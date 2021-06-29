МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін

30 червня Національна технічна група експертів з імунізації розгляне питання комбінування різних вакцин проти COVID-19.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже ймовірно, що таке (комбінувати вакцини проти COVID-19, наприклад, перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer. - Ред.) дозволять. Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини. Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - заявив Кузін.

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