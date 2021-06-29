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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин

Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин

30 июня Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рассмотрит вопрос комбинирования различных вакцин против COVID-19.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Очень вероятно, что такое (комбинировать вакцины против COVID-19, например, первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer. - Ред.) разрешат. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины. Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", - заявил Кузин.

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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та можно и с димидролом...
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29.06.2021 12:02 Ответить
МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3436
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29.06.2021 12:08 Ответить
Поки що клоуна навіть Лєнку та Юльку комбінувати не вийшло, а тут вакцини...
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29.06.2021 12:09 Ответить
если привьют различными вакцинами, то украинцев ждет это -
"Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield"
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29.06.2021 12:10 Ответить
этот недодоктор не в курсе, что в нормальных странах давно комбинируют,
только китайские помои не признают в нормальных странах ?
кому этот словесный понос интересен ?
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29.06.2021 12:26 Ответить
Пфайзер дает осложнения на сердце.
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29.06.2021 12:29 Ответить
не в курсе, но после насморка в ноябре 20го не слышу многих запахов, правда с марта
такое как кофе и лук воняют одинаково и неприятно ...
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29.06.2021 13:20 Ответить
СМІХ З ТИХ ВАКЦИН ЯК ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ
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29.06.2021 12:32 Ответить
Простыми словами: эксперименты на баранах расширяются и продолжаются.
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29.06.2021 12:44 Ответить
 
 