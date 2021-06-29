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Новини
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Смерч пронісся на сході Криму: пошкоджено будинки

У селі Ізюмівка на сході окупованого Криму смерч пошкодив шість будинків і шість госпбудівель.

Про це повідомила підконтрольна Кремлю "глава" місцевої райадміністрації Олена Янчукова під час оперштабу з ліквідації наслідків НС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Пройшов сильний вітер у вигляді смерчу. Пошкоджено 6 дахів житлових будинків і 6 господарських будівель. Був сильний дощ, сталося протікання. Акти склали, готуємо документи, щоб постраждалим допомогти", – повідомила Янчукова.

Смерч пронісся на сході Криму: пошкоджено будинки 01

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Також, як пише "Кримінформ", вона уточнила, що люди під час смерчу не постраждали, а електропостачання відновили і прибрали повалені дерева.

Раніше Кіровський район постраждав через зливи й повені, підконтрольна Москві "влада" анексованого Криму заявляла, що в Кіровському районі потребують ремонту 32 вулиці протяжністю 30 кілометрів, вартість вони оцінювали в 100 млн рублів.

В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 до 18 червня 2021 року через рясні опади було підтоплено 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Станом на ранок 22 червня, згідно з даними кримських рятувальників, залишаються підтопленими 37 домоволодінь із прибудинковими територіями в Ялті та Ленінському районі. Всього із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.

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Автор: 

Крим (14139) смерч (16)


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Топ коментарі
+20
Пока ещё не камни но тоже неплохо
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29.06.2021 10:35
+16
Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 4923

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1009

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1808
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29.06.2021 10:40
+15
Это фсе биндеры виноваты
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29.06.2021 10:35
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Пока ещё не камни но тоже неплохо
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29.06.2021 10:35 Відповісти
Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 4923

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1009

Смерч пронесся на востоке Крыма: повреждены дома - Цензор.НЕТ 1808
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29.06.2021 10:40 Відповісти
Хорошо пляшет тот, кто пляшет последний.
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Это фсе биндеры виноваты
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29.06.2021 10:35 Відповісти
Украина снова балуется биологическим оружием? Пожалейте путина.
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29.06.2021 10:37 Відповісти
опять гундяевские попы молитвы из Черного заговорника читали для привлечения воды и ковида камней туристов
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29.06.2021 10:45 Відповісти
Смерч встречает Торнадо в небе над Крымом и говорит : Чувак,чей Крым? РАБссиянский..тогда погнали мочить наводнением чуваков...,Торнадо подумал и говорит : я мож я начну? все таки предали Родины...
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29.06.2021 10:41 Відповісти
Крымские землетрясения тоже были крутыми,в в 1869 году,в 1875г.1927 году и в 1990-м..,в 27 землетрясение было жутким...
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29.06.2021 10:46 Відповісти
А камни с неба были?
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29.06.2021 10:46 Відповісти
Кайф треба розтягувати на довший час.
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29.06.2021 10:56 Відповісти
були - вода з гір принесла.
https://www.youtube.com/watch?v=Oy-Zu6FdXjc
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Ой какая знакомая терминология... Тётя - понаех? "сильный ветер в виде смерча". Это из серии "отрицательного роста" и "хлопков, похожих на взрыв". Ну, а лично тёте - аритмии в виде нитевидного пульса.
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29.06.2021 10:47 Відповісти
По свидетельству болгарского ученого дядьки Паисия Хилендарского жившего в эпоху петра первого,обнаружена книга ученого под названием "Славяно-болгарская история о народах и царях болгарских".Фраза Московская земля и Русь это разные вещи и понятия...,Паисий моцкалей уже тогда называли МОСКАЛЯМИ...
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29.06.2021 10:53 Відповісти
***
Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению *****.

В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.

Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.

Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да там на голову больны!
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.

Вот они беснуются в экстазе, -
Путин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".

И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"

Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей...!
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.

Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края!
Нет!!! Ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий НЕСТЕРЕНКО (2014)
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29.06.2021 10:53 Відповісти
Это не землетрясение 1927, а жаль. Желательно, чтобы мост через пролив - в гармошку...
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29.06.2021 10:53 Відповісти
👏👏👏👏👏
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29.06.2021 11:01 Відповісти
В этом году не погода,а прямо какая то"Крымская платформа"))
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29.06.2021 11:09 Відповісти
Это вошедший в Черное море американский корабль запустил...
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29.06.2021 11:23 Відповісти
надо махе зехеровой подсказать сию версию )))
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29.06.2021 12:38 Відповісти
мало... мало одного смерча... нужно сразу 10 по всему крыму и плюс пару дождей, чтобы смыли симферополь вместе с керчью, севастополем, ялтой и алуштой...
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Если бы это сделал не смерч,то это бы сделал солдат НАТО! Слава смерчу! ))
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Произошло протекание 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек? Нехилые такие камни с неба. Но все-таки мелочь по сравнению с моим домом не в оккупированном Крыму. Месяц требуем от ЖЭК отремонтировать водоприемники и стоки на крыше. А хер вам! Бабахнул ливень и дом протек с пятого по первый этаж! И даже солдаты НАТО не помогли это предотвратить.
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29.06.2021 12:30 Відповісти
Тримаємо кулаки і чекаєм потужного цунамі , яке змиє російсько-фашистських загарбників у море.
І на оновленій землі
Врага не буде супостата
А буде син і буде мати
І будуть люди на землі...
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29.06.2021 13:37 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА БАНДЕРIВСЬКОМУ СМЕРЧУ!!!
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29.06.2021 14:24 Відповісти
 
 