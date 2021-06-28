РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6072 посетителя онлайн
Новости
3 629 30

Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице

Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице

Чехия потребовала от России выплатить компенсацию за взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает чешское внешнеполитическое ведомство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу России Александру Змеевскому ноту, где говорится о международной ответственности России и требовании полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

Читайте: К взрывам в Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии Бабиш

По данным издания Idnes.cz, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).

Смолек также сказал, что включение Чехии в российский список "недружественных" стран является нарушением международного права.

Глава чешского Минфина в начале мая говорила, что Чехия планирует потребовать от России компенсацию в размере не менее 1 млрд крон (около $47 млн). Речь идет в том числе о компенсации расходов, потраченных на расчистку территории после взрывов боеприпасов, которые были оплачены из чешского государственного бюджета.

Также читайте: Сенат Чехии требует от РФ прекратить агрессию против Украины

Шиллерова указывала, что компенсацию власти потребуют в соответствии с международным правом, так как если добиваться выплаты в рамках уголовного дела о взрывах боеприпасов в 2014 году, то это "будет очень долго".

Чешские спецслужбы считают, что сотрудники российского ГРУ были причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Диверсионную операцию, по заявлению чешского МИД и спецслужб, курировали сотрудники российских спецслужб (ГУ Генштаба РФ и СВР) в посольстве РФ в Праге, которые использовали дипломатическое прикрытие.

Чешские власти объявили в розыск двух человек, которые в 2014 году въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия заявила, что ее военные "отслеживают" действия кораблей-участников Sea Breeze

Позднее чешские СМИ написали, что в расследовании, помимо предполагаемых агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, фигурирует еще один россиянин – Николай Шапошников, бывший российский военнослужащий, который в настоящее время, как утверждается, имеет чешское гражданство. В Чехию он переехал 27 лет назад. Утверждается, что именно Шапошников отправил своему знакомому Бернатику электронное письмо с указанием даты, когда агенты ГРУ, выдававшие себя за оружейных инспекторов, прибудут в деревню Врбетице. Во время взрывов Шапошников также находился в Чехии, хотя уже давно проживает в Греции. Известно, что полиция его допрашивала, однако других подробностей пока выяснить не удалось.

Автор: 

взрыв (6738) компенсации (480) россия (95502) Чехия (1705)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице - Цензор.НЕТ 7056
показать весь комментарий
28.06.2021 20:10
+6
Обязательно заплатит! Если не деньгами, то недвижимостью русских свиней в Карловых Варах. Можешь даже не сомневаться=)
показать весь комментарий
28.06.2021 20:07
+4
Ну и хр с тем воронежем
показать весь комментарий
28.06.2021 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заплатит 100%. Только бартером ракетами по Праге А вы еще верите в сказки? Так Андерсен вроде бы из Дании...
показать весь комментарий
28.06.2021 20:04 Ответить
Обязательно заплатит! Если не деньгами, то недвижимостью русских свиней в Карловых Варах. Можешь даже не сомневаться=)
показать весь комментарий
28.06.2021 20:07 Ответить
А тебе их шо жалко? Отберут украденное и хр с ними
показать весь комментарий
28.06.2021 20:09 Ответить
нет, кацап, - мне ваших свиней совсем не жалко. Просто ваш нарратив, что "санкции не работают" нужно прибивать на корню=) Санкции работают
показать весь комментарий
28.06.2021 20:13 Ответить
ракеты не долетят ,упадут на Воронеж
показать весь комментарий
28.06.2021 20:07 Ответить
Масквабаду и так шото в последние дни не фартит . То рекордная заражаемость и смертность от ковида после прививок Спутником V . То вот новая напасть ( наверно с крыма ) пришла . Пишуть в соцсєтях , шо на маскву обрушился сильнєйшій лівень . Затоплені вже декілька станцій метро і навіть затопило перший поверх Останкінського телецентру ))) . Моє прохання до адміна , - не банити за останнє повідомлення . )
показать весь комментарий
28.06.2021 23:01 Ответить
паша, ракетами по твоему кищлаку точно заплатит.
показать весь комментарий
28.06.2021 20:14 Ответить
Мой кищлак на Тополе в Днепре. Он оползень пережил в 1996-м, а не то что какой-то сраный ЯО...
показать весь комментарий
28.06.2021 20:20 Ответить
Греция под давлением ЕС будет требовать ПЦР-тесты даже у вакцинированных россиян
показать весь комментарий
28.06.2021 20:07 Ответить
НЕХ шляться по Грециям. Иди пешком до Владика- и жизнь пройдет незаметно
показать весь комментарий
28.06.2021 20:21 Ответить
Вакцинированных россиян не бывает.. у них вакцина негодная и никто её не признаёт.
показать весь комментарий
28.06.2021 23:47 Ответить
Ну и хр с тем воронежем
показать весь комментарий
28.06.2021 20:08 Ответить
шо тоже затопило ?
показать весь комментарий
28.06.2021 20:10 Ответить
какой у вас Спутник , такие и ракеты
показать весь комментарий
28.06.2021 20:11 Ответить
Спутник у всех одинаковый, все вакцины говно для дебилов, теперь перепуганные снова маски напялили и на 3 метра отскакивают друг от друга ...Дельта...Это п-ць Даже израиль защищенных намордники снова напялил. И так навсегда для животных
показать весь комментарий
28.06.2021 20:15 Ответить
Чехия требует, чтобы Россия заплатила компенсацию за взрывы боеприпасов в Врбетице - Цензор.НЕТ 7056
показать весь комментарий
28.06.2021 20:10 Ответить
А за вибухи,мінімум , три артсклади в Україні?!
показать весь комментарий
28.06.2021 20:11 Ответить
хрен конечно заплатят ! то требовать надо!
чем больше требований к рахе - тем больше отбрехиваться махе...
и тем меньше доверия к ее словам
показать весь комментарий
28.06.2021 20:11 Ответить
Вообще-то это нападение на страну НАТО! Уже второе, в 2010 на Польшу.
показать весь комментарий
28.06.2021 20:11 Ответить
а новічок і полоній? зброя массового ураження на тереторріі НАТО я так думаю ліпше с турками дружити
показать весь комментарий
28.06.2021 22:35 Ответить
https://sprotyv.info/news/rossiya-zanyala-4-mesto-v-mire-po-chislu-smertej-ot-covid-19 Россия выходит в лидеры по смертности от коронавируса
показать весь комментарий
28.06.2021 20:15 Ответить
лапти что у вас творится , вас же Лермонтов еще предупреждал что бы мылись
показать весь комментарий
28.06.2021 20:17 Ответить
Лермонтов шотландець.
показать весь комментарий
28.06.2021 20:28 Ответить
https://newsyou.info/izrail-vvel-shtrafy-za-poezdki-v-rf-i-eshhe-pyat-stran-iz-za-situacii-s-covid-19 Израиль ввел штрафы за поездки в РФ
показать весь комментарий
28.06.2021 20:20 Ответить
Кацапы уже на говно исходят.
показать весь комментарий
28.06.2021 20:22 Ответить
от этого у них всплеск КОВИД
показать весь комментарий
28.06.2021 20:23 Ответить
Кацапи ісходять на кацапів.
показать весь комментарий
28.06.2021 20:28 Ответить
Теперь попросим на трибуну ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а товарища Зе мана
показать весь комментарий
28.06.2021 20:50 Ответить
Его не на трибуну надо, а на виселицу. Он совершил госизмену.
показать весь комментарий
28.06.2021 22:55 Ответить
 
 