В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19

Американские ученые разработали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли носящий ее человек коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК, об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Маски позволяют определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков, которые могут быть встроены в другие маски и лабораторные халаты, а также могут быть адаптированы для выявления других вирусов. Так, ранее их применяли для выявления вирусов Эбола и Зика.

Датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Согласно сообщению, результаты также отображаются только на внутренней стороне маски для лица в целях конфиденциальности.

Научный сотрудник Института биологической инженерии Висса Гарвардского университета Питер Нгуен отметил, что датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.

"Мы предполагаем, что эта разработка может позволить использовать биосенсоры нового поколения сотрудниками скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих", — заявил профессор MIT Джеймс Коллинз.

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В создании маски принимали участие специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета.