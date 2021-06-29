СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на закупках компьютерных программ для Национальной школы судей

Директор частной компании-поставщика программного обеспечения продал несоответствующие условиям договора программы для Национальной школы судей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным правоохранителей, директор подал заявку на участие в тендере, который объявила Национальная школа судей Украины. После победы мужчина умышленно подделал финансово-хозяйственную документацию.

В результате выполнения заключенного договора, вместо надлежащего программного обеспечения он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и условиям договора.

При этом соответствующие должностные лица Национальной школы судей Украины "согласились" на такое программное обеспечение. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения.

По заключению экспертов, использование такого программного обеспечения могло привести к уязвимости информационных сетей заведения и утечке данных.

По результатам следственных и розыскных действий сообщено о подозрении двум лицам: директору предприятия и должностному госучреждения.

Директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ответственном должностному Национальной школы судей Украины по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Правоохранители при документировании установили другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей Украины, которым будет предоставлена надлежащая процессуальная оценка.

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