Росія заявила, що її військові "відстежують" дії кораблів-учасників Sea Breeze
Російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze, повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сили і засоби Чорноморського флоту виконують комплекс заходів щодо контролю за діями кораблів ОВМС НАТО та інших країн, що беруть участь у навчанні "Sea Breeze -2021", яке стартувало 28 червня 2021 року в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться в повідомленні центру.
Раніше офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков обіцяв, що Міноборони РФ буде відстежувати хід проведення українсько-американських навчань "Sea Breeze".
Як повідомлялося, в акваторії Чорного моря в понеділок стартували великі американо-українські військово-морські навчання Sea Breeze 2021
У них буде задіяно 32 бойових кораблі, 40 літаків і п'ять тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів альянсу. Загалом передбачається участь військових із 32 країн.
26 червня в Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross. Він може нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км.
У Чорному морі з 14 червня також стоять британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.
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Британці своєю акцією біля берегів Криму, а особливо заявою про те, як вони не помітили метушні русні при цьому, зробили більше, ніж оон та обсє з радами європи разом взяті.
"ОТКРЫТЬ КИНГСТОНЫ !"
Ідуть вони нахр ПНХ!
ее конфигурация идеальна для ядерного взрыва на высоте 100-200 метров
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1409204770766794755 22 ч
В Одесу зайшов американський есмінець, який атакував базу в Сирії. В
український порт Одеса зайшов американський есмінець USS Ross, який атакував крилатими ракетами "Томагавк" асадівсько-російську авіабазу "Еш-Шайрат".
....
Дюрка в туалеті....
🤣
Просто смотрят с бешеной завистью,ибо таких кораблей у них НЕТ,а когда/если будут(если 404 еще будет на 1/9 суши!), то эти корабли НАТО уйдут в металолом и музеи.
- курс доллара в обменниках,
чтобы купить их, на своё жалкое "жалование",
и спрятать в кубрике, чтоб сослуживцы не видели, далеко под матрас,
кляня ненависных пиндосов-матрасников
и так уже - тридцать лет...
а то и больше
А Турки ващє, вирішили продовбати окремий хід, щоб кораблі НАТи могли бути "во внутрєнєм" морє не 21 день, а скільки захочуть. Єто же ужас!!!
отсасываютотслеживают с проглотом.