Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским

Наблюдательный совет национального почтового оператора "Укрпошта" продлил контракт с генеральным директором компании Игорем Смелянским до 30 июня 2023 года.

За это решение проголосовали все члены набсовета, включая представителей Министерства инфраструктуры, сообщила пресс-служба "Укрпошты", передает Цензор.НЕТ.

Смелянский заявил, что продолжит начатые в компании реформы.

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"Впереди у "Укрпошты" еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные пункты. Эти задачи заложены в основу стратегии 2022-2026, которую мы презентуем уже осенью", - цитирует пресс-служба слова Смелянского.