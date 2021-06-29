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Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским

Набсовет

Наблюдательный совет национального почтового оператора "Укрпошта" продлил контракт с генеральным директором компании Игорем Смелянским до 30 июня 2023 года.

За это решение проголосовали все члены набсовета, включая представителей Министерства инфраструктуры, сообщила пресс-служба "Укрпошты", передает Цензор.НЕТ.

Смелянский заявил, что продолжит начатые в компании реформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский. ИНФОГРАФИКА

"Впереди у "Укрпошты" еще открытие почтового банка, строительство современных сортировочных центров и полная цифровизация страны с запуском передвижных отделений в самые отдаленные пункты. Эти задачи заложены в основу стратегии 2022-2026, которую мы презентуем уже осенью", - цитирует пресс-служба слова Смелянского.

Автор: 

контракт (423) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+4
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 3192
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29.06.2021 10:17
+3
Коли директор збиткової державної компанії отримує зарплатню більшу чим президент США
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29.06.2021 10:14
+2
нє всьо єщо дограб... освоєно
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29.06.2021 10:13
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нє всьо єщо дограб... освоєно
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29.06.2021 10:13 Ответить
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень...


почему я не пошел учиться на почтальона Печкина
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29.06.2021 10:14 Ответить
потому что ты- дебил. А Смелянский реально сделал из г..на отличный сервис.
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29.06.2021 10:17 Ответить
Смілянський, ви чого під чужим псевдо?
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29.06.2021 10:33 Ответить
Ага...продажу круп..консерв...и пополняшку телефоноа для пенмов....крутой сервис..😁
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29.06.2021 10:37 Ответить
Да только за его зарплату все почтовые отправления можно на такси по адресам развозить..еще и деньги останутся..😁
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29.06.2021 10:38 Ответить
Коли директор збиткової державної компанії отримує зарплатню більшу чим президент США
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29.06.2021 10:14 Ответить
Поздравляю. За последние годы Укрпочта заметно изменилась к лучшему.

Сервис на уровне. Заполнять квитанции не надо, так же как и на НП - диктуешь адрес, телефон, и все. Приходит смс на телефон, и все. Можно по номеру нахождение отслеживать. Вобщем, все стало современно и удобно. забыл уже когда на НП заглядывал - без надобности.

Доходит четко, за 3 дня по Украине если экспресс, если не экспресс - то дней 7-10, только стоит в разы дешевле НП. Последний раз за посылку около 3 кг на НП отвалил 120 грн, даже не взвешивали - на глазок сказали, упаковка у них своя, за нее тоже доплачиваешь. а на Укрпочте подходит любая упаковка, лишь бы без надписей, и может ждать мою маму на почте до 1 месяца БЕСПЛАТНО, а не как у этих жлобов с НП. И посылка 5 кило мне обошлась в 35 грн (не экспресс).

Короче, я доволен и всем рекомендую.
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29.06.2021 10:17 Ответить
все як би так - але 7-10 по - Україні, як на мене задовго ...
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29.06.2021 10:35 Ответить
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 3192
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29.06.2021 10:17 Ответить
укрпошта сервіс ще той. навіть в києві у відділенні трабли з тирнетом.персональний кабінет мертвий. а в селі то взагалі опа! але нині специ по крадіжці і лизоблюдстві в ціні
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29.06.2021 10:18 Ответить
хорош врать. За те лет 20, что активно пользуюсь почтой (посылки родным посылаю регулярно, в СЕЛО) - ни одна посылка НИ РАЗУ не пропала, ни до Смелянского ни после.

А в последние годы сервис улучшился, и стал не хуже НП, только цены в 3-4 раза ниже.

нет, я не Смелянский и не его работник. Я просто не слепой и не глухой и часто пользуюсь услугами почты. В последнее время- ТОЛЬКО Укрпочты, потому что НП вообще берега потеряли - сплошной разводняк.
Кстати на НП у моих коллег посылка пропадала. На Укрпочте - НИКОГДА.
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29.06.2021 10:21 Ответить
Да ради Бога,если все так хорошо -я просто НП пользуюсь и не знаю,но что ж так беситься то?я бы только за родственника так рвала и метала))))
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29.06.2021 10:37 Ответить
Не нравится когда постоянно ноют - "ничего хорошего в этой стране не было, нет и не будет, даже почту нормальную сделать не в состоянии, все плохо, надо валить из этой страны".
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29.06.2021 13:45 Ответить
Понятно)верю вам ,что там лучше стало -что что,а Гарик ,в сравнении с зебобой,и умный ,и не прокацапский еврей
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29.06.2021 14:00 Ответить
о, тролятины набежало. Люблю когда у ваты пердаки горят.
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29.06.2021 10:18 Ответить
Не важливо хто як працює - важливо хто і як спостерігає... йоська шталін
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29.06.2021 10:19 Ответить
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 9586
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29.06.2021 10:22 Ответить
Нда,Гарик совсем не плохо устроился -сосед наш бывший по дому
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29.06.2021 10:20 Ответить
а ты по совковой привычке считаешь, что на такие должности "устраивают", и тебе сразу потечет манна небесная прямо в рот?

Он отлично работает. А ты - только по клаве стучишь.
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29.06.2021 10:22 Ответить
Иди лесом,идиот)не знаю как Гарик работает,но при зесрани нет практически ни одного нормального назначения-так что как они на должности устраивают можешь мне не строчить
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29.06.2021 10:26 Ответить
Власть в стране захвачена мародёрами
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29.06.2021 10:33 Ответить
в последнее время только укрпочтой и пользуюсь, в 2 раза дешевле новой, которая конкретно зажралась.
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29.06.2021 10:35 Ответить
Укрпочта как и ощадбанк...совок обернутый в красивую бумажку..
Очереди..медленно..перерывы...выходные...
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29.06.2021 10:48 Ответить
На новой почте в поселке где я получаю посылки..три менеджера и два грузчика..без перерывов и выходных...
Рядом укрпочта...одна тетка...и консервы пролает...и телефоны пополняет...и посылки выдает и принимает..
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29.06.2021 10:51 Ответить
НагРади - ПНХ!
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29.06.2021 10:53 Ответить
справжній українець
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29.06.2021 11:05 Ответить
какие удаленные места у нас в 200тыс городе на почтовом отделении замок год поменять не могут- ручка стоит и надпись- открывать вверх!!!!
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29.06.2021 11:20 Ответить
 
 