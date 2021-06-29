20 населенных пунктов обесточены из-за непогоды на Сумщине

В Сумской области в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 20 населенных пунктов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 20 населенных пунктов в Сумской области", – сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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