против Украины
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Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze

Россия заявила, что ее военные

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз-2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обещал, что Минобороны РФ будет отслеживать ход проведения украинско-американских учений "Sea Breeze".

Читайте: Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море

Как сообщалось, в акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.

В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Автор: 

россия (95502) Си-Бриз (145) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+33
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8205
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28.06.2021 19:06
+30
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1409204770766794755 22 ч

В Одесу зайшов американський есмінець, який атакував базу в Сирії. В
український порт Одеса зайшов американський есмінець USS Ross, який атакував крилатими ракетами "Томагавк" асадівсько-російську авіабазу "Еш-Шайрат".

Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 3440
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28.06.2021 19:07
+30
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7152

....
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28.06.2021 19:11
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Правила форума Совет форумчан
ну-ну отслеживайте тихонько в стороне!
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28.06.2021 18:59 Ответить
Это называется - подглядывать.. как изгой.
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28.06.2021 19:17 Ответить
Именно в стороне! Смотрят, чтоб на пути не оказаться)
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28.06.2021 19:18 Ответить
отслеживанию их учат с садика...племя следопытов
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28.06.2021 19:18 Ответить
.... после показательной порки Defender-а
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28.06.2021 19:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/ItechVK

https://mobile.twitter.com/ItechVK Homer @ItechVK

https://mobile.twitter.com/ItechVK https://mobile.twitter.com/ItechVK



Британці своєю акцією біля берегів Криму, а особливо заявою про те, як вони не помітили метушні русні при цьому, зробили більше, ніж оон та обсє з радами європи разом взяті.
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28.06.2021 20:01 Ответить
вони бздят=бдят)))
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28.06.2021 19:27 Ответить
І тихцем роблять у штанці...
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28.06.2021 18:59 Ответить
Було б дивно, якби не відслідковували.
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28.06.2021 19:00 Ответить
может дружно всем зайти в Севастополь!?
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28.06.2021 19:00 Ответить
Та да, щоб в котрий раз обісрались на ввесь світ
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28.06.2021 19:06 Ответить
Ну да, в 1855, 1917 та 1941 вже обсирались, знову москалям топити флот.
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28.06.2021 19:14 Ответить
на гербе города-хероя Севастополя навеки выбит девиз:
"ОТКРЫТЬ КИНГСТОНЫ !"
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28.06.2021 19:20 Ответить
"рассия заявила, что ее военные "отслеживают"

Ідуть вони нахр ПНХ!
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28.06.2021 19:03 Ответить
І яке димляче корито цього разу тонутиме?
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28.06.2021 19:03 Ответить
Да никто них не отслеживает, потому что Черное море это маленькая лужа и гахни туда более-менее приличный боезаряд ЯО- все до единого корыта как свои так и чужие упокоятся на дне болота
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28.06.2021 19:04 Ответить
ну ты болотом зря назвал .там даже если утонешь-до дна порядком путешествовать.
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28.06.2021 19:23 Ответить
ты о Севастопольской бухте ?

ее конфигурация идеальна для ядерного взрыва на высоте 100-200 метров
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28.06.2021 19:40 Ответить
Да это не имеет никакого значения, хоть Севастополь хоть Стамбул...Главное хорошо жахнуть и хр кто в этом сраном болоте уцелеет. Там точно не будет победителей Забавнее какие-то "кибер-атаки" на мясного гиганта: что можно сделать через железяку чтобы по всем подразделениям не смогли быков зарезать?...Не догоняю...
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28.06.2021 19:55 Ответить
так это лаптекопытные замулили.Когда мы его только выкопали,все было огого ! Придется после кацадрылов еще углубить ...
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28.06.2021 23:57 Ответить
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8205
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28.06.2021 19:06 Ответить
опять горячечных чертиков гоняет Микита ?
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28.06.2021 19:22 Ответить
А он прекращал?
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28.06.2021 19:23 Ответить
Для того, чтоб это понять, нужно вспомнить судьбу кацапского корабля-разведика "Лиман", который погиб, проглядев в тихую погоду овцевоз "Ашот", который его пустил на дно тупо протаранив. Овцы в количестве 8800 голов и сам овцевоз при этом не пострадали.

Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2427
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28.06.2021 19:12 Ответить
И шо - "Лиман" всплыл?
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28.06.2021 19:32 Ответить
И как это петляние от темы спасёт "репутацию" кацапского недофлота?
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28.06.2021 19:50 Ответить
Нельзя спасти то, чего нет.
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28.06.2021 19:59 Ответить
Якби не було лапок, про що б писала атакуюча хламідія?
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28.06.2021 19:16 Ответить
а шо есть извращенцы,которые любят кацапские заявления?
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28.06.2021 19:19 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1409204770766794755 22 ч

В Одесу зайшов американський есмінець, який атакував базу в Сирії. В
український порт Одеса зайшов американський есмінець USS Ross, який атакував крилатими ракетами "Томагавк" асадівсько-російську авіабазу "Еш-Шайрат".

Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 3440
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28.06.2021 19:07 Ответить
Та ти що? Ото через це в кацапів така істерика була?
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28.06.2021 19:57 Ответить
тока вы тогО....никому про это не говорите....тссссс.....ну или псссссс.....себе в штанишки, косорылые наблюдатели
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28.06.2021 19:07 Ответить
та это натовцам нужно быть аккуратней и москалей отслеживать дабы случайно не утопить какой нибудь " не имеющий аналогов " российский кораблик
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28.06.2021 19:09 Ответить
Ойц.. Здививували!! Вже змогли??
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28.06.2021 19:11 Ответить
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 7152

....
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28.06.2021 19:11 Ответить
Добав лапті і роги зверху.
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28.06.2021 19:56 Ответить
вони там є.)))..штахети високі - не видно)))))
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28.06.2021 19:58 Ответить
А что им еще остается????????????? Разве. что дрочить на аналоГовнетные мультики!
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28.06.2021 19:12 Ответить
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - це як дивитись, коли твою дружину трахають інші.
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28.06.2021 19:13 Ответить
І завідивать.
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28.06.2021 19:51 Ответить
О то вже довбні!))) а то курва ніхто і не знав не думав що кацапня « атслеживает» ці двіжухи )
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28.06.2021 19:13 Ответить
Отслєжівалі, паднюхівалі і падсматрівалі...
Дюрка в туалеті....
🤣
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28.06.2021 19:14 Ответить
Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО ---- Не следят, а подглядывают. Потому что больше им все равно ничего не остается.)
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28.06.2021 19:14 Ответить
"отслеживают", а потом - бац, как гаишник, претензия: "Нарушаем". Только после слов "пошел нах" они туда и идут, не впервой.
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28.06.2021 19:55 Ответить
отсліжьівают)))
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28.06.2021 19:14 Ответить
Как гаишники в кустах.. Только боятся выбраться от туда.. Потому что тачках крутые парни.
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28.06.2021 19:15 Ответить
Угу,да еще как,не дай Бог,спросят:-Кто свистел?!!! Та там- таки вааще...
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28.06.2021 19:56 Ответить
Вообще об этом не говорят, а отслеживают...а раз гопник заговорил то это уже похоже на прогон понтов и со средствами отслеживания не так уж и хорошо
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28.06.2021 19:15 Ответить
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 8656
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28.06.2021 19:16 Ответить
за нами следят, особенно вон тот... с усами Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 2919
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28.06.2021 19:17 Ответить
не отслеживают,а подглядывают...как прыщавый юнец в окно женской бани.
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28.06.2021 19:17 Ответить
Так той хоть дроче, а ці просто спостерігають
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28.06.2021 19:19 Ответить
А шо там по американскому кораблю? Уже не нарушает?
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28.06.2021 19:17 Ответить
Моксели их давили и обосрались.
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28.06.2021 19:51 Ответить
Трюмы своих посудин рабсияне хоть почистили от дерьма предупредительных залпов? А то в случае очередного припадка и отстреляться некуда будет.
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28.06.2021 19:21 Ответить
Не відслілковують, а тихенько заздрять у вологі штанці 😄
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28.06.2021 19:22 Ответить
И не просто "отслеживают"!
Просто смотрят с бешеной завистью,ибо таких кораблей у них НЕТ,а когда/если будут(если 404 еще будет на 1/9 суши!), то эти корабли НАТО уйдут в металолом и музеи.
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28.06.2021 19:22 Ответить
Готовятся атаковать
Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9150
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28.06.2021 19:22 Ответить
русіше партізан, ахтунг! брасайте зброю! цюрюк до нас! вас ажидать бояра,калбаса,адвентюр на ваш жопа будєм мальчіков разпінать, старух насіловать, путін ***..ло утаута.вакарімасен???
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28.06.2021 19:23 Ответить
Воно "атслєживаєт", як тарган зі шпарини - за тапком!😆😂
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28.06.2021 19:26 Ответить
а я знаю что военные кацапии "отслеживают"...
- курс доллара в обменниках,
чтобы купить их, на своё жалкое "жалование",
и спрятать в кубрике, чтоб сослуживцы не видели, далеко под матрас,
кляня ненависных пиндосов-матрасников

и так уже - тридцать лет...
а то и больше
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28.06.2021 19:33 Ответить
походу у кацапов для наблюдения за судами НАТО ещё остались хорошие трофейные бинокли вермахта с цейсовской оптикой..)
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28.06.2021 19:36 Ответить
***** зі своїми ***********:-Дивлюсь я на СІА,та й думку гадаю,чи "ЗБРИЗ"нуть із Криму,чи ще зачекаю...
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28.06.2021 19:44 Ответить
Вуайеристы хреновы.
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28.06.2021 19:45 Ответить
Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9573
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28.06.2021 19:45 Ответить
Выхлопная труба там где перёд? Или две? Сильный прибор плавучий!
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29.06.2021 00:45 Ответить
Мокшанці завсєгда так: На страже і вперде.
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28.06.2021 19:49 Ответить
У них досі 41-й? Кому вони потрібні взагалі, кругом морду свою сунуть.
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28.06.2021 19:50 Ответить
У кацапів?
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28.06.2021 20:04 Ответить
Ну да, бо у притомних та війна розпочалася в 39. Це тільки Царьов не знає і питає "Што?" на питання Скрипіна .
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28.06.2021 20:13 Ответить
Та нє, в натурє, мокшанці гадали, що вони, па братскі "поділивши" потєшний флот з Україною, назавжди позбавилися конкурентів на "внутрєннєм Чьорном море", а тут тобі, опа на, така армада.
А Турки ващє, вирішили продовбати окремий хід, щоб кораблі НАТи могли бути "во внутрєнєм" морє не 21 день, а скільки захочуть. Єто же ужас!!!
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28.06.2021 20:04 Ответить
А памперсами вони забезпечені?
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28.06.2021 20:06 Ответить
Губами и анусами отслеживают унитазные ********* 🙄🙄🙄
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28.06.2021 20:15 Ответить
Следят на броненосце "москва",на нём мой дед служил во второй половине прошлого века в далёком 1980г.
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28.06.2021 20:39 Ответить
ты тогда после первого курса в школе КГБ в отпуске был ?
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28.06.2021 21:10 Ответить
добре, що хоч не на кірові, або на подогнаному другом Долфом другу Йосі (той що коба) в 1940-му Лютцові (той, що Пєтропавловск а потім Таллін). Мій дід якраз на них служив з 40-го по 45-й. До речі, а в 46-му діду довелось ще почислитись і на Зейдліці, якого затрофеїли нєдодєланим да так потім і порізали на метал.
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29.06.2021 00:58 Ответить
Не сметь входить на государственную пристань
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28.06.2021 20:50 Ответить
Новость которая не новость. Странно если бы засранцы сказали что им похрен на эти учения и что рашкинские военные не "отслеживают".
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28.06.2021 21:23 Ответить
Могли бы с Новороссийска следить ,а не с оккупированного украинского Крыма.
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28.06.2021 21:24 Ответить
Заяц в кустах отслеживает за действиями волков. И молится, что бы волки не отследили его.😀😀😀Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 1802
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28.06.2021 21:34 Ответить
Отслеживали с китайского спутника , бартером за воду с Байкала Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 3042
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28.06.2021 21:42 Ответить
Неужто на "кукурузнике" облёты совершают?
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28.06.2021 21:42 Ответить
Россияне отсасывают отслеживают с проглотом.
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28.06.2021 22:10 Ответить
рашист отслеживает ровно то,что ему НАТО И США разрешают отслеживать.А на самом деле весь его ВПК, аэропорты,военные заводы ,причалы и базы рашистского флота,разные там пусковые установки ,передвижные ракетные комплексы,военные склады и арсеналы и т.д уже давно под постоянным контролем, и в случае большого шухера, этак часиков за 10 вся эта рашистская хрень будет уничтожена,превратив рабсею в развалину
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28.06.2021 23:01 Ответить
В бинокли с АлиЭкспресса?
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28.06.2021 23:13 Ответить
Реакцiя скотомордих

Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze - Цензор.НЕТ 9223

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29.06.2021 00:27 Ответить
Эти учения проводятся очень давно---15 лет запросто. Ещё Кушнарёв мэр Харькова как то науськивал тёток в Евпатории на американский транспортник что мол привёз ядерные ракеты! Тётки орали с причала:* Янки--гоу-хоу..* сами при этом не зная что орут. Потом был стёб--оказалось что наудивлявшись ранее америкосы привезли для себя полевые туалеты БИО. Был кстати сюжет по тв про это. Пусть наблюдают сколько влезет.
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29.06.2021 00:43 Ответить
Гнилая параша должна исчезнуть.
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29.06.2021 10:09 Ответить
За нами следят,я Вам дам парабелум.
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29.06.2021 12:42 Ответить
 
 