Американско-украинские учения Sea Breeze 2021 стартуют сегодня в Черном море
В понедельник, 28 июня в акватории Черного моря стартуют крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.
Об этом сообщают ВМС США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.
"В учениях в этом году будет задействовано самое большое количество стран-участниц за всю историю учений с участием 32 стран с шести континентов, которые направили 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов и 18 отрядов специальных и водолазных операций", - сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе командования ВМС Украины сообщили, что учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.
"В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируется привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы", - отметили в пресс-службе командования ВМС Украины.
Как сообщалось, 26 июня американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, для участия в ежегодных международных учениях Си-Бриз.
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Вот видишь, Ваня с Ухрюпинска, фошисты из НАТО хотят у тя отжать твой сортир!!!!11
Их только гамбургерами не корми, а дай уединиться среди гор говна в уютной кабинке твоего сортира, это же фошизм!!!!11(пропел ватникам Писелев и те сглотнули, как всегда(чеченцы научили ))
через него портанули
может таки цензор цензирирует имя всероссоссийского царя холопов?!
Вот лови скрин
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fahttps://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-8fc1-700d-a9aa-9f84dab397fa
Ukraine - USA !
https://www.youtube.com/watch?v=N4jQhnXrWbg
стоить но время железных монстров и громадин проходит в приоритете скорость точность и
манёвр..... ну и маскировка конечно тоже.
отчего и происходит самовозгорание ордынских пердаков