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судова реформа (1458) Рудик (36) Вища рада правосуддя (577) ВККСУ (451) Голос партія (512)

Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно винятково олігархам, - Рудик

Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно винятково олігархам, - Рудик

Партія "Голос" наполягає на перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів з ключовою участю міжнародних експертів. Це разом з оновленням Вищої ради правосуддя дозволить забезпечити реальну судову реформу.

Про це заявила лідерка партії Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Голосу".

"Голос" вніс необхідні поправки в законопроєкт про судову реформу і вимагає їх прийняття. Ці поправки деталізують принципи формування ВККС. Ми вважаємо, що голос міжнародних партнерів повинен бути вирішальним при формуванні комісії. Крім того, саме конкурсна комісія має відбирати кандидатів у ВККС, а Вища рада правосуддя тільки їх затверджувати. Тому ми наполягаємо, щоб комісія відбирала 16 кандидатів. Якщо комісія буде вибирати 32 кандидата, як наполягають у партії влади, то Вища рада правосуддя зможе вибрати гірших з кращих, так не повинно бути", - зазначила Рудик.

За її словами, з судової реформи повинні початися інші фундаментальні зміни в Україні. Саме тому зміни в судовій системі є ключовим елементом антиолігархічного пакету "Голосу", який партія нещодавно внесла в парламент.

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"Платники податків в цьому році заплатять майже 16 млрд за судову систему, але ми все на 158 місці в рейтингу верховенства права. Іноземні інвестори вперше за п'ять років назвали недовіру до судової влади перешкодою номер один для інвестицій. Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно виключно олігархам. Тому що відсутність справедливих судів - головна причина недовіри інвесторів для вкладення грошей в Україну", - нагадала Рудик.

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Топ коментарі
+2
А портнов международный эксперт?
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29.06.2021 12:29
+2
Це кукла Пінчука таке заявила?
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29.06.2021 13:04
+1
Та думаю, що як завжди, з цього не виде нічого путнього..
Аби США, замість допомоги, або її частини делегували в Україну суддів українського походження( таких чимало в США) особливо апеляційні інстанції, верховні суди - толку було б більше...
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29.06.2021 12:31
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А портнов международный эксперт?
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29.06.2021 12:29 Відповісти
Та думаю, що як завжди, з цього не виде нічого путнього..
Аби США, замість допомоги, або її частини делегували в Україну суддів українського походження( таких чимало в США) особливо апеляційні інстанції, верховні суди - толку було б більше...
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29.06.2021 12:31 Відповісти
Почему Голос голосует против поправок Батькивщины о том, что кандидатов в ВККС должен быть не просто человек с юридическим образованием, а с "полным юридическим образованием". Под кого из Закона убирается термин "полное"? Это как Порошенко убрал норму о необходимости юридического образования для Генпрокурора, чтобы поставить 100% своего Луценко.
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29.06.2021 12:32 Відповісти
Тому що калясочники така сама погань як зажопники.
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29.06.2021 12:37 Відповісти
Слушай, инцест, а что-либо вразумительное сказать можешь?
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29.06.2021 12:40 Відповісти
Не визнаю мови окупанта,і на фені принципово не спілкуюсь.
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29.06.2021 12:44 Відповісти
Це кукла Пінчука таке заявила?
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29.06.2021 13:04 Відповісти
..а що,це тільки зараз з"явилося??..а може з 1991 року??..Хто "створював" все це??Та хто з "презерва...дентів" робив радикальні зміни в судочинстві??
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29.06.2021 13:36 Відповісти
это выгодно всему бизнесу а не только олигархам. не выгодно только простым рабочим
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29.06.2021 13:43 Відповісти
А шо воно ще голос подае ни разу неграмотна тьотя заховайся
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29.06.2021 14:12 Відповісти
 
 