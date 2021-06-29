Глава Евросовета Мишель - народу Беларуси: Вы можете рассчитывать на ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал решение белорусского режима вывести страну из программы "Восточное партнерство" и отозвать посла Беларуси при ЕС.

Свою позицию он выразил в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы стоим рядом с вами в солидарности и с практической поддержкой. Мы напоминаем о вашем праве избрать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов", - написал Шарль Мишель.

Он также обратился к режиму Лукашенко.

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"Режиму президента Лукашенко: поставьте будущее Беларуси во главе всего", - добавил Президент Европейского Совета.

Напомним, ранее власти Беларуси заявили о выходе страны из программы "Восточное партнерство". Также Беларусь отзывает представителя при ЕС в Минск для консультаций.