20 населенных пунктов обесточены из-за непогоды на Сумщине
В Сумской области в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 20 населенных пунктов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области", – сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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