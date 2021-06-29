Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"

По ситуации с народным депутатом "Слуги народа" Игорем Васильковским, все должно быть в рамках закона.

Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас нет неприкосновенных. Мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его (Васильковского. – Ред.) вина, он покинет фракцию", - подчеркнул нардеп.

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Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.