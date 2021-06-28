Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице

Чехия потребовала от России выплатить компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает чешское внешнеполитическое ведомство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому ноту, где говорится о международной ответственности России и требовании полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

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По данным издания Idnes.cz, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).

Смолек также сказал, что включение Чехии в российский список "недружественных" стран является нарушением международного права.

Глава чешского Минфина в начале мая говорила, что Чехия планирует потребовать от России компенсацию в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн). Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов боеприпасов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета.

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Шиллерова указывала, что компенсацию власти потребуют в соответствии с международным правом, так как если добиваться выплаты в рамках уголовного дела о взрывах боеприпасов в 2014 году, то это "будет очень долго".

Чешские спецслужбы считают, что сотрудники российского ГРУ были причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Диверсионную операцию, по заявлению чешского МИД и спецслужб, курировали сотрудники российских спецслужб (ГУ Генштаба РФ и СВР) в посольстве РФ в Праге, которые использовали дипломатическое прикрытие.

Чешские власти объявили в розыск двух человек, которые в 2014 году въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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Позднее чешские СМИ написали, что в расследовании, помимо предполагаемых агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, фигурирует еще один россиянин – Николай Шапошников, бывший российский военнослужащий, который в настоящее время, как утверждается, имеет чешское гражданство. В Чехию он переехал 27 лет назад. Утверждается, что именно Шапошников отправил своему знакомому Бернатику электронное письмо с указанием даты, когда агенты ГРУ, выдававшие себя за оружейных инспекторов, прибудут в деревню Врбетице. Во время взрывов Шапошников также находился в Чехии, хотя уже давно проживает в Греции. Известно, что полиция его допрашивала, однако других подробностей пока выяснить не удалось.