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ВМС (1447) Си-Бриз (130) военные учения (3437) Черное море (1437)

Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море

Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море

В понедельник, 28 июня в акватории Черного моря стартуют крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.

Об этом сообщают ВМС США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

"В учениях в этом году будет задействовано самое большое количество стран-участниц за всю историю учений с участием 32 стран с шести континентов, которые направили 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов и 18 отрядов специальных и водолазных операций", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях Sea Breeze-2021 задействуют около 3 тыс. человек, 30 кораблей и 30 воздушных судов, – ВМС ВСУ

Ранее в пресс-службе командования ВМС Украины сообщили, что учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

"В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируется привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы", - отметили в пресс-службе командования ВМС Украины.

Как сообщалось, 26 июня американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, для участия в ежегодных международных учениях Си-Бриз.
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Топ комментарии
+20
Не в тему но приятно: "Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен."
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28.06.2021 09:01
+19
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 960
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28.06.2021 08:58
+17
https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО . Дивіться, як один британський есмінець Defender поставив раком весь скрепоносний флот параші.

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7625
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28.06.2021 10:59
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Семь футов под килем
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28.06.2021 08:58 Ответить
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 960
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28.06.2021 08:58 Ответить
Американо-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море - Цензор.НЕТ 9067
Вот видишь, Ваня с Ухрюпинска, фошисты из НАТО хотят у тя отжать твой сортир!!!!11
Их только гамбургерами не корми, а дай уединиться среди гор говна в уютной кабинке твоего сортира, это же фошизм!!!!11(пропел ватникам Писелев и те сглотнули, как всегда(чеченцы научили ))
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28.06.2021 09:01 Ответить
Не в тему но приятно: "Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен."
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28.06.2021 09:01 Ответить
Все просто.Остались гены от тех кто брал Бастилию и придумал гильотину)))Одни слова Марсельезы чего стоят....про поля)))
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28.06.2021 12:23 Ответить
ну у этих точно есть какойто магицкий портал..... но одноразовый.... видать и зелупу нам
через него портанули
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28.06.2021 12:43 Ответить
У кацапских седалищ тоже предстартовая подготовка.
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28.06.2021 09:05 Ответить
Да там уже зарево , пожар)))
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28.06.2021 09:27 Ответить
Та нехай не турбуються, скотовоз "Ашот" участі в навчаннях не приймає, він і так "натасканий".
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28.06.2021 13:55 Ответить
Let,s go guys !
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28.06.2021 09:09 Ответить
а пуйло так просил не проводить...
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28.06.2021 09:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/450893 - не пуйло, а *****. Вата, когда же вы будете правильно называть своего царя ?
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28.06.2021 09:31 Ответить
цензор модерирует истинное имя россоссийских холопов, вот и приходится изголяться
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28.06.2021 10:24 Ответить
<******* оно и есть *****. Цензор не модерирует
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28.06.2021 10:34 Ответить
я бы не был так в этом уверен:
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3181
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28.06.2021 10:38 Ответить
Так это не Цензор модерирует, а твой сраный браузер. Перейди на Мозилу и будет тебе счастье. Дальше сидишь в Хроме или Експлоурере ?
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28.06.2021 11:53 Ответить
ну вот тебе скрипшот из "сраного браузера"
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6797
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28.06.2021 12:21 Ответить
прикинь, да?
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6153
может таки цензор цензирирует имя всероссоссийского царя холопов?!
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28.06.2021 12:27 Ответить
Не выдумывайте басни
Вот лови скрин
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5141
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28.06.2021 15:31 Ответить
а ты разлогинься и увидишь "басни"
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28.06.2021 21:09 Ответить
+47Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 8794 https://censor.net/ru/user/368772
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

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+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fahttps://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
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28.06.2021 16:49 Ответить
Навіть Encyclopædia Britannica(Британіка) його знає
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28.06.2021 11:28 Ответить
Не царя, а сцаря)) ну или просто ласкательно окурок
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28.06.2021 11:17 Ответить
А пуй тому *****! Хотеть,конечно,не вредно,но очко у него жимает здорово!
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28.06.2021 09:57 Ответить
Лаптеногие апять будут струшивать ржавчину со своих корыт, еще совковых времен?
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28.06.2021 09:29 Ответить
Я тоже так думал. Но реальность другая. Только керченский "Залив" уже построил 3 новейших корабля для ЧФ, и еще около пяти в процессе строительства. Что нашим мешает, непонятно.
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28.06.2021 12:56 Ответить
надіюсь вони закінчаться потопленням всього коритного флоту в "раДнОй гОвЄні"....
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28.06.2021 09:33 Ответить
Они наше Чёрное море загрязнят. Пусть сначала в Ледовитый океан отчалят.
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28.06.2021 14:10 Ответить
Знову мокші будуть напружувати свої дупи...
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28.06.2021 09:41 Ответить
Для них это дело привычное. Постоянные тренировки на бутылках и всё такое...
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28.06.2021 10:00 Ответить
Ми викопали Чорне море (кацапи підтвердять) і це наша справа з ким проводити навчання.
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28.06.2021 09:42 Ответить
Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5981
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28.06.2021 10:00 Ответить
Яка це краса -
Ukraine - USA !
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28.06.2021 10:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mTBmyuQYV64 Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО . Дивіться, як один британський есмінець Defender поставив раком весь скрепоносний флот параші.

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7625
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28.06.2021 10:59 Ответить
Они наверное слишком юные ))) я бы ещё Iron Maiden включил по радио)))) смотри как троллили янки ))))
https://www.youtube.com/watch?v=N4jQhnXrWbg
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28.06.2021 12:28 Ответить
Витренко(мама)-уже там?
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28.06.2021 10:59 Ответить
Ага янки го хоме
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28.06.2021 12:28 Ответить
Ждем, пока Эрдоган прокопает свой канал и превратит ЧФ РФ в недвижимость. Нам еще эти корыта на патроны переплавлять.
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28.06.2021 11:20 Ответить
тоже не вопрос - черноморско-балтийский канал я понимаю что не для всего и бабок будет
стоить но время железных монстров и громадин проходит в приоритете скорость точность и
манёвр..... ну и маскировка конечно тоже.
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28.06.2021 12:49 Ответить
чекаємо що згараву від вибухів скрепних пердаків буде видно аж в Кейптауні.
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28.06.2021 11:44 Ответить
сегодня стартуют пуканы ваты
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28.06.2021 11:48 Ответить
но самое интересное не сами учения а транзит..... через территориальные воды Украины........
отчего и происходит самовозгорание ордынских пердаков
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28.06.2021 12:45 Ответить
Вот это захватывающе - это вам не футбол.
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28.06.2021 12:58 Ответить
Сім футів під кілем!
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28.06.2021 14:28 Ответить

Американо-українські навчання Sea Breeze 2021 стартують сьогодні в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9576
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28.06.2021 14:41 Ответить
 
 