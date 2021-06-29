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Новости Борьба с коронавирусом
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В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19

В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19

Американские ученые разработали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли носящий ее человек коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК, об этом сообщается на сайте Массачусетского технологического института (MIT).

Маски позволяют определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков, которые могут быть встроены в другие маски и лабораторные халаты, а также могут быть адаптированы для выявления других вирусов. Так, ранее их применяли для выявления вирусов Эбола и Зика.

Датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Согласно сообщению, результаты также отображаются только на внутренней стороне маски для лица в целях конфиденциальности.

Научный сотрудник Института биологической инженерии Висса Гарвардского университета Питер Нгуен отметил, что датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.

"Мы предполагаем, что эта разработка может позволить использовать биосенсоры нового поколения сотрудниками скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих", — заявил профессор MIT Джеймс Коллинз.

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В создании маски принимали участие специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета.

США (26620) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
А у нас зебилы продали все маски во время пандемии и потом продавали впятеро дороже своим же гражданам. Сделали разом 😁😁😁 б..
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29.06.2021 11:06
+4
Маска будет выглядеть так. ))
В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19 - Цензор.НЕТ 5064
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29.06.2021 11:10
+4
))))) технологии .. если раньше навигатор просто говорил поверните на право через 50 метров.. то теперь не только огрызается а еще и рассуждает... "поверните на право... я ему .. куда .. там же знак проезд запрещен... не сцы там ментов никогда не было"
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29.06.2021 12:22
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А у нас зебилы продали все маски во время пандемии и потом продавали впятеро дороже своим же гражданам. Сделали разом 😁😁😁 б..
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29.06.2021 11:06 Ответить
Маска будет выглядеть так. ))
В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19 - Цензор.НЕТ 5064
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29.06.2021 11:10 Ответить
а у нас зато, половина населения нацепила маску лицемерия и считает парашу - лучшим другом, зеленского с жопоблоком - лучшими представителями народа а вакцинацию - чипированием и средством уничтожения мозга, несмотря на то, что после ковида шансы на проблемы с головой значительно выше
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29.06.2021 11:27 Ответить
а у нас зато, половина населения считает вакцинацию - чипированием и средством уничтожения мозга,

Считаешь их идиотами а себя шибко умным???
Ну тогда держи!!
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29.06.2021 20:38 Ответить
Ого!Куме бачили яка тонка технология.
-Так.Але ви своим перегаром,положите все датчики.Вам куме,треба водолазный шлем на болтах як у Немо
У США створили маску, що дозволяє визначити наявність у людини COVID-19 - Цензор.НЕТ 2925
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29.06.2021 12:02 Ответить
))))) технологии .. если раньше навигатор просто говорил поверните на право через 50 метров.. то теперь не только огрызается а еще и рассуждает... "поверните на право... я ему .. куда .. там же знак проезд запрещен... не сцы там ментов никогда не было"
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29.06.2021 12:22 Ответить
Ага! ПЦР-ры точно не могут точно определить наличие ковида, а маски смогут. Ну як діти, чесне слово.
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29.06.2021 12:18 Ответить
Ну если тебе делать ПЦР-ы 90 минут подряд - то и они смогут
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29.06.2021 15:19 Ответить
Могли бы создать и туалетную бумаг. Веди как доказали китайозы вирус высскакивает и из задницы.
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29.06.2021 15:36 Ответить
А ПУТИН ХЙЛО ))))))))))))))))))))))))))))
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29.06.2021 15:55 Ответить
 
 