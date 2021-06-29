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Смерч пронесся на востоке оккупированного Крыма: повреждены дома

В селе Изюмовка на востоке оккупированного Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек.

Об этом сообщила подконтрольная Кремлю "глава" местной райадминистрации Елена Янчукова во время оперштаба по ликвидации последствий ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждено 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь, прошло протекание. Акты составили, готовим документы, чтобы пострадавшим помочь", – сообщила Янчукова.

Смерч пронесся на востоке оккупированного Крыма: повреждены дома 01

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Также, как пишет "Крыминформ", она уточнила, что люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали упавшие деревья.

Ранее Кировский район пострадал из-за ливней и наводнения, подконтрольные Москве "власти" аннексированного Крыма заявляли, что в Кировском районе нуждаются в ремонте 32 улицы протяженностью 30 километров, стоимость они оценивали в 100 млн рублей.

В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено 426 придомовых территорий из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. По состоянию на утро 22 июня, согласно данным крымских спасателей, остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями в Ялте и Ленинском районе. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.

Также читайте: Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Крым (26377) смерч (22)


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Топ комментарии
+20
Пока ещё не камни но тоже неплохо
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29.06.2021 10:35
+16
Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 4923

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1009

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1808
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29.06.2021 10:40
+15
Это фсе биндеры виноваты
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29.06.2021 10:35
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Пока ещё не камни но тоже неплохо
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29.06.2021 10:35 Ответить
Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 4923

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1009

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1808
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29.06.2021 10:40 Ответить
Хорошо пляшет тот, кто пляшет последний.
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29.06.2021 13:48 Ответить
Это фсе биндеры виноваты
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29.06.2021 10:35 Ответить
Украина снова балуется биологическим оружием? Пожалейте путина.
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29.06.2021 10:37 Ответить
опять гундяевские попы молитвы из Черного заговорника читали для привлечения воды и ковида камней туристов
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29.06.2021 10:45 Ответить
Смерч встречает Торнадо в небе над Крымом и говорит : Чувак,чей Крым? РАБссиянский..тогда погнали мочить наводнением чуваков...,Торнадо подумал и говорит : я мож я начну? все таки предали Родины...
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29.06.2021 10:41 Ответить
Крымские землетрясения тоже были крутыми,в в 1869 году,в 1875г.1927 году и в 1990-м..,в 27 землетрясение было жутким...
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29.06.2021 10:46 Ответить
А камни с неба были?
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29.06.2021 10:46 Ответить
Кайф треба розтягувати на довший час.
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29.06.2021 10:56 Ответить
були - вода з гір принесла.
https://www.youtube.com/watch?v=Oy-Zu6FdXjc
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29.06.2021 10:58 Ответить
Ой какая знакомая терминология... Тётя - понаех? "сильный ветер в виде смерча". Это из серии "отрицательного роста" и "хлопков, похожих на взрыв". Ну, а лично тёте - аритмии в виде нитевидного пульса.
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29.06.2021 10:47 Ответить
По свидетельству болгарского ученого дядьки Паисия Хилендарского жившего в эпоху петра первого,обнаружена книга ученого под названием "Славяно-болгарская история о народах и царях болгарских".Фраза Московская земля и Русь это разные вещи и понятия...,Паисий моцкалей уже тогда называли МОСКАЛЯМИ...
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29.06.2021 10:53 Ответить
***
Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению *****.

В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.

Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.

Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да там на голову больны!
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.

Вот они беснуются в экстазе, -
Путин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".

И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"

Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей...!
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.

Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края!
Нет!!! Ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий НЕСТЕРЕНКО (2014)
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29.06.2021 10:53 Ответить
Это не землетрясение 1927, а жаль. Желательно, чтобы мост через пролив - в гармошку...
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29.06.2021 10:53 Ответить
👏👏👏👏👏
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29.06.2021 11:01 Ответить
В этом году не погода,а прямо какая то"Крымская платформа"))
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29.06.2021 11:09 Ответить
Это вошедший в Черное море американский корабль запустил...
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29.06.2021 11:23 Ответить
надо махе зехеровой подсказать сию версию )))
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29.06.2021 12:38 Ответить
мало... мало одного смерча... нужно сразу 10 по всему крыму и плюс пару дождей, чтобы смыли симферополь вместе с керчью, севастополем, ялтой и алуштой...
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29.06.2021 12:12 Ответить
Если бы это сделал не смерч,то это бы сделал солдат НАТО! Слава смерчу! ))
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29.06.2021 12:12 Ответить
Произошло протекание 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек? Нехилые такие камни с неба. Но все-таки мелочь по сравнению с моим домом не в оккупированном Крыму. Месяц требуем от ЖЭК отремонтировать водоприемники и стоки на крыше. А хер вам! Бабахнул ливень и дом протек с пятого по первый этаж! И даже солдаты НАТО не помогли это предотвратить.
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29.06.2021 12:30 Ответить
Тримаємо кулаки і чекаєм потужного цунамі , яке змиє російсько-фашистських загарбників у море.
І на оновленій землі
Врага не буде супостата
А буде син і буде мати
І будуть люди на землі...
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29.06.2021 13:37 Ответить
ВЕЛИКА ПОДЯКА БАНДЕРIВСЬКОМУ СМЕРЧУ!!!
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29.06.2021 14:24 Ответить
 
 