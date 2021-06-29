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За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС

За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 21.06 по 27.06 під час пожеж загинуло 8 людей, на водних об'єктах - 90.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 734 надзвичайні події. У результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 183 пожежі, врятовано на пожежах 13 осіб та не допущено знищення вогнем 354 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 8 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн. 519 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 199 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 301 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 90 осіб.

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Автор: 

пожежа (4325) смерть (6746) ДСНС (5105) вода (1177)


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Топ коментарі
+3
а от страшного вируса пишет шо 5, в день. то есть из-за опасного микроба шо всех посадил на бутылку - меньше более чем в два раза, чем от бухих дураков с воплями "Эээ, слы, смари чо магу.... бульк"
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29.06.2021 09:13
+2
утопление не передается воздушно-капельным путем
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29.06.2021 09:20
+1
Вот я и говорю ,что в Украине перенаселение. Как Карл, 90 человек , вообще жизнь не ценят , то ДТП , то пожары , и утопления . Вы шо там зовсiм подурiли
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29.06.2021 09:07
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За тиждень в Україні потонули 90 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1906
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29.06.2021 09:23 Відповісти
Вот я и говорю ,что в Украине перенаселение. Как Карл, 90 человек , вообще жизнь не ценят , то ДТП , то пожары , и утопления . Вы шо там зовсiм подурiли
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29.06.2021 09:07 Відповісти
а от страшного вируса пишет шо 5, в день. то есть из-за опасного микроба шо всех посадил на бутылку - меньше более чем в два раза, чем от бухих дураков с воплями "Эээ, слы, смари чо магу.... бульк"
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29.06.2021 09:13 Відповісти
утопление не передается воздушно-капельным путем
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29.06.2021 09:20 Відповісти
на утоплених, трагічно загиблих в ДТП і пожарах багато не заробиш.
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29.06.2021 10:20 Відповісти
вы еврей?
в ленте читал шо в стране аж 5 погибли в/на сутки от вируса?
ну и кто "зарабатывает" то? если бы зарабатывали то статистика была бы иной, вон как в Петербурге, который Сцанкт
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29.06.2021 11:58 Відповісти
я дещо про інше...... .
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29.06.2021 13:16 Відповісти
ну наверно, наверно.
просто как раз почитал статистику шо от вируса за сутки аж 5 граждан отправились в ад - вот и подумал шо спад в десятки раз это как то подозрительно.
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29.06.2021 13:32 Відповісти
Пипець
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29.06.2021 09:19 Відповісти
Може, вбивці-аквалангісти працюють...
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29.06.2021 10:05 Відповісти
зачетно. эти шоле, шо Главаря крыма преследовали вплавь?
хотя есть сотни историй про русалок - все читали, так шо может у русалок пикничок в этом году то
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29.06.2021 11:56 Відповісти
 
 