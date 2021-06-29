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Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам, - Рудык

Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам, - Рудык

Партия "Голос" настаивает на перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей при ключевом участии международных экспертов. Это вместе с обновлением Высшего совета правосудия позволит обеспечить реальную судебную реформу.

О этом заявила лидер партии Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Голос" внес необходимые поправки в законопроект о судебной реформе и требует их принятия. Эти поправки детализируют принципы формирования ВККС. Мы считаем, что голос международных партнеров должен быть решающим при формировании комиссии. Кроме того, именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в ВККС, а Высший совет правосудия только их утверждать. Поэтому мы настаиваем, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов. Если комиссия будет выбирать 32 кандидата, как настаивают в партии власти, то Высший совет правосудия сможет выбрать худших из лучших, так не должно быть", - отметила Рудык.

По ее словам, с судебной реформы должны начаться другие фундаментальные изменения в Украине. Именно поэтому изменения в судебной системе является ключевым элементом антиолигархического пакета "Голоса", который партия недавно внесла в парламент.

"Налогоплательщики в этом году заплатят почти 16 млрд за судебную систему, но мы все на 158 месте в рейтинге верховенства права. Иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебной власти преградой номер один для инвестиций. Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам. Потому что отсутствие справедливых судов - главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину", - напомнила Рудык.

Читайте также: Реформу ВСП проведут после формирования ВККСУ, несмотря на требования Венецианской комиссии, для экономии времени, - "Слуга народа"

Автор: 

судебная реформа (1802) Рудык Сергей (33) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+2
А портнов международный эксперт?
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29.06.2021 12:29
+2
Це кукла Пінчука таке заявила?
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29.06.2021 13:04
+1
Та думаю, що як завжди, з цього не виде нічого путнього..
Аби США, замість допомоги, або її частини делегували в Україну суддів українського походження( таких чимало в США) особливо апеляційні інстанції, верховні суди - толку було б більше...
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29.06.2021 12:31
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А портнов международный эксперт?
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29.06.2021 12:29 Ответить
Та думаю, що як завжди, з цього не виде нічого путнього..
Аби США, замість допомоги, або її частини делегували в Україну суддів українського походження( таких чимало в США) особливо апеляційні інстанції, верховні суди - толку було б більше...
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29.06.2021 12:31 Ответить
Почему Голос голосует против поправок Батькивщины о том, что кандидатов в ВККС должен быть не просто человек с юридическим образованием, а с "полным юридическим образованием". Под кого из Закона убирается термин "полное"? Это как Порошенко убрал норму о необходимости юридического образования для Генпрокурора, чтобы поставить 100% своего Луценко.
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29.06.2021 12:32 Ответить
Тому що калясочники така сама погань як зажопники.
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29.06.2021 12:37 Ответить
Слушай, инцест, а что-либо вразумительное сказать можешь?
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29.06.2021 12:40 Ответить
Не визнаю мови окупанта,і на фені принципово не спілкуюсь.
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29.06.2021 12:44 Ответить
Це кукла Пінчука таке заявила?
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29.06.2021 13:04 Ответить
..а що,це тільки зараз з"явилося??..а може з 1991 року??..Хто "створював" все це??Та хто з "презерва...дентів" робив радикальні зміни в судочинстві??
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29.06.2021 13:36 Ответить
это выгодно всему бизнесу а не только олигархам. не выгодно только простым рабочим
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29.06.2021 13:43 Ответить
А шо воно ще голос подае ни разу неграмотна тьотя заховайся
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29.06.2021 14:12 Ответить
 
 