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Вакцинація має стати обов'язковою, - головний санлікар Кузін

Вакцинація має стати обов'язковою, - головний санлікар Кузін

Останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов'язковими щепленнями.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"На моє переконання, так (треба зробити вакцинацію від основних хвороб обов'язковою. - Ред.). На жаль, попри всі зусилля, останні спалахи інфекційних хвороб в Україні викликані недостатнім рівнем охоплення обов’язковими щепленнями. Останній спалах кору, складна ситуація з поліомієлітом, до того були випадки спалахів дифтерії. Всі ці випадки об’єднує те, що була сформована велика когорта невакцинованих дітей. Вони невакциновані зокрема через активне пропагування, що вакцинуватися не треба. Прикро, коли такі настрої має медик", - заявив він.

"Я би одночасно з обов’язковою вакцинацією впроваджував відповідальність медпрацівника за поширення неправдивих відомостей про вакцинацію. А також посилював відповідальність за підробку довідок про вакцинацію. Під час останнього спалаху кору фіксували випадки видачі підроблених довідок про щеплення або фіктивні записи про те, що вакцинація була проведена. Від факту проведення вакцинації іноді залежить навіть медична тактика, коли людина захворіє. Тому ці відомості не можна підроблювати за будь-яких обставин. В електронній системі охорони здоров’я буде окремий модуль про вакцинацію, тому підробити запис стане вкрай складно. Сподіваємося, це допоможе підвищити охоплення рутинними щепленнями і дотягувати їх до рекомендованих показників", - додав він.

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"Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі... З дорослими складніше. У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини", - зазначив Кузін.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5393) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+18
Обязательным нужно сделать обследование в психлечебнице для всех министров...их замов и главных врачей..
Ну и депутатов с презЕдентами..
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29.06.2021 11:22
+14
Желание перенять китайско - российский метод.. С отметками на лбу.
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29.06.2021 11:21
+14
У каждого человека должен быть выбор
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29.06.2021 11:24
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Все в этом мире продается и покупается...сертификат о вакцинации не исключение...
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29.06.2021 11:30 Відповісти
зечмо вакцинировался сам и вакцинировал свое фашисткое кодло - пфайзером, а населению парят китайский фуфломицин, который нигде в цивилизованном мире не признают.
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29.06.2021 11:31 Відповісти
Пфайзер также не является гарантией безопасности от возможных побочных эффектов.
В мире уже полно случаев, когда вред от самой "безопасной" вакцины превысил возможную пользу.
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29.06.2021 11:36 Відповісти
уже полно случаев....Это 100 на 1 млрд вакцинированных? От таблетки аспирина дохнут тысячи каждый год.
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29.06.2021 11:39 Відповісти
как бы обидно после вакцины здоровому человеку упасть на ровном месте в 30 лет и всю жизнь проходить с кардиостимулятором, не? много людей болеет легко. Это рулетка, кто бы что ни говорил
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29.06.2021 16:00 Відповісти
россиянам со своим вектором/Спутником/шмурдяком - даже в Украину вьезд должен быть запрещен!
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29.06.2021 11:42 Відповісти
та какой там...?! Он же - то переболел, то привился, то ленка переболела, то опять, condom, привился...как писюном об пианино, он щелкает лохам!
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29.06.2021 11:58 Відповісти
а кто будет отвечать, если что-то пойдет не так? никто. так что идите в ср..ку.
и куда девать тех, кому вакцинация противопоказана?

очередная зеленая ссанина.
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29.06.2021 11:32 Відповісти
Спробуйте примушувати людей до вакцинації, й останній Майдан вам буде казкою здаватися.
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29.06.2021 11:35 Відповісти
да, идиотов у нас - толпы.
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29.06.2021 12:44 Відповісти
І вони стоять у чергах на вакцинацію китайськими помиями.
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29.06.2021 13:27 Відповісти
#ідітьУсраку

Вакцинуюсь коли захочу, якщо захочу і чим захочу
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29.06.2021 11:35 Відповісти
Запiтнiлою, вiд льоду, пляшечкою горiлочки, та пiсля денноi спеки, та в купi з побратимами(тими, хто вижив) ...
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29.06.2021 11:44 Відповісти
Як раз та худоба, що пиячить, вона й помирає від цього смішного вірусу.
Я перехворів у надзвичайно легкій формі без жодних наслідків. Якого хера я маю колоти собі якусь херню ? Нехай це роблять ті, хто у зоні ризику.
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29.06.2021 12:09 Відповісти
Такого еще не было - у кузина защита от всего: красная нить оберег:https://stopcor.org/ru/novym-glavnym-sanitarnym-vrachom-ukrainy-stal-igor-kuzin-chto-izvestno-o-nem/
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29.06.2021 11:38 Відповісти
этот штэмп продвигает китайские помои ?
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29.06.2021 11:39 Відповісти
Думаю что да!
"Прибарахлиться..." (с)
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29.06.2021 12:48 Відповісти
Есть выбор человека, а есть выбор идиота!
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29.06.2021 11:40 Відповісти
вот когда будете всех колоть ПФАЙЗЕР, а не только чинушей, тогда и делайте обязательной!!
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29.06.2021 11:41 Відповісти
Затолккайте кузину в дупу кукурузину! пока бед не натворил.
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29.06.2021 11:45 Відповісти
Як можно колити від того, що досі не визначено?Тобто етімологію вірусу ще не вивчили, клінічні випробування відповідно до вимог того ж наглухо купленого китайцями ВОЗу вакцини не пройшли але шмурдяк собі вколіть і держава вмиває руки?Зовсім уху їли ці покидьки?Статистика не вказує на пандемію.За рік до появи цього вірусу ВОЗ знизив порог пандемії.По старим стандартам це ледь дотягує до епідемії.Так би ви гандони боролись з захворюваннями на рак та хворобами серця та інсультів.
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29.06.2021 11:48 Відповісти
Як можно колити від того, що досі не визначено?Тобто етімологію вірусу ще не вивчили, клінічні випробування відповідно до вимог того ж наглухо купленого китайцями ВОЗу вакцини не пройшли але шмурдяк собі вколіть і держава вмиває руки?Зовсім уху їли ці покидьки?Статистика не вказує на пандемію.За рік до появи цього вірусу ВОЗ знизив порог пандемії.По старим стандартам це ледь дотягує до епідемії.Так би ви гандони боролись з захворюваннями на рак та хворобами серця та інсультів.
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29.06.2021 11:49 Відповісти
прочти сначала новость, потом комментируй.
что за народ, дальше заголовка ума продвинуться не хватает, за то со своим "экспертным" мнением тут как тут? и больше половины комментаторов точно такие же.
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29.06.2021 12:02 Відповісти
У меня соседа похоронили после китайской вакцины,а его жена доходит помаленьку.Так что только Пфайзер
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29.06.2021 11:57 Відповісти
что с ним случилось?
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29.06.2021 16:02 Відповісти
начинается или продолжается копирование
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29.06.2021 12:01 Відповісти
кишки у вас не порвутся? Остыньте, не то закончите еще одним Нюрнбергским трибуналом.
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29.06.2021 12:09 Відповісти
с такой властью население спутником будут колоть, а потом в космос на спутнике
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29.06.2021 12:12 Відповісти
_Обязательной?! Я обязан уколоться вашим шмурдяком непонятным? Ах вы ж падлы! Я привился бы пфайзером, а с вашим дерьмом - сами колитесь, уроды!
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29.06.2021 12:46 Відповісти
Для начала надо обеспечить вакцинацию в школах, а потом уже не допускать к учебе невакцинированных детей. Точно так же для работающих украинцев обеспечить вакцинацию в трудовых коллективах, чтоб не пришлось, как мне сейчас, бегать и искать где сделать вторую прививку ковишилдом
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29.06.2021 12:47 Відповісти
Во первых должен быть широкий выбор вакцин и при их налиции отказ от вакцинации должен означать лечение болезни за ЛИЧНЫЙ счет пациента, если заболеет!
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29.06.2021 13:03 Відповісти
Від чого лікуватися? Від цього смішного вірусу?
Я перехворів у надзвичайно легкій формі. Важко хворіють лише ті, хто й до цього вірусу мав погане здоров'я.
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29.06.2021 13:31 Відповісти
Помню была эпидемия кори и не давали лицензии частным клиникам. Где делать если то вакцин нет то лицензий?
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29.06.2021 13:24 Відповісти
При этом чтоб сделать вакцинация нужно обязом заключить договор именно с госклиникой. От которых стараюсь держаться подальше.
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29.06.2021 13:25 Відповісти
Кузя.....иди лесом !
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29.06.2021 14:55 Відповісти
Трудно принимать решение когда информация поступает дозировано и искаженно. Наряду с беспорными фактами, а именно то, что вирус есть и появиься неизвестно откуда опасен, есть риск тяжелого течения но при этом легкое течение как безсимптомное составляет свыше 80% . Отсюда фактическое число переболевших и имеющих иммунитет в разы занижено. Риск возможных тяжалых осложнений после вакцинации существует.Гарантии, что под видом вакцины не будет введен сомнительный или просроченный шмурдяк нет никакой. Т.к. первое что приняла зелезрада это освобождение от ответственности в случае возможных осложнеий. О реальных (не занижено офицеальных) осложнениях каждый знает из своего окружения. Эфективность вакцинации против мутирующих штамов спорна. Давая свое согласие на операцию или лечение человек делает это осознано взвешивая все за и против. Никому не дано право превращать людей в лабораторных мышей. Отсюда главный вопрос: "На каком основании эта тварь пытается лишить гражданина права осознаного выбора?"
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29.06.2021 15:31 Відповісти
Дзеркало Росії: щойно у них почалась кампанія, як і у нас "поголовна вакцинація"... Як жовті маршрутки, поліція, номерні знаки.... Щоб легше було інтегруватись у "русскій мір"...
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29.06.2021 15:52 Відповісти
Эти идиоты настолько активны, что дрожа от возбуждения начинают лупить по клавишам, прочитав только название статьи....
Полиомиелит вашим деткам!
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29.06.2021 16:51 Відповісти
С какого перепугу вакцинация должна быть обязательной ? Хочешь колись каждые полгода этим лайном если здоровье позволяет .
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29.06.2021 20:10 Відповісти
верно. антивакцинаторам место в средневековье.
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30.06.2021 11:39 Відповісти
Вот гешефт идет .на славу
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02.07.2021 15:01 Відповісти
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