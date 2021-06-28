Захарова: Вимоги Чехії виплатити компенсацію - це здирство
Офіціальний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала здирством вимогу влади Чехії до Москви заплатити компенсацію за вибухи на складах у Врбетіце.
Свою позицію Захарова висловила в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що діється в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно. Вони самі себе вписали в список недружніх країн. І кожною новою дикою заявою і дією підтверджують свій статус", - написала вона.
Адресовані владі Росії вимоги виплатити компенсацію Захарова назвала "химерою".
"Зазвичай тих, хто діє подібним чином - без суду і слідства, з погрозами та образами вимагають грошей - називають вимагачами", - додала вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Чехія хоче отримати від РФ компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Збиток вони оцінюють в 25,5 млн євро.
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