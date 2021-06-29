Наглядова рада "Укрпошти" продовжила на два роки контракт зі Смілянським
Наглядова рада національного поштового оператора "Укрпошта" продовжила контракт з генеральним директором компанії Ігорем Смілянським до 30 червня 2023 року.
За це рішення проголосували всі члени наглядової ради, включно з представниками Міністерства інфраструктури, повідомила пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.
Смілянський заявив, що продовжить розпочаті в компанії реформи.
"Попереду в "Укрпошти" ще відкриття поштового банку, будівництво сучасних сортувальних центрів та повна цифровізація країни із запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти. Ці завдання покладені в основу стратегії 2022-2026, яку ми презентуємо вже восени", - цитує пресслужба слова Смілянського.
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почему я не пошел учиться на почтальона Печкина
Сервис на уровне. Заполнять квитанции не надо, так же как и на НП - диктуешь адрес, телефон, и все. Приходит смс на телефон, и все. Можно по номеру нахождение отслеживать. Вобщем, все стало современно и удобно. забыл уже когда на НП заглядывал - без надобности.
Доходит четко, за 3 дня по Украине если экспресс, если не экспресс - то дней 7-10, только стоит в разы дешевле НП. Последний раз за посылку около 3 кг на НП отвалил 120 грн, даже не взвешивали - на глазок сказали, упаковка у них своя, за нее тоже доплачиваешь. а на Укрпочте подходит любая упаковка, лишь бы без надписей, и может ждать мою маму на почте до 1 месяца БЕСПЛАТНО, а не как у этих жлобов с НП. И посылка 5 кило мне обошлась в 35 грн (не экспресс).
Короче, я доволен и всем рекомендую.
А в последние годы сервис улучшился, и стал не хуже НП, только цены в 3-4 раза ниже.
нет, я не Смелянский и не его работник. Я просто не слепой и не глухой и часто пользуюсь услугами почты. В последнее время- ТОЛЬКО Укрпочты, потому что НП вообще берега потеряли - сплошной разводняк.
Кстати на НП у моих коллег посылка пропадала. На Укрпочте - НИКОГДА.
Он отлично работает. А ты - только по клаве стучишь.
Очереди..медленно..перерывы...выходные...
Рядом укрпочта...одна тетка...и консервы пролает...и телефоны пополняет...и посылки выдает и принимает..