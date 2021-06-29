Смерч пронісся на сході Криму: пошкоджено будинки
У селі Ізюмівка на сході окупованого Криму смерч пошкодив шість будинків і шість госпбудівель.
Про це повідомила підконтрольна Кремлю "глава" місцевої райадміністрації Олена Янчукова під час оперштабу з ліквідації наслідків НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено 6 дахів житлових будинків і 6 господарських будівель. Був сильний дощ, сталося протікання. Акти склали, готуємо документи, щоб постраждалим допомогти", – повідомила Янчукова.
Також, як пише "Кримінформ", вона уточнила, що люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.
Раніше Кіровський район постраждав через зливи й повені, підконтрольна Москві "влада" анексованого Криму заявляла, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів, вартість вони оцінювали в 100 млн рублів.
В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 до 18 червня 2021 року через рясні опади було підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Станом на ранок 22 червня, згідно з даними кримських рятувальників, залишаються підтопленими 37 домоволодінь із прибудинковими територіями в Ялті та Ленінському районі. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.
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Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению *****.
В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.
Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.
Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да там на голову больны!
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.
Вот они беснуются в экстазе, -
Путин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".
И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"
Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей...!
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края!
Нет!!! Ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий НЕСТЕРЕНКО (2014)
І на оновленій землі
Врага не буде супостата
А буде син і буде мати
І будуть люди на землі...