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ООН может свернуть все миротворческие миссии в мире

ООН может свернуть все миротворческие миссии в мире

Если государства-члены не примут в четверг новый миротворческий бюджет ООН, все миротворческие миссии в мире будут существенно ограничены в ресурсах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава департамента стратегии управления, политики и соблюдения ООН Кэтрин Полард, пишет Reuters.

По ее словам, всем 12 миротворческим миссиям ООН в мире было рекомендовано начать внедрять план действий на случай чрезвычайной ситуации, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"Вместе с тем, мы надеемся и остаемся убежденными, что государства-члены завершат свои переговоры", - сказала Полард.

Она добавила, что в случае отсутствия утвержденного бюджета в четверг генсек сможет тратить средства организации на защиту имущества и персонала ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш об отправке миротворцев ООН на Донбасс: "Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем"

Некоторые дипломаты считают, что главными проблемами в финансировании миротворческих миссий являются изменения в переговорном процессе, проблемы с логистикой, а также позиция Китая по отношению к странам Запада.

В этом году на миротворческие операции ООН просит $ 6 млрд. По итогам прошлого года крупнейшими донорами были США, которые покрыли 28% всех миротворческих расходов и Китай, на который приходится 15,2%. Третье место по объему взносов занимает Япония (8,5%).

бюджет (4837) миротворцы (1158) ООН (4167)


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Топ комментарии
+15
ООН хочет баблишка на свою бессмысленную деятельность. Вообще попутали.
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29.06.2021 08:36
+9
Выражать свою бесполезную озабоченность можно в Skype или Zoom.
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29.06.2021 08:47
+9
Сверните шею ***** и моротворчесские миссии больше не понадобятся.
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29.06.2021 08:47
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ООН хочет баблишка на свою бессмысленную деятельность. Вообще попутали.
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29.06.2021 08:36 Ответить
А хтось коли чув , щоб ця ООНа комусь у світі допомогла ?!! Зберуть чергове засідання ППР-(посидели ,попи...дели , разошлись ) !!!
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29.06.2021 08:37 Ответить
я не слышал. я читал. Потому что я читать умею. А ты, видать - только писать, и то, только копипастить то что дали в методичках.
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29.06.2021 08:59 Ответить
Я тоже читал. Особенно класно ООН действовало в Карабахе, ведь только им удалось разрешить этот конфликт. Правда?
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29.06.2021 10:01 Ответить
Якби ти вміло читати і писати !!! ,а ТИ тільки вмієш калякати і пісять !!!
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29.06.2021 12:15 Ответить
Вистачить їм грошей на підтримку майна і персоналу, бо з них користі, як з козла молока. А практичною миротворчою діяльністю з допомогою кнута і пряника, як завжди, займаються Сполучені Штати Америки.
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29.06.2021 09:46 Ответить
А как же бабло отмывать?
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29.06.2021 08:43 Ответить
...тихо і мирно.
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29.06.2021 09:42 Ответить
Выражать свою бесполезную озабоченность можно в Skype или Zoom.
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29.06.2021 08:47 Ответить
Сверните шею ***** и моротворчесские миссии больше не понадобятся.
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29.06.2021 08:47 Ответить
Кремляди с удовольствием займут их место!
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29.06.2021 08:48 Ответить
именно. а вы думаете почему тролли активно пишут что миссии ООН бесполезны? Рашка мечтает занять их место, вот и весь ответ.
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29.06.2021 09:00 Ответить
Что за ересь?😮
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29.06.2021 09:30 Ответить
Чому єресь? Придністров'я, Нагірний Крабах, Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас, Сирія, Лівія, Чад, ......
Де ці ватні "миротворці" принесли мир?
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29.06.2021 09:41 Ответить
Я про "рашка мечтает занять их место". Це як розуміти з юридичної точки зору?
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29.06.2021 09:45 Ответить
И как ООН помогла в случае с "Придністров'я, Нагірний Крабах, Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас, Сирія, Лівія, Чад, ......" ?
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29.06.2021 10:02 Ответить
пупок у паРашы развяжется. ни ресурсов ни бурятов у ***** не хватит.
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29.06.2021 09:46 Ответить
Пустоговорильня! Если совсем ликвидируют ту ООН никто и не заметит. Разве чуть ее оживить, отобрать у России право вето?...
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29.06.2021 09:00 Ответить
Доноры торгуются за привилегии!
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29.06.2021 09:01 Ответить
Последний раз ООН была эффективна при операции "буря в пустыне".
После этого 90% "работы" ООН-похоже на говорильню у Шустера.
Нужна реформа этой организации.
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29.06.2021 09:21 Ответить
...особливо військового блока
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29.06.2021 09:37 Ответить
Може менше красти потрібно і розібратись у причинах військових конфліктів і прийняти жорстокі міри до тих хто створює військові конфлікти.
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29.06.2021 09:36 Ответить
ООН показало свою беспомощность в Донбассе.
Про Крым ООН, наверное, не слышало вообще.
Так что лучше эти деньги отдать военным.
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29.06.2021 09:50 Ответить
Нах розформовуйте цей публічний дом з обслуговування масових вбивць, катів та терористів зброєю масового знищення!
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29.06.2021 10:19 Ответить
ООН, ЗЕЛЕНЫЕ -GREEN PIIS и ЮНЕСКО самые воровитые , узаконенные и объединения в мире!! И чем быстрее они исчезнут с лица земли тем лучше!!!!
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29.06.2021 12:33 Ответить
ООН безвольная и бесполезная организация.К агрессорам необходимо принимать жесткие и радикальные методы,вплоть до применения силы,при чем всем мировым,цивилизованным сообществом.Необходимо создать под эгидой ООН объединенные силы быстрого реагирования,у которых будет самое современное вооружение и средства доставки.
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29.06.2021 12:34 Ответить
Конц ООН. Как и лиги наций когда-то.
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29.06.2021 13:27 Ответить
Структуры заполонили маланцы-имитаторы. Как наше НАБУ.
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29.06.2021 20:29 Ответить
 
 