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За неделю в Украине утонули 90 человек, - ГСЧС

За неделю в Украине утонули 90 человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 21.06 по 27.06 во время пожаров погибли 8 человек, на водных объектах - 90.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 734 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 183 пожара, спасены на пожарах 13 человек и не допущено уничтожение огнем 354 зданий и 65 ед. техники. Во время пожаров погибли 8 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 519 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 199 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 301 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 90 человек.

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пожар (5943) смерть (9218) ГСЧС (4966) вода (918)


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Топ комментарии
+3
а от страшного вируса пишет шо 5, в день. то есть из-за опасного микроба шо всех посадил на бутылку - меньше более чем в два раза, чем от бухих дураков с воплями "Эээ, слы, смари чо магу.... бульк"
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29.06.2021 09:13
+2
утопление не передается воздушно-капельным путем
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29.06.2021 09:20
+1
Вот я и говорю ,что в Украине перенаселение. Как Карл, 90 человек , вообще жизнь не ценят , то ДТП , то пожары , и утопления . Вы шо там зовсiм подурiли
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29.06.2021 09:07
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За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1906
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29.06.2021 09:23 Ответить
Вот я и говорю ,что в Украине перенаселение. Как Карл, 90 человек , вообще жизнь не ценят , то ДТП , то пожары , и утопления . Вы шо там зовсiм подурiли
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29.06.2021 09:07 Ответить
а от страшного вируса пишет шо 5, в день. то есть из-за опасного микроба шо всех посадил на бутылку - меньше более чем в два раза, чем от бухих дураков с воплями "Эээ, слы, смари чо магу.... бульк"
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29.06.2021 09:13 Ответить
утопление не передается воздушно-капельным путем
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29.06.2021 09:20 Ответить
на утоплених, трагічно загиблих в ДТП і пожарах багато не заробиш.
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29.06.2021 10:20 Ответить
вы еврей?
в ленте читал шо в стране аж 5 погибли в/на сутки от вируса?
ну и кто "зарабатывает" то? если бы зарабатывали то статистика была бы иной, вон как в Петербурге, который Сцанкт
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29.06.2021 11:58 Ответить
я дещо про інше...... .
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29.06.2021 13:16 Ответить
ну наверно, наверно.
просто как раз почитал статистику шо от вируса за сутки аж 5 граждан отправились в ад - вот и подумал шо спад в десятки раз это как то подозрительно.
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29.06.2021 13:32 Ответить
Пипець
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29.06.2021 09:19 Ответить
Може, вбивці-аквалангісти працюють...
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29.06.2021 10:05 Ответить
зачетно. эти шоле, шо Главаря крыма преследовали вплавь?
хотя есть сотни историй про русалок - все читали, так шо может у русалок пикничок в этом году то
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29.06.2021 11:56 Ответить
 
 