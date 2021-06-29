20 населених пунктів знеструмлено через негоду на Сумщині

У Сумській області в результаті складних погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі знеструмлено 20 населених пунктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 20 населених пунктів у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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