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Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию"
По ситуации с народным депутатом "Слуги народа" Игорем Васильковским, все должно быть в рамках закона.
Об этом в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас нет неприкосновенных. Мы это неоднократно демонстрировали. Если будет доказана его (Васильковского. – Ред.) вина, он покинет фракцию", - подчеркнул нардеп.
Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.
Топ комментарии
+10 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий29.06.2021 12:51
+9 Дід Панас #485622
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+8 Евгений Парамонов #425286
показать весь комментарий29.06.2021 12:54
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Лишим ахметкиной мат.помощи! И каломойской, чтоб осознал!!!
Доречі, фігурант зробив якісь там тест, але через 12 годин після зупинки його поліцейськими
Ну, только алкаша за рулём и не хватало !
Во всём виноват, только Порошенко!