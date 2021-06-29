Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин
Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.
Об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"По моему убеждению, да (надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной. - Ред.). К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая группа невакцинированных детей. Они не вакцинированы в частности из-за активной пропаганды, что вакцинироваться не надо. Обидно, когда такие настроения имеет медик", - заявил он.
"Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать при любых обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно. Надеемся, это поможет повысить охват рутинными прививками и дотягивать их до рекомендуемых показателей", - добавил он.
"Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе. ... Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы должны не допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - отметил Кузин.
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В мире уже полно случаев, когда вред от самой "безопасной" вакцины превысил возможную пользу.
и куда девать тех, кому вакцинация противопоказана?
очередная зеленая ссанина.
Вакцинуюсь коли захочу, якщо захочу і чим захочу
Я перехворів у надзвичайно легкій формі без жодних наслідків. Якого хера я маю колоти собі якусь херню ? Нехай це роблять ті, хто у зоні ризику.
"Прибарахлиться..." (с)
что за народ, дальше заголовка ума продвинуться не хватает, за то со своим "экспертным" мнением тут как тут? и больше половины комментаторов точно такие же.
Я перехворів у надзвичайно легкій формі. Важко хворіють лише ті, хто й до цього вірусу мав погане здоров'я.
Полиомиелит вашим деткам!