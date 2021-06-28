Захарова: Требования Чехии выплатить компенсацию - это вымогательство
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вымогательством требование властей Чехии к Москве заплатить компенсацию за взрывы на складах в Врбетице.
Свою позицию Захарова выразила в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала она.
Адресованные властям России требования выплатить компенсацию Захарова назвала "химерой".
"Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - добавила она.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Чехия хочет получить от РФ компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Ущерб они оценивают в 25,5 млн евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=rDl1FiKs1UI