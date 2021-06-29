ООН може згорнути всі миротворчі місії у світі

Якщо держави-члени не ухвалять у четвер новий миротворчий бюджет ООН, усі миротворчі місії у світі будуть суттєво обмежені в ресурсах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила глава департаменту стратегії управління, політики і дотримання ООН Кетрін Полард, пише Reuters.

За її словами, усім 12 миротворчим місіям ООН у світі було рекомендовано розпочати впроваджувати план дій на випадок надзвичайної ситуації, якщо новий бюджет не буде ухвалено вчасно.

"Водночас ми сподіваємося та залишаємося переконаними, що держави-члени завершать свої перемовини", - сказала Полард.

Вона додала, що у разі відсутності затвердженого бюджету в четвер, генсек зможе витрачати кошти організації лише на захист майна та персоналу ООН.

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Деякі дипломати вважають, що головними проблемами у фінансуванні миротворчих місій є зміни в переговорному процесі, проблеми з логістикою, а також позиція Китаю щодо країн Заходу.

Цього року на миротворчі операції ООН просить $6 млрд. За підсумками минулого року найбільшими донорами були США, які покрили 28% усіх миротворчих витрат та Китай, на який припадає 15,2%. Третє місце за обсягом внесків посідає Японія (8,5%).