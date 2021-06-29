Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"По моему убеждению, да (надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной. - Ред.). К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая группа невакцинированных детей. Они не вакцинированы в частности из-за активной пропаганды, что вакцинироваться не надо. Обидно, когда такие настроения имеет медик", - заявил он.

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"Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать при любых обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно. Надеемся, это поможет повысить охват рутинными прививками и дотягивать их до рекомендуемых показателей", - добавил он.

"Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе. ... Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы должны не допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - отметил Кузин.