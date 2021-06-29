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Рішення про відкриття центрів масової вакцинації проти COVID-19 - це відповідальність місцевої влади, - головний санлікар Кузін

Рішення про відкриття центрів масової вакцинації проти COVID-19 - це відповідальність місцевої влади, - головний санлікар Кузін

Для спрощення поцедури вакцинації МОЗ дав чітку інструкцію щодо центрів вакцинації населення проти COVID-19 владі на місцях.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про їх (центрів вакцинації. - Ред.) відкриття - відповідальність місцевих мерів і керівників управлінь або департаментів охорони здоров'я. Ми закликаємо їх приймати такі рішення. Деякі регіони ще спостерігають, як це працює, деякі вже отримали від нас повний пакет документів, формують бригади лікарів, шукають майданчики", - зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, щоб їх мотивувати або спростити їм роботу, МОЗ дає чітку інструкцію.

"Тому цей процес рухається, можливо, він трохи повільний, але примусових або адміністративних заходів впливу на місця в МОЗ немає", - додав Кузін.

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ляшко похоже уже на выход, следующая кандидатура на пальтишко
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29.06.2021 11:58 Відповісти
отличный план) если все хорошо то буба чемпион, а если шо не так то виноваты меры
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29.06.2021 12:04 Відповісти
Як це зручно! Зелені довбні не беруть на себе ані квант відповідальності.
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29.06.2021 12:07 Відповісти
Ну відкриють вони центри. А щепити цим місцевим владам чим? Бояришніком?
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Вакцинировался в субботу в таком центре, небольшого, но уютного областного центра под Киевом. Как самый хитрый хохол пришел на 15 мин раньше и был удивлен количеством таких же хитрых. По живой очереди я был где-то в пятом десятке. Запускали по 4 чел, анкеты, данные, прививка, все довольно быстро и организованно. Про Phizer тут не слышали,был китайский Corona Vac, достоял за 40 мин где-то, привился. Но заметил что особо очередь не росла.
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29.06.2021 12:15 Відповісти
Маніпулятори відповідальності не несуть, вони її перекладають на інших. Типова поведінка для зеленського кодла.
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29.06.2021 12:30 Відповісти
Місцевим владам немає чим зайнятися? Кому тоді потрібні ваші міністерства і уся ваша дібільна зелена влада?
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29.06.2021 13:06 Відповісти
чи досягнуть до кінця місяця 2 млн, до яких залишилось 87,5 тисяч уколоти?
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29.06.2021 15:27 Відповісти
 
 