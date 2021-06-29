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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін

МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін

30 червня Національна технічна група експертів з імунізації розгляне питання комбінування різних вакцин проти COVID-19.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже ймовірно, що таке (комбінувати вакцини проти COVID-19, наприклад, перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer. - Ред.) дозволять. Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини. Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - заявив Кузін.

Також читайте: Рішення про відкриття центрів масової вакцинації проти COVID-19 - це відповідальність місцевої влади, - головний санлікар Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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та можно и с димидролом...
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29.06.2021 12:02 Відповісти
МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 3436
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29.06.2021 12:08 Відповісти
Поки що клоуна навіть Лєнку та Юльку комбінувати не вийшло, а тут вакцини...
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29.06.2021 12:09 Відповісти
если привьют различными вакцинами, то украинцев ждет это -
"Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield"
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29.06.2021 12:10 Відповісти
этот недодоктор не в курсе, что в нормальных странах давно комбинируют,
только китайские помои не признают в нормальных странах ?
кому этот словесный понос интересен ?
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29.06.2021 12:26 Відповісти
Пфайзер дает осложнения на сердце.
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29.06.2021 12:29 Відповісти
не в курсе, но после насморка в ноябре 20го не слышу многих запахов, правда с марта
такое как кофе и лук воняют одинаково и неприятно ...
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29.06.2021 13:20 Відповісти
СМІХ З ТИХ ВАКЦИН ЯК ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ ЗАХИСТУ ВІД ХВОРОБ
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29.06.2021 12:32 Відповісти
Простыми словами: эксперименты на баранах расширяются и продолжаются.
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29.06.2021 12:44 Відповісти
 
 