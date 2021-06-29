Смерч пронесся на востоке оккупированного Крыма: повреждены дома

В селе Изюмовка на востоке оккупированного Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек.

Об этом сообщила подконтрольная Кремлю "глава" местной райадминистрации Елена Янчукова во время оперштаба по ликвидации последствий ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждено 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь, прошло протекание. Акты составили, готовим документы, чтобы пострадавшим помочь", – сообщила Янчукова.

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Также, как пишет "Крыминформ", она уточнила, что люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали упавшие деревья.

Ранее Кировский район пострадал из-за ливней и наводнения, подконтрольные Москве "власти" аннексированного Крыма заявляли, что в Кировском районе нуждаются в ремонте 32 улицы протяженностью 30 километров, стоимость они оценивали в 100 млн рублей.

В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено 426 придомовых территорий из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. По состоянию на утро 22 июня, согласно данным крымских спасателей, остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями в Ялте и Ленинском районе. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

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