РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8108 посетителей онлайн
Новости
6 581 42

Захарова: Требования Чехии выплатить компенсацию - это вымогательство

Захарова: Требования Чехии выплатить компенсацию - это вымогательство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вымогательством требование властей Чехии к Москве заплатить компенсацию за взрывы на складах в Врбетице.

Свою позицию Захарова выразила в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала она.

Адресованные властям России требования выплатить компенсацию Захарова назвала "химерой".

"Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - добавила она.

Читайте: Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Чехия хочет получить от РФ компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ущерб они оценивают в 25,5 млн евро.

Автор: 

МИД РФ (1667) россия (95502) Чехия (1705) Захарова Мария (374)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Захерова конченая наркоманка!!
показать весь комментарий
28.06.2021 23:27
+13
Чехи хорошо помнят советскую оккупацию. Это ту, когда в 1968 году армаду военную к ним ввели.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:30
+8
кацапские шавки повсюду это их задача всем гадить и мешать жить
показать весь комментарий
28.06.2021 23:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захерова конченая наркоманка!!
показать весь комментарий
28.06.2021 23:27 Ответить
химера,походу..
показать весь комментарий
28.06.2021 23:57 Ответить
Чехи хорошо помнят советскую оккупацию. Это ту, когда в 1968 году армаду военную к ним ввели.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:30 Ответить
и поэтому выбрали президентом путинососа Земана ?
показать весь комментарий
28.06.2021 23:37 Ответить
кацапские шавки повсюду это их задача всем гадить и мешать жить
показать весь комментарий
28.06.2021 23:39 Ответить
_Ни о чём с этой мразью спорить не надо, это крайне глупо и контрпродуктивно. Надо просто уничтожить, например пристрелить.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:32 Ответить
Надо всем странам повымагать у кацапов - деньги из бензоколонки вытряхнуть 😀
показать весь комментарий
28.06.2021 23:33 Ответить
Вона пише з Словакії. Не знаєш прапори держав, нульовка.
показать весь комментарий
29.06.2021 00:06 Ответить
За такий коментар потрапляєш до чорного списку.
показать весь комментарий
29.06.2021 10:35 Ответить
Ну,дело за судом не станет. Надо суд- будет суд.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:42 Ответить
Басманний "суд" і наяву аплодує.
показать весь комментарий
29.06.2021 00:27 Ответить
Тільки дорожче обійдеться платити.
показать весь комментарий
29.06.2021 06:57 Ответить
С ней согласны лишь умственно неполноценные.
показать весь комментарий
29.06.2021 00:26 Ответить
Тебе б такие деньги платили и ты б такую дурь нес.
показать весь комментарий
29.06.2021 00:34 Ответить
нахрена цитировать эту гопницу ? оно не промолчит буквально каждая ответка следует от Мордора в виде ее хамства и огрызаний это гопница ничего общего с дипломатией это существо не имеет
показать весь комментарий
28.06.2021 23:33 Ответить
Хоть посмеемся.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:43 Ответить
Идет информация, что Путин готовил теракт против Дали Грибаускайте в Украине в Харькове летом 2017
https://www.youtube.com/watch?v=rDl1FiKs1UI
показать весь комментарий
28.06.2021 23:37 Ответить
там кто то вмешался просто пылает огонь на протяжении всего времени
показать весь комментарий
29.06.2021 00:07 Ответить
Шмара строит из себя наивную невинность
показать весь комментарий
28.06.2021 23:37 Ответить
требование есть требование,а вымогательство- это рашистская куйня в Минске по отношению к Украине.ПТН -ПНХ
показать весь комментарий
28.06.2021 23:38 Ответить
А взрывать , воровать, убивать соседей это как называется, а Манька?
показать весь комментарий
28.06.2021 23:42 Ответить
Не надо было взрывать.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:44 Ответить
Называется "адокажите", "настамнет", "етовсьорусофобия", "проискизапода".
показать весь комментарий
29.06.2021 00:02 Ответить
Ну проросийский земан уже ходит ногами по инвалидной коляске . Поэтому у машки-алкашки видать и истерика
показать весь комментарий
28.06.2021 23:49 Ответить
Напочатку жовтня подивимось .
показать весь комментарий
29.06.2021 00:11 Ответить
Пьянь.
показать весь комментарий
29.06.2021 00:29 Ответить
Ты в недружественной стране продала уже недвижимость в Карловых Варах?
показать весь комментарий
29.06.2021 00:36 Ответить
Травить новичком людей, совершать терракты не вымогательство, а требовать оплатить ущерб это фашизм и русофобия
показать весь комментарий
29.06.2021 01:01 Ответить
Конечно! А требования отвечать за мн-17 -просто хамство!
показать весь комментарий
29.06.2021 01:37 Ответить
Ах вон оно чего хотят чехи...Все ясно. Зе тоже за СП-2 хочет получить компенсацию.
показать весь комментарий
29.06.2021 02:10 Ответить
Цьотка дурнувата на всю голову.
показать весь комментарий
29.06.2021 03:07 Ответить
Ото ганьба,пару копійок жаліють
показать весь комментарий
29.06.2021 07:59 Ответить
Ви, москалі, ще Україні будете платити компенсації за те, що тут натворили за 300 років. Реальні уроди - це москалі. Де вони там брехня, війни, теракти.
показать весь комментарий
29.06.2021 08:37 Ответить
Россия - это страна со статусом - международный террорист
показать весь комментарий
29.06.2021 09:14 Ответить
Это же волюнтаризм.
показать весь комментарий
29.06.2021 12:38 Ответить
 
 