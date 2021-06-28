Захарова: Требования Чехии выплатить компенсацию - это вымогательство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вымогательством требование властей Чехии к Москве заплатить компенсацию за взрывы на складах в Врбетице.

Свою позицию Захарова выразила в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала она.

Адресованные властям России требования выплатить компенсацию Захарова назвала "химерой".

"Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - добавила она.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Чехия хочет получить от РФ компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ущерб они оценивают в 25,5 млн евро.