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Новини
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Наглядова рада "Укрпошти" продовжила на два роки контракт зі Смілянським

Наглядова рада

Наглядова рада національного поштового оператора "Укрпошта" продовжила контракт з генеральним директором компанії Ігорем Смілянським до 30 червня 2023 року.

За це рішення проголосували всі члени наглядової ради, включно з представниками Міністерства інфраструктури, повідомила пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.

Смілянський заявив, що продовжить розпочаті в компанії реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА

"Попереду в "Укрпошти" ще відкриття поштового банку, будівництво сучасних сортувальних центрів та повна цифровізація країни із запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти. Ці завдання покладені в основу стратегії 2022-2026, яку ми презентуємо вже восени", - цитує пресслужба слова Смілянського.

Автор: 

контракт (400) Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (187)


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Топ коментарі
+4
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 3192
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29.06.2021 10:17
+3
Коли директор збиткової державної компанії отримує зарплатню більшу чим президент США
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29.06.2021 10:14
+2
нє всьо єщо дограб... освоєно
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29.06.2021 10:13
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нє всьо єщо дограб... освоєно
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29.06.2021 10:13 Відповісти
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень...


почему я не пошел учиться на почтальона Печкина
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29.06.2021 10:14 Відповісти
потому что ты- дебил. А Смелянский реально сделал из г..на отличный сервис.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
Смілянський, ви чого під чужим псевдо?
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29.06.2021 10:33 Відповісти
Ага...продажу круп..консерв...и пополняшку телефоноа для пенмов....крутой сервис..😁
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29.06.2021 10:37 Відповісти
Да только за его зарплату все почтовые отправления можно на такси по адресам развозить..еще и деньги останутся..😁
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29.06.2021 10:38 Відповісти
Коли директор збиткової державної компанії отримує зарплатню більшу чим президент США
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29.06.2021 10:14 Відповісти
Поздравляю. За последние годы Укрпочта заметно изменилась к лучшему.

Сервис на уровне. Заполнять квитанции не надо, так же как и на НП - диктуешь адрес, телефон, и все. Приходит смс на телефон, и все. Можно по номеру нахождение отслеживать. Вобщем, все стало современно и удобно. забыл уже когда на НП заглядывал - без надобности.

Доходит четко, за 3 дня по Украине если экспресс, если не экспресс - то дней 7-10, только стоит в разы дешевле НП. Последний раз за посылку около 3 кг на НП отвалил 120 грн, даже не взвешивали - на глазок сказали, упаковка у них своя, за нее тоже доплачиваешь. а на Укрпочте подходит любая упаковка, лишь бы без надписей, и может ждать мою маму на почте до 1 месяца БЕСПЛАТНО, а не как у этих жлобов с НП. И посылка 5 кило мне обошлась в 35 грн (не экспресс).

Короче, я доволен и всем рекомендую.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
все як би так - але 7-10 по - Україні, як на мене задовго ...
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29.06.2021 10:35 Відповісти
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 3192
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29.06.2021 10:17 Відповісти
укрпошта сервіс ще той. навіть в києві у відділенні трабли з тирнетом.персональний кабінет мертвий. а в селі то взагалі опа! але нині специ по крадіжці і лизоблюдстві в ціні
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29.06.2021 10:18 Відповісти
хорош врать. За те лет 20, что активно пользуюсь почтой (посылки родным посылаю регулярно, в СЕЛО) - ни одна посылка НИ РАЗУ не пропала, ни до Смелянского ни после.

А в последние годы сервис улучшился, и стал не хуже НП, только цены в 3-4 раза ниже.

нет, я не Смелянский и не его работник. Я просто не слепой и не глухой и часто пользуюсь услугами почты. В последнее время- ТОЛЬКО Укрпочты, потому что НП вообще берега потеряли - сплошной разводняк.
Кстати на НП у моих коллег посылка пропадала. На Укрпочте - НИКОГДА.
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29.06.2021 10:21 Відповісти
Да ради Бога,если все так хорошо -я просто НП пользуюсь и не знаю,но что ж так беситься то?я бы только за родственника так рвала и метала))))
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29.06.2021 10:37 Відповісти
Не нравится когда постоянно ноют - "ничего хорошего в этой стране не было, нет и не будет, даже почту нормальную сделать не в состоянии, все плохо, надо валить из этой страны".
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29.06.2021 13:45 Відповісти
Понятно)верю вам ,что там лучше стало -что что,а Гарик ,в сравнении с зебобой,и умный ,и не прокацапский еврей
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29.06.2021 14:00 Відповісти
о, тролятины набежало. Люблю когда у ваты пердаки горят.
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29.06.2021 10:18 Відповісти
Не важливо хто як працює - важливо хто і як спостерігає... йоська шталін
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29.06.2021 10:19 Відповісти
Набсовет "Укрпошты" продлил на два года контракт со Смелянским - Цензор.НЕТ 9586
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29.06.2021 10:22 Відповісти
Нда,Гарик совсем не плохо устроился -сосед наш бывший по дому
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29.06.2021 10:20 Відповісти
а ты по совковой привычке считаешь, что на такие должности "устраивают", и тебе сразу потечет манна небесная прямо в рот?

Он отлично работает. А ты - только по клаве стучишь.
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29.06.2021 10:22 Відповісти
Иди лесом,идиот)не знаю как Гарик работает,но при зесрани нет практически ни одного нормального назначения-так что как они на должности устраивают можешь мне не строчить
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29.06.2021 10:26 Відповісти
Власть в стране захвачена мародёрами
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29.06.2021 10:33 Відповісти
в последнее время только укрпочтой и пользуюсь, в 2 раза дешевле новой, которая конкретно зажралась.
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29.06.2021 10:35 Відповісти
Укрпочта как и ощадбанк...совок обернутый в красивую бумажку..
Очереди..медленно..перерывы...выходные...
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29.06.2021 10:48 Відповісти
На новой почте в поселке где я получаю посылки..три менеджера и два грузчика..без перерывов и выходных...
Рядом укрпочта...одна тетка...и консервы пролает...и телефоны пополняет...и посылки выдает и принимает..
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29.06.2021 10:51 Відповісти
НагРади - ПНХ!
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29.06.2021 10:53 Відповісти
справжній українець
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29.06.2021 11:05 Відповісти
какие удаленные места у нас в 200тыс городе на почтовом отделении замок год поменять не могут- ручка стоит и надпись- открывать вверх!!!!
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29.06.2021 11:20 Відповісти
 
 