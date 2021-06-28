УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7299 відвідувачів онлайн
Новини
6 581 42

Захарова: Вимоги Чехії виплатити компенсацію - це здирство

Захарова: Вимоги Чехії виплатити компенсацію - це здирство

Офіціальний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала здирством вимогу влади Чехії до Москви заплатити компенсацію за вибухи на складах у Врбетіце.

Свою позицію Захарова висловила в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що діється в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно. Вони самі себе вписали в список недружніх країн. І кожною новою дикою заявою і дією підтверджують свій статус", - написала вона.

Адресовані владі Росії вимоги виплатити компенсацію Захарова назвала "химерою".

"Зазвичай тих, хто діє подібним чином - без суду і слідства, з погрозами та образами вимагають грошей - називають вимагачами", - додала вона.

Також читайте: Чехія вимагає, щоб Росія заплатила компенсацію за вибухи боєприпасів у Врбетіце

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Чехія хоче отримати від РФ компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Збиток вони оцінюють в 25,5 млн євро.

Автор: 

МЗС рф (961) росія (65129) Чехія (1612) Захарова Марія (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Захерова конченая наркоманка!!
показати весь коментар
28.06.2021 23:27
+13
Чехи хорошо помнят советскую оккупацию. Это ту, когда в 1968 году армаду военную к ним ввели.
показати весь коментар
28.06.2021 23:30
+8
кацапские шавки повсюду это их задача всем гадить и мешать жить
показати весь коментар
28.06.2021 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захерова конченая наркоманка!!
показати весь коментар
28.06.2021 23:27 Відповісти
химера,походу..
показати весь коментар
28.06.2021 23:57 Відповісти
Чехи хорошо помнят советскую оккупацию. Это ту, когда в 1968 году армаду военную к ним ввели.
показати весь коментар
28.06.2021 23:30 Відповісти
и поэтому выбрали президентом путинососа Земана ?
показати весь коментар
28.06.2021 23:37 Відповісти
кацапские шавки повсюду это их задача всем гадить и мешать жить
показати весь коментар
28.06.2021 23:39 Відповісти
_Ни о чём с этой мразью спорить не надо, это крайне глупо и контрпродуктивно. Надо просто уничтожить, например пристрелить.
показати весь коментар
28.06.2021 23:32 Відповісти
Надо всем странам повымагать у кацапов - деньги из бензоколонки вытряхнуть 😀
показати весь коментар
28.06.2021 23:33 Відповісти
Вона пише з Словакії. Не знаєш прапори держав, нульовка.
показати весь коментар
29.06.2021 00:06 Відповісти
За такий коментар потрапляєш до чорного списку.
показати весь коментар
29.06.2021 10:35 Відповісти
Ну,дело за судом не станет. Надо суд- будет суд.
показати весь коментар
28.06.2021 23:42 Відповісти
Басманний "суд" і наяву аплодує.
показати весь коментар
29.06.2021 00:27 Відповісти
Тільки дорожче обійдеться платити.
показати весь коментар
29.06.2021 06:57 Відповісти
С ней согласны лишь умственно неполноценные.
показати весь коментар
29.06.2021 00:26 Відповісти
Тебе б такие деньги платили и ты б такую дурь нес.
показати весь коментар
29.06.2021 00:34 Відповісти
нахрена цитировать эту гопницу ? оно не промолчит буквально каждая ответка следует от Мордора в виде ее хамства и огрызаний это гопница ничего общего с дипломатией это существо не имеет
показати весь коментар
28.06.2021 23:33 Відповісти
Хоть посмеемся.
показати весь коментар
28.06.2021 23:43 Відповісти
Идет информация, что Путин готовил теракт против Дали Грибаускайте в Украине в Харькове летом 2017
https://www.youtube.com/watch?v=rDl1FiKs1UI
показати весь коментар
28.06.2021 23:37 Відповісти
там кто то вмешался просто пылает огонь на протяжении всего времени
показати весь коментар
29.06.2021 00:07 Відповісти
Шмара строит из себя наивную невинность
показати весь коментар
28.06.2021 23:37 Відповісти
требование есть требование,а вымогательство- это рашистская куйня в Минске по отношению к Украине.ПТН -ПНХ
показати весь коментар
28.06.2021 23:38 Відповісти
А взрывать , воровать, убивать соседей это как называется, а Манька?
показати весь коментар
28.06.2021 23:42 Відповісти
Не надо было взрывать.
показати весь коментар
28.06.2021 23:44 Відповісти
Называется "адокажите", "настамнет", "етовсьорусофобия", "проискизапода".
показати весь коментар
29.06.2021 00:02 Відповісти
Ну проросийский земан уже ходит ногами по инвалидной коляске . Поэтому у машки-алкашки видать и истерика
показати весь коментар
28.06.2021 23:49 Відповісти
Напочатку жовтня подивимось .
показати весь коментар
29.06.2021 00:11 Відповісти
Пьянь.
показати весь коментар
29.06.2021 00:29 Відповісти
Ты в недружественной стране продала уже недвижимость в Карловых Варах?
показати весь коментар
29.06.2021 00:36 Відповісти
Травить новичком людей, совершать терракты не вымогательство, а требовать оплатить ущерб это фашизм и русофобия
показати весь коментар
29.06.2021 01:01 Відповісти
Конечно! А требования отвечать за мн-17 -просто хамство!
показати весь коментар
29.06.2021 01:37 Відповісти
Ах вон оно чего хотят чехи...Все ясно. Зе тоже за СП-2 хочет получить компенсацию.
показати весь коментар
29.06.2021 02:10 Відповісти
Цьотка дурнувата на всю голову.
показати весь коментар
29.06.2021 03:07 Відповісти
Ото ганьба,пару копійок жаліють
показати весь коментар
29.06.2021 07:59 Відповісти
Ви, москалі, ще Україні будете платити компенсації за те, що тут натворили за 300 років. Реальні уроди - це москалі. Де вони там брехня, війни, теракти.
показати весь коментар
29.06.2021 08:37 Відповісти
Россия - это страна со статусом - международный террорист
показати весь коментар
29.06.2021 09:14 Відповісти
Это же волюнтаризм.
показати весь коментар
29.06.2021 12:38 Відповісти
 
 