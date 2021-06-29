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Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Вакцинация должна стать обязательной, - главный санврач Кузин

Последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"По моему убеждению, да (надо сделать вакцинацию от основных болезней обязательной. - Ред.). К сожалению, несмотря на все усилия, последние вспышки инфекционных болезней в Украине вызваны недостаточным уровнем охвата обязательными прививками. Последняя вспышка кори, сложная ситуация с полиомиелитом, до того были случаи вспышек дифтерии. Все эти случаи объединяет то, что была сформирована большая группа  невакцинированных детей. Они не вакцинированы в частности из-за активной пропаганды, что вакцинироваться не надо. Обидно, когда такие настроения имеет медик", - заявил он.

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"Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена. От факта проведения вакцинации иногда зависит даже медицинская тактика, когда человек заболеет. Поэтому эти сведения нельзя подделывать при любых обстоятельствах. В электронной системе здравоохранения будет отдельный модуль о вакцинации, поэтому подделать запись станет крайне сложно. Надеемся, это поможет повысить охват рутинными прививками и дотягивать их до рекомендуемых показателей", - добавил он.

"Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе. ... Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы должны не допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - отметил Кузин.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284)


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Топ комментарии
+18
Обязательным нужно сделать обследование в психлечебнице для всех министров...их замов и главных врачей..
Ну и депутатов с презЕдентами..
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29.06.2021 11:22
+14
Желание перенять китайско - российский метод.. С отметками на лбу.
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29.06.2021 11:21
+14
У каждого человека должен быть выбор
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29.06.2021 11:24
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Все в этом мире продается и покупается...сертификат о вакцинации не исключение...
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29.06.2021 11:30 Ответить
зечмо вакцинировался сам и вакцинировал свое фашисткое кодло - пфайзером, а населению парят китайский фуфломицин, который нигде в цивилизованном мире не признают.
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29.06.2021 11:31 Ответить
Пфайзер также не является гарантией безопасности от возможных побочных эффектов.
В мире уже полно случаев, когда вред от самой "безопасной" вакцины превысил возможную пользу.
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29.06.2021 11:36 Ответить
уже полно случаев....Это 100 на 1 млрд вакцинированных? От таблетки аспирина дохнут тысячи каждый год.
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29.06.2021 11:39 Ответить
как бы обидно после вакцины здоровому человеку упасть на ровном месте в 30 лет и всю жизнь проходить с кардиостимулятором, не? много людей болеет легко. Это рулетка, кто бы что ни говорил
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29.06.2021 16:00 Ответить
россиянам со своим вектором/Спутником/шмурдяком - даже в Украину вьезд должен быть запрещен!
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29.06.2021 11:42 Ответить
та какой там...?! Он же - то переболел, то привился, то ленка переболела, то опять, condom, привился...как писюном об пианино, он щелкает лохам!
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29.06.2021 11:58 Ответить
а кто будет отвечать, если что-то пойдет не так? никто. так что идите в ср..ку.
и куда девать тех, кому вакцинация противопоказана?

очередная зеленая ссанина.
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29.06.2021 11:32 Ответить
Спробуйте примушувати людей до вакцинації, й останній Майдан вам буде казкою здаватися.
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29.06.2021 11:35 Ответить
да, идиотов у нас - толпы.
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29.06.2021 12:44 Ответить
І вони стоять у чергах на вакцинацію китайськими помиями.
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29.06.2021 13:27 Ответить
#ідітьУсраку

Вакцинуюсь коли захочу, якщо захочу і чим захочу
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29.06.2021 11:35 Ответить
Запiтнiлою, вiд льоду, пляшечкою горiлочки, та пiсля денноi спеки, та в купi з побратимами(тими, хто вижив) ...
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29.06.2021 11:44 Ответить
Як раз та худоба, що пиячить, вона й помирає від цього смішного вірусу.
Я перехворів у надзвичайно легкій формі без жодних наслідків. Якого хера я маю колоти собі якусь херню ? Нехай це роблять ті, хто у зоні ризику.
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29.06.2021 12:09 Ответить
Такого еще не было - у кузина защита от всего: красная нить оберег:https://stopcor.org/ru/novym-glavnym-sanitarnym-vrachom-ukrainy-stal-igor-kuzin-chto-izvestno-o-nem/
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29.06.2021 11:38 Ответить
этот штэмп продвигает китайские помои ?
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29.06.2021 11:39 Ответить
Думаю что да!
"Прибарахлиться..." (с)
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29.06.2021 12:48 Ответить
Есть выбор человека, а есть выбор идиота!
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29.06.2021 11:40 Ответить
вот когда будете всех колоть ПФАЙЗЕР, а не только чинушей, тогда и делайте обязательной!!
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29.06.2021 11:41 Ответить
Затолккайте кузину в дупу кукурузину! пока бед не натворил.
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29.06.2021 11:45 Ответить
Як можно колити від того, що досі не визначено?Тобто етімологію вірусу ще не вивчили, клінічні випробування відповідно до вимог того ж наглухо купленого китайцями ВОЗу вакцини не пройшли але шмурдяк собі вколіть і держава вмиває руки?Зовсім уху їли ці покидьки?Статистика не вказує на пандемію.За рік до появи цього вірусу ВОЗ знизив порог пандемії.По старим стандартам це ледь дотягує до епідемії.Так би ви гандони боролись з захворюваннями на рак та хворобами серця та інсультів.
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29.06.2021 11:48 Ответить
Як можно колити від того, що досі не визначено?Тобто етімологію вірусу ще не вивчили, клінічні випробування відповідно до вимог того ж наглухо купленого китайцями ВОЗу вакцини не пройшли але шмурдяк собі вколіть і держава вмиває руки?Зовсім уху їли ці покидьки?Статистика не вказує на пандемію.За рік до появи цього вірусу ВОЗ знизив порог пандемії.По старим стандартам це ледь дотягує до епідемії.Так би ви гандони боролись з захворюваннями на рак та хворобами серця та інсультів.
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29.06.2021 11:49 Ответить
прочти сначала новость, потом комментируй.
что за народ, дальше заголовка ума продвинуться не хватает, за то со своим "экспертным" мнением тут как тут? и больше половины комментаторов точно такие же.
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29.06.2021 12:02 Ответить
У меня соседа похоронили после китайской вакцины,а его жена доходит помаленьку.Так что только Пфайзер
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29.06.2021 11:57 Ответить
что с ним случилось?
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29.06.2021 16:02 Ответить
начинается или продолжается копирование
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29.06.2021 12:01 Ответить
кишки у вас не порвутся? Остыньте, не то закончите еще одним Нюрнбергским трибуналом.
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29.06.2021 12:09 Ответить
с такой властью население спутником будут колоть, а потом в космос на спутнике
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29.06.2021 12:12 Ответить
_Обязательной?! Я обязан уколоться вашим шмурдяком непонятным? Ах вы ж падлы! Я привился бы пфайзером, а с вашим дерьмом - сами колитесь, уроды!
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29.06.2021 12:46 Ответить
Для начала надо обеспечить вакцинацию в школах, а потом уже не допускать к учебе невакцинированных детей. Точно так же для работающих украинцев обеспечить вакцинацию в трудовых коллективах, чтоб не пришлось, как мне сейчас, бегать и искать где сделать вторую прививку ковишилдом
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29.06.2021 12:47 Ответить
Во первых должен быть широкий выбор вакцин и при их налиции отказ от вакцинации должен означать лечение болезни за ЛИЧНЫЙ счет пациента, если заболеет!
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29.06.2021 13:03 Ответить
Від чого лікуватися? Від цього смішного вірусу?
Я перехворів у надзвичайно легкій формі. Важко хворіють лише ті, хто й до цього вірусу мав погане здоров'я.
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29.06.2021 13:31 Ответить
Помню была эпидемия кори и не давали лицензии частным клиникам. Где делать если то вакцин нет то лицензий?
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29.06.2021 13:24 Ответить
При этом чтоб сделать вакцинация нужно обязом заключить договор именно с госклиникой. От которых стараюсь держаться подальше.
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29.06.2021 13:25 Ответить
Кузя.....иди лесом !
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29.06.2021 14:55 Ответить
Трудно принимать решение когда информация поступает дозировано и искаженно. Наряду с беспорными фактами, а именно то, что вирус есть и появиься неизвестно откуда опасен, есть риск тяжелого течения но при этом легкое течение как безсимптомное составляет свыше 80% . Отсюда фактическое число переболевших и имеющих иммунитет в разы занижено. Риск возможных тяжалых осложнений после вакцинации существует.Гарантии, что под видом вакцины не будет введен сомнительный или просроченный шмурдяк нет никакой. Т.к. первое что приняла зелезрада это освобождение от ответственности в случае возможных осложнеий. О реальных (не занижено офицеальных) осложнениях каждый знает из своего окружения. Эфективность вакцинации против мутирующих штамов спорна. Давая свое согласие на операцию или лечение человек делает это осознано взвешивая все за и против. Никому не дано право превращать людей в лабораторных мышей. Отсюда главный вопрос: "На каком основании эта тварь пытается лишить гражданина права осознаного выбора?"
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29.06.2021 15:31 Ответить
Дзеркало Росії: щойно у них почалась кампанія, як і у нас "поголовна вакцинація"... Як жовті маршрутки, поліція, номерні знаки.... Щоб легше було інтегруватись у "русскій мір"...
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29.06.2021 15:52 Ответить
Эти идиоты настолько активны, что дрожа от возбуждения начинают лупить по клавишам, прочитав только название статьи....
Полиомиелит вашим деткам!
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29.06.2021 16:51 Ответить
С какого перепугу вакцинация должна быть обязательной ? Хочешь колись каждые полгода этим лайном если здоровье позволяет .
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29.06.2021 20:10 Ответить
верно. антивакцинаторам место в средневековье.
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30.06.2021 11:39 Ответить
Вот гешефт идет .на славу
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02.07.2021 15:01 Ответить
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