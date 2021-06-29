Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно винятково олігархам, - Рудик

Партія "Голос" наполягає на перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів з ключовою участю міжнародних експертів. Це разом з оновленням Вищої ради правосуддя дозволить забезпечити реальну судову реформу.

Про це заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Голос" вніс необхідні поправки в законопроєкт про судову реформу і вимагає їх прийняття. Ці поправки деталізують принципи формування ВККС. Ми вважаємо, що голос міжнародних партнерів повинен бути вирішальним при формуванні комісії. Крім того, саме конкурсна комісія має відбирати кандидатів у ВККС, а Вища рада правосуддя тільки їх затверджувати. Тому ми наполягаємо, щоб комісія відбирала 16 кандидатів. Якщо комісія буде вибирати 32 кандидата, як наполягають у партії влади, то Вища рада правосуддя зможе вибрати гірших з кращих, так не повинно бути", - зазначила Рудик.

За її словами, з судової реформи повинні початися інші фундаментальні зміни в Україні. Саме тому зміни в судовій системі є ключовим елементом антиолігархічного пакету "Голосу", який партія нещодавно внесла в парламент.

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"Платники податків в цьому році заплатять майже 16 млрд за судову систему, але ми все на 158 місці в рейтингу верховенства права. Іноземні інвестори вперше за п'ять років назвали недовіру до судової влади перешкодою номер один для інвестицій. Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно виключно олігархам. Тому що відсутність справедливих судів - головна причина недовіри інвесторів для вкладення грошей в Україну", - нагадала Рудик.

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