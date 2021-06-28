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Чехія вимагає, щоб Росія заплатила компенсацію за вибухи боєприпасів у Врбетіце

Чехія вимагає, щоб Росія заплатила компенсацію за вибухи боєприпасів у Врбетіце

Чехія зажадала від Росії виплатити компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Про це повідомляє чеське зовнішньополітичне відомство, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу Росії Олександру Зміївському ноту, де йдеться про міжнародну відповідальність Росії і вимогу повністю відшкодувати збиток, заподіяний вибухом у Врбетіце.

За даними видання Idnes.cz, чеська влада оцінила збиток приблизно в 650 млн крон (близько 25,5 млн євро).

Смолек також сказав, що включення Чехії в російський список "недружніх" країн є порушенням міжнародного права.

Також читайте: До вибухів у Врбетіце причетна Росія, інші версії не розглядаються, - прем'єр Чехії Бабіш

Глава чеського Мінфіну на початку травня говорила, що Чехія планує зажадати від Росії компенсацію в розмірі не менше 1 млрд крон (близько $ 47 млн). Йдеться в тому числі про компенсацію витрат, витрачених на розчищення території після вибухів боєприпасів, які були оплачені з чеського державного бюджету.

Шиллерова вказувала, що компенсацію влада зажадає відповідно до міжнародного права, бо якщо домагатися виплати в рамках кримінальної справи про вибухи боєприпасів у 2014 році, то це "буде дуже довго".

Чеські спецслужби вважають, що співробітники російського ГРУ були причетні до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце в жовтні 2014 року. Диверсійну операцію, за заявою чеського МЗС і спецслужб, курирували співробітники російських спецслужб (ГУ Генштабу РФ і СЗР) в посольстві РФ в Празі, які використовували дипломатичне прикриття.

Також читайте: Чехія готує запит до РФ щодо компенсації за вибухи у Врбетіце, - глава МЗС Кулганек

Чеська влада оголосила в розшук двох осіб, які в 2014 році в'їхали в країну за російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Йдеться про тих же людей, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році. Стверджується, що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Пізніше чеські ЗМІ написали, що в розслідуванні, крім ймовірних агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна, фігурує ще один росіянин - Микола Шапошников, колишній російський військовослужбовець, який зараз, як стверджується, має чеське громадянство. У Чехію він переїхав 27 років тому. Стверджується, що саме Шапошников відправив своєму знайомому Бернатіку електронного листа із зазначенням дати, коли агенти ГРУ, що видавали себе за збройових інспекторів, прибудуть в село Врбетіце. Під час вибухів Шапошников також був у Чехії, хоча вже давно проживає в Греції. Відомо, що поліція його допитувала, однак інших подробиць поки з'ясувати не вдалося.

Автор: 

вибух (4450) компенсації (693) росія (65129) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+11
Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице - Цензор.НЕТ 7056
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28.06.2021 20:10
+6
Обязательно заплатит! Если не деньгами, то недвижимостью русских свиней в Карловых Варах. Можешь даже не сомневаться=)
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28.06.2021 20:07
+4
Ну и хр с тем воронежем
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28.06.2021 20:08
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Заплатит 100%. Только бартером ракетами по Праге А вы еще верите в сказки? Так Андерсен вроде бы из Дании...
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28.06.2021 20:04 Відповісти
Обязательно заплатит! Если не деньгами, то недвижимостью русских свиней в Карловых Варах. Можешь даже не сомневаться=)
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28.06.2021 20:07 Відповісти
А тебе их шо жалко? Отберут украденное и хр с ними
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28.06.2021 20:09 Відповісти
нет, кацап, - мне ваших свиней совсем не жалко. Просто ваш нарратив, что "санкции не работают" нужно прибивать на корню=) Санкции работают
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28.06.2021 20:13 Відповісти
ракеты не долетят ,упадут на Воронеж
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28.06.2021 20:07 Відповісти
Масквабаду и так шото в последние дни не фартит . То рекордная заражаемость и смертность от ковида после прививок Спутником V . То вот новая напасть ( наверно с крыма ) пришла . Пишуть в соцсєтях , шо на маскву обрушился сильнєйшій лівень . Затоплені вже декілька станцій метро і навіть затопило перший поверх Останкінського телецентру ))) . Моє прохання до адміна , - не банити за останнє повідомлення . )
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28.06.2021 23:01 Відповісти
паша, ракетами по твоему кищлаку точно заплатит.
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28.06.2021 20:14 Відповісти
Мой кищлак на Тополе в Днепре. Он оползень пережил в 1996-м, а не то что какой-то сраный ЯО...
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28.06.2021 20:20 Відповісти
Греция под давлением ЕС будет требовать ПЦР-тесты даже у вакцинированных россиян
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28.06.2021 20:07 Відповісти
НЕХ шляться по Грециям. Иди пешком до Владика- и жизнь пройдет незаметно
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28.06.2021 20:21 Відповісти
Вакцинированных россиян не бывает.. у них вакцина негодная и никто её не признаёт.
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28.06.2021 23:47 Відповісти
Ну и хр с тем воронежем
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28.06.2021 20:08 Відповісти
шо тоже затопило ?
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28.06.2021 20:10 Відповісти
какой у вас Спутник , такие и ракеты
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28.06.2021 20:11 Відповісти
Спутник у всех одинаковый, все вакцины говно для дебилов, теперь перепуганные снова маски напялили и на 3 метра отскакивают друг от друга ...Дельта...Это п-ць Даже израиль защищенных намордники снова напялил. И так навсегда для животных
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28.06.2021 20:15 Відповісти
Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице - Цензор.НЕТ 7056
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28.06.2021 20:10 Відповісти
А за вибухи,мінімум , три артсклади в Україні?!
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28.06.2021 20:11 Відповісти
хрен конечно заплатят ! то требовать надо!
чем больше требований к рахе - тем больше отбрехиваться махе...
и тем меньше доверия к ее словам
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28.06.2021 20:11 Відповісти
Вообще-то это нападение на страну НАТО! Уже второе, в 2010 на Польшу.
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28.06.2021 20:11 Відповісти
а новічок і полоній? зброя массового ураження на тереторріі НАТО я так думаю ліпше с турками дружити
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28.06.2021 22:35 Відповісти
https://sprotyv.info/news/rossiya-zanyala-4-mesto-v-mire-po-chislu-smertej-ot-covid-19 Россия выходит в лидеры по смертности от коронавируса
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28.06.2021 20:15 Відповісти
лапти что у вас творится , вас же Лермонтов еще предупреждал что бы мылись
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28.06.2021 20:17 Відповісти
Лермонтов шотландець.
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28.06.2021 20:28 Відповісти
https://newsyou.info/izrail-vvel-shtrafy-za-poezdki-v-rf-i-eshhe-pyat-stran-iz-za-situacii-s-covid-19 Израиль ввел штрафы за поездки в РФ
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28.06.2021 20:20 Відповісти
Кацапы уже на говно исходят.
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28.06.2021 20:22 Відповісти
от этого у них всплеск КОВИД
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28.06.2021 20:23 Відповісти
Кацапи ісходять на кацапів.
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28.06.2021 20:28 Відповісти
Теперь попросим на трибуну ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а товарища Зе мана
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28.06.2021 20:50 Відповісти
Его не на трибуну надо, а на виселицу. Он совершил госизмену.
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28.06.2021 22:55 Відповісти
 
 