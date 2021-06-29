За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 21.06 по 27.06 під час пожеж загинуло 8 людей, на водних об'єктах - 90.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 734 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 183 пожежі, врятовано на пожежах 13 осіб та не допущено знищення вогнем 354 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 8 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 519 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 199 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 301 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 90 осіб.

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