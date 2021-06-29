Рішення про відкриття центрів масової вакцинації проти COVID-19 - це відповідальність місцевої влади, - головний санлікар Кузін

Для спрощення поцедури вакцинації МОЗ дав чітку інструкцію щодо центрів вакцинації населення проти COVID-19 владі на місцях.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про їх (центрів вакцинації. - Ред.) відкриття - відповідальність місцевих мерів і керівників управлінь або департаментів охорони здоров'я. Ми закликаємо їх приймати такі рішення. Деякі регіони ще спостерігають, як це працює, деякі вже отримали від нас повний пакет документів, формують бригади лікарів, шукають майданчики", - зазначив Кузін.

За словами головного санлікаря, щоб їх мотивувати або спростити їм роботу, МОЗ дає чітку інструкцію.

"Тому цей процес рухається, можливо, він трохи повільний, але примусових або адміністративних заходів впливу на місця в МОЗ немає", - додав Кузін.

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