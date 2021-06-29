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Новости Скандалы в Слуге народа
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Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"

Корниенко о возможном пьяном вождении

По ситуации с народным депутатом "Слуги народа" Игорем Васильковским, все должно быть в рамках закона.

Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас нет неприкосновенных. Мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его (Васильковского. – Ред.) вина, он покинет фракцию", - подчеркнул нардеп.

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Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: 

Одесса (7880) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658) Васильковский Игорь (4)


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Топ комментарии
+10
ржу . вже гвалтівника порєшалі. тепер і з цим
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29.06.2021 12:51
+9
Один уже ушел....
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29.06.2021 12:55
+8
Ну даже если формально покинет фракцию то дальше то что? Конверт в карман и голосует как надо.
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29.06.2021 12:54
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ржу . вже гвалтівника порєшалі. тепер і з цим
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29.06.2021 12:51 Ответить
А если нарушит закон - уйдет))))
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29.06.2021 12:52 Ответить
Один уже ушел....
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29.06.2021 12:55 Ответить
Зеля в себя?)))
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29.06.2021 13:01 Ответить
Скорее внесете поправки в Закон о наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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29.06.2021 12:52 Ответить
Ну даже если формально покинет фракцию то дальше то что? Конверт в карман и голосует как надо.
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29.06.2021 12:54 Ответить
Корниенко сам запойный алконавт , так что хрен кого выгонят !
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29.06.2021 12:55 Ответить
"Зрачки на свет не реагировали" - Рафик не виноват, то не алкогольное опьянение, расходимся граждане, нечего людям мешать о вас думать!
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29.06.2021 12:59 Ответить
Вже гвалтівника виключили.... а вавіандр зеленорилий- той вже 38 раз пішов з посади ***********!!!!
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29.06.2021 13:00 Ответить
Да вы там постоянно бухие, посмотри на свой фейс в зеркало. Можешь рядом поставить Агрохимию и ты увидишь типичное лицо слуги урода. Смесь наркоманов и алкоголиков - страшное сочетание, но для вашей фракции это норма. Насильники, анал любители, котлетосы, фотографы с обезьянками и вишенка на торте - "золотые выпускники" Трускавецкой академии. Более вонючей навозной кучи еще не было в истории Украины.
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29.06.2021 13:00 Ответить
... А если собьёт этого... как его... человека, - тогда - всё!
Лишим ахметкиной мат.помощи! И каломойской, чтоб осознал!!!
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29.06.2021 13:01 Ответить
Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию" - Цензор.НЕТ 9199
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29.06.2021 13:02 Ответить
- «Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
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29.06.2021 13:02 Ответить
Якісь дитячі ігри для лохів. Крадуть сотнями міліонів, а тут принциповість, типу: випив зайве - іди з фракції. Ми так і розчулилися ...
Доречі, фігурант зробив якісь там тест, але через 12 годин після зупинки його поліцейськими
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29.06.2021 13:17 Ответить
Тест сдавал, случайно, не у Пальчевского?
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29.06.2021 13:19 Ответить
Напевно, одеському "пальчевському"
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29.06.2021 13:55 Ответить
Насильник, фермер коломойского района, продавец ламината, свадебный фотограф, сексуальный извращенец, оболонский рэкетир, маменькин собачий рот, сепары, предатели, тупые курицы, ......
Ну, только алкаша за рулём и не хватало !
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29.06.2021 13:18 Ответить
Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию.Но вина не будет доказана.Если всех за такую мелочь изгонять из хракции то получим моно-меньшинство"
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29.06.2021 13:30 Ответить
Какая может быть вина у зЕбилоха?

Во всём виноват, только Порошенко!
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29.06.2021 13:48 Ответить
Посадить не пробовали? А нет, то ж шутка была... зелепуха деревья сажать будет.
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29.06.2021 14:47 Ответить
Шо, покинет фракцию? Да вы, блин, форменные звери!
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29.06.2021 16:23 Ответить
 
 