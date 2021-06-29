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ООН може згорнути всі миротворчі місії у світі

ООН може згорнути всі миротворчі місії у світі

Якщо держави-члени не ухвалять у четвер новий миротворчий бюджет ООН, усі миротворчі місії у світі будуть суттєво обмежені в ресурсах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила глава департаменту стратегії управління, політики і дотримання ООН Кетрін Полард, пише Reuters.

За її словами, усім 12 миротворчим місіям ООН у світі було рекомендовано розпочати впроваджувати план дій на випадок надзвичайної ситуації, якщо новий бюджет не буде ухвалено вчасно.

"Водночас ми сподіваємося та залишаємося переконаними, що держави-члени завершать свої перемовини", - сказала Полард.

Вона додала, що у разі відсутності затвердженого бюджету в четвер, генсек зможе витрачати кошти організації лише на захист майна та персоналу ООН.

Також читайте: Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко

Деякі дипломати вважають, що головними проблемами у фінансуванні миротворчих місій є зміни в переговорному процесі, проблеми з логістикою, а також позиція Китаю щодо країн Заходу.

Цього року на миротворчі операції ООН просить $6 млрд. За підсумками минулого року найбільшими донорами були США, які покрили 28% усіх миротворчих витрат та Китай, на який припадає 15,2%. Третє місце за обсягом внесків посідає Японія (8,5%).

Автор: 

бюджет (2990) миротворці (832) ООН (3346)


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Топ коментарі
+15
ООН хочет баблишка на свою бессмысленную деятельность. Вообще попутали.
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29.06.2021 08:36
+9
Выражать свою бесполезную озабоченность можно в Skype или Zoom.
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29.06.2021 08:47
+9
Сверните шею ***** и моротворчесские миссии больше не понадобятся.
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29.06.2021 08:47
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ООН хочет баблишка на свою бессмысленную деятельность. Вообще попутали.
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29.06.2021 08:36 Відповісти
А хтось коли чув , щоб ця ООНа комусь у світі допомогла ?!! Зберуть чергове засідання ППР-(посидели ,попи...дели , разошлись ) !!!
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29.06.2021 08:37 Відповісти
я не слышал. я читал. Потому что я читать умею. А ты, видать - только писать, и то, только копипастить то что дали в методичках.
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29.06.2021 08:59 Відповісти
Я тоже читал. Особенно класно ООН действовало в Карабахе, ведь только им удалось разрешить этот конфликт. Правда?
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29.06.2021 10:01 Відповісти
Якби ти вміло читати і писати !!! ,а ТИ тільки вмієш калякати і пісять !!!
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29.06.2021 12:15 Відповісти
Вистачить їм грошей на підтримку майна і персоналу, бо з них користі, як з козла молока. А практичною миротворчою діяльністю з допомогою кнута і пряника, як завжди, займаються Сполучені Штати Америки.
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29.06.2021 09:46 Відповісти
А как же бабло отмывать?
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29.06.2021 08:43 Відповісти
...тихо і мирно.
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29.06.2021 09:42 Відповісти
Выражать свою бесполезную озабоченность можно в Skype или Zoom.
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29.06.2021 08:47 Відповісти
Сверните шею ***** и моротворчесские миссии больше не понадобятся.
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29.06.2021 08:47 Відповісти
Кремляди с удовольствием займут их место!
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29.06.2021 08:48 Відповісти
именно. а вы думаете почему тролли активно пишут что миссии ООН бесполезны? Рашка мечтает занять их место, вот и весь ответ.
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29.06.2021 09:00 Відповісти
Что за ересь?😮
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29.06.2021 09:30 Відповісти
Чому єресь? Придністров'я, Нагірний Крабах, Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас, Сирія, Лівія, Чад, ......
Де ці ватні "миротворці" принесли мир?
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29.06.2021 09:41 Відповісти
Я про "рашка мечтает занять их место". Це як розуміти з юридичної точки зору?
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29.06.2021 09:45 Відповісти
И как ООН помогла в случае с "Придністров'я, Нагірний Крабах, Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас, Сирія, Лівія, Чад, ......" ?
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29.06.2021 10:02 Відповісти
пупок у паРашы развяжется. ни ресурсов ни бурятов у ***** не хватит.
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29.06.2021 09:46 Відповісти
Пустоговорильня! Если совсем ликвидируют ту ООН никто и не заметит. Разве чуть ее оживить, отобрать у России право вето?...
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29.06.2021 09:00 Відповісти
Доноры торгуются за привилегии!
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29.06.2021 09:01 Відповісти
Последний раз ООН была эффективна при операции "буря в пустыне".
После этого 90% "работы" ООН-похоже на говорильню у Шустера.
Нужна реформа этой организации.
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29.06.2021 09:21 Відповісти
...особливо військового блока
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29.06.2021 09:37 Відповісти
Може менше красти потрібно і розібратись у причинах військових конфліктів і прийняти жорстокі міри до тих хто створює військові конфлікти.
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29.06.2021 09:36 Відповісти
ООН показало свою беспомощность в Донбассе.
Про Крым ООН, наверное, не слышало вообще.
Так что лучше эти деньги отдать военным.
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29.06.2021 09:50 Відповісти
Нах розформовуйте цей публічний дом з обслуговування масових вбивць, катів та терористів зброєю масового знищення!
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29.06.2021 10:19 Відповісти
ООН, ЗЕЛЕНЫЕ -GREEN PIIS и ЮНЕСКО самые воровитые , узаконенные и объединения в мире!! И чем быстрее они исчезнут с лица земли тем лучше!!!!
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29.06.2021 12:33 Відповісти
ООН безвольная и бесполезная организация.К агрессорам необходимо принимать жесткие и радикальные методы,вплоть до применения силы,при чем всем мировым,цивилизованным сообществом.Необходимо создать под эгидой ООН объединенные силы быстрого реагирования,у которых будет самое современное вооружение и средства доставки.
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29.06.2021 12:34 Відповісти
Конц ООН. Как и лиги наций когда-то.
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29.06.2021 13:27 Відповісти
Структуры заполонили маланцы-имитаторы. Как наше НАБУ.
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29.06.2021 20:29 Відповісти
 
 