За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 21.06 по 27.06 під час пожеж загинуло 8 людей, на водних об'єктах - 90.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 734 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 183 пожежі, врятовано на пожежах 13 осіб та не допущено знищення вогнем 354 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 8 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 519 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 199 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 301 вибухонебезпечний предмет.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 90 осіб.
Топ коментарі
+3 Yuriy Smith
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+2 Підлога Маккартні
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+1 Yakov Nemo
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в ленте читал шо в стране аж 5 погибли в/на сутки от вируса?
ну и кто "зарабатывает" то? если бы зарабатывали то статистика была бы иной, вон как в Петербурге, который Сцанкт
просто как раз почитал статистику шо от вируса за сутки аж 5 граждан отправились в ад - вот и подумал шо спад в десятки раз это как то подозрительно.
хотя есть сотни историй про русалок - все читали, так шо может у русалок пикничок в этом году то