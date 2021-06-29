Смерч пронісся на сході Криму: пошкоджено будинки

У селі Ізюмівка на сході окупованого Криму смерч пошкодив шість будинків і шість госпбудівель.

Про це повідомила підконтрольна Кремлю "глава" місцевої райадміністрації Олена Янчукова під час оперштабу з ліквідації наслідків НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено 6 дахів житлових будинків і 6 господарських будівель. Був сильний дощ, сталося протікання. Акти склали, готуємо документи, щоб постраждалим допомогти", – повідомила Янчукова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над пляжем в Одесі пронісся смерч. ВIДЕО

Також, як пише "Кримінформ", вона уточнила, що люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.

Раніше Кіровський район постраждав через зливи й повені, підконтрольна Москві "влада" анексованого Криму заявляла, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів, вартість вони оцінювали в 100 млн рублів.

В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 до 18 червня 2021 року через рясні опади було підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Станом на ранок 22 червня, згідно з даними кримських рятувальників, залишаються підтопленими 37 домоволодінь із прибудинковими територіями в Ялті та Ленінському районі. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.

Читайте також: Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення