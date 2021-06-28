Чехія вимагає, щоб Росія заплатила компенсацію за вибухи боєприпасів у Врбетіце

Чехія зажадала від Росії виплатити компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

Про це повідомляє чеське зовнішньополітичне відомство, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу Росії Олександру Зміївському ноту, де йдеться про міжнародну відповідальність Росії і вимогу повністю відшкодувати збиток, заподіяний вибухом у Врбетіце.

За даними видання Idnes.cz, чеська влада оцінила збиток приблизно в 650 млн крон (близько 25,5 млн євро).

Смолек також сказав, що включення Чехії в російський список "недружніх" країн є порушенням міжнародного права.

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Глава чеського Мінфіну на початку травня говорила, що Чехія планує зажадати від Росії компенсацію в розмірі не менше 1 млрд крон (близько $ 47 млн). Йдеться в тому числі про компенсацію витрат, витрачених на розчищення території після вибухів боєприпасів, які були оплачені з чеського державного бюджету.

Шиллерова вказувала, що компенсацію влада зажадає відповідно до міжнародного права, бо якщо домагатися виплати в рамках кримінальної справи про вибухи боєприпасів у 2014 році, то це "буде дуже довго".

Чеські спецслужби вважають, що співробітники російського ГРУ були причетні до вибухів на складі боєприпасів у селі Врбетіце в жовтні 2014 року. Диверсійну операцію, за заявою чеського МЗС і спецслужб, курирували співробітники російських спецслужб (ГУ Генштабу РФ і СЗР) в посольстві РФ в Празі, які використовували дипломатичне прикриття.

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Чеська влада оголосила в розшук двох осіб, які в 2014 році в'їхали в країну за російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Йдеться про тих же людей, яких у Великій Британії підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в 2018 році. Стверджується, що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Пізніше чеські ЗМІ написали, що в розслідуванні, крім ймовірних агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна, фігурує ще один росіянин - Микола Шапошников, колишній російський військовослужбовець, який зараз, як стверджується, має чеське громадянство. У Чехію він переїхав 27 років тому. Стверджується, що саме Шапошников відправив своєму знайомому Бернатіку електронного листа із зазначенням дати, коли агенти ГРУ, що видавали себе за збройових інспекторів, прибудуть в село Врбетіце. Під час вибухів Шапошников також був у Чехії, хоча вже давно проживає в Греції. Відомо, що поліція його допитувала, однак інших подробиць поки з'ясувати не вдалося.