За неделю в Украине утонули 90 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 21.06 по 27.06 во время пожаров погибли 8 человек, на водных объектах - 90.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 734 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 183 пожара, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 354 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 8 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 519 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 199 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 301 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 90 человек.

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