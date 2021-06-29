ООН может свернуть все миротворческие миссии в мире

Если государства-члены не примут в четверг новый миротворческий бюджет ООН, все миротворческие миссии в мире будут существенно ограничены в ресурсах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава департамента стратегии управления, политики и соблюдения ООН Кэтрин Полард, пишет Reuters.

По ее словам, всем 12 миротворческим миссиям ООН в мире было рекомендовано начать внедрять план действий на случай чрезвычайной ситуации, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"Вместе с тем, мы надеемся и остаемся убежденными, что государства-члены завершат свои переговоры", - сказала Полард.

Она добавила, что в случае отсутствия утвержденного бюджета в четверг генсек сможет тратить средства организации на защиту имущества и персонала ООН.

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Некоторые дипломаты считают, что главными проблемами в финансировании миротворческих миссий являются изменения в переговорном процессе, проблемы с логистикой, а также позиция Китая по отношению к странам Запада.

В этом году на миротворческие операции ООН просит $ 6 млрд. По итогам прошлого года крупнейшими донорами были США, которые покрыли 28% всех миротворческих расходов и Китай, на который приходится 15,2%. Третье место по объему взносов занимает Япония (8,5%).