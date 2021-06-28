Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze

Російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze, повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сили і засоби Чорноморського флоту виконують комплекс заходів щодо контролю за діями кораблів ОВМС НАТО та інших країн, що беруть участь у навчанні "Sea Breeze -2021", яке стартувало 28 червня 2021 року в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться в повідомленні центру.

Раніше офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков обіцяв, що Міноборони РФ буде відстежувати хід проведення українсько-американських навчань "Sea Breeze".

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Як повідомлялося, в акваторії Чорного моря в понеділок стартували великі американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze 2021

У них буде задіяно 32 бойових кораблі, 40 літаків і п'ять тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових із 32 країн.

26 червня в Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross. Він може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.

У Чорному морі з 14 червня також стоять британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.