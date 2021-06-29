Вакцинація має стати обов'язковою, - головний санлікар Кузін

Останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов'язковими щепленнями.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"На моє переконання, так (треба зробити вакцинацію від основних хвороб обов'язковою. - Ред.). На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба. Прикро, коли такі настрої має медик", - заявив він.

"Я би одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджував відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. А також посилював відповідальність за підробку довідок про вакцинацію. Під час останнього спалаху кору фіксували випадки видачі підроблених довідок про щеплення або фіктивні записи про те, що вакцинація була проведена. Від факту проведення вакцинації іноді залежить навіть медична тактика, коли людина захворіє. Тому ці відомості не можна підроблювати за будь-яких обставин. В електронній системі охорони здоров’я буде окремий модуль про вакцинацію, тому підробити запис стане вкрай складно. Сподіваємося, це допоможе підвищити охоплення рутинними щепленнями і дотягувати їх до рекомендованих показників", - додав він.

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"Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі... З дорослими складніше. У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - зазначив Кузін.