Минздрав, вероятно, разрешит комбинировать COVID-вакцины различных производителей, - главный санврач Кузин

30 июня Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рассмотрит вопрос комбинирования различных вакцин против COVID-19.

Об этом в интервью LIGA.Life рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Очень вероятно, что такое (комбинировать вакцины против COVID-19, например, первая доза AstraZeneca, вторая - Pfizer. - Ред.) разрешат. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины. Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", - заявил Кузин.

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