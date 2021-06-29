Наглядова рада "Укрпошти" продовжила на два роки контракт зі Смілянським

Наглядова рада національного поштового оператора "Укрпошта" продовжила контракт з генеральним директором компанії Ігорем Смілянським до 30 червня 2023 року.

За це рішення проголосували всі члени наглядової ради, включно з представниками Міністерства інфраструктури, повідомила пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

Смілянський заявив, що продовжить розпочаті в компанії реформи.

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"Попереду в "Укрпошти" ще відкриття поштового банку, будівництво сучасних сортувальних центрів та повна цифровізація країни із запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти. Ці завдання покладені в основу стратегії 2022-2026, яку ми презентуємо вже восени", - цитує пресслужба слова Смілянського.