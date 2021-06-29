Смерч пронесся на востоке оккупированного Крыма: повреждены дома
В селе Изюмовка на востоке оккупированного Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек.
Об этом сообщила подконтрольная Кремлю "глава" местной райадминистрации Елена Янчукова во время оперштаба по ликвидации последствий ЧС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждено 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь, прошло протекание. Акты составили, готовим документы, чтобы пострадавшим помочь", – сообщила Янчукова.
Также, как пишет "Крыминформ", она уточнила, что люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали упавшие деревья.
Ранее Кировский район пострадал из-за ливней и наводнения, подконтрольные Москве "власти" аннексированного Крыма заявляли, что в Кировском районе нуждаются в ремонте 32 улицы протяженностью 30 километров, стоимость они оценивали в 100 млн рублей.
В управлении российского МЧС Крыма сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено 426 придомовых территорий из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. По состоянию на утро 22 июня, согласно данным крымских спасателей, остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями в Ялте и Ленинском районе. Всего из зоны подтоплений эвакуировано 1783 человек.
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Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению *****.
В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.
Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.
Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да там на голову больны!
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.
Вот они беснуются в экстазе, -
Путин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".
И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"
Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей...!
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края!
Нет!!! Ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий НЕСТЕРЕНКО (2014)
І на оновленій землі
Врага не буде супостата
А буде син і буде мати
І будуть люди на землі...