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30 июня комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит законопроект об олигархах, - Безуглая

30 июня комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит законопроект об олигархах, - Безуглая

Завтра, 30 июня комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах", - уточнила она.

Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Читайте также: Законопроект об олигархах Рада рассмотрит 1 июля на внеочередном заседании, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

ВР (29245) комитет (561) олигарх (1026) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+10
Слуги "уважаемых бизнесменов" Коломойского и Ахметова
сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.
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29.06.2021 13:55
+5
коли запрацює ТСК по розслідуванню зради у справі затримання "вагнерівців"????
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29.06.2021 14:11
+4
Самая умная курица в СН
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29.06.2021 14:03
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29.06.2021 13:50 Ответить
-Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо‑Юмбо - составляет300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
- Хо‑хо, - воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее существо.(с)
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29.06.2021 14:51 Ответить
Вах, Арахамия, ти чтольи?
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29.06.2021 13:52 Ответить
Слуги "уважаемых бизнесменов" Коломойского и Ахметова
сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.
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29.06.2021 13:55 Ответить
Самая умная курица в СН
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29.06.2021 14:03 Ответить
И черноротая.
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29.06.2021 14:23 Ответить
фальшивая борьба с олигархами. борьба с олигархами выглядит иначе - это за их преступления их в тюрьму закрыть навсегда и без права на досрочное и еще нужны поиски всех денег выведенных, которые они украли. Чего стоит только Коломойский, который украл 5 с половиной миллиардов долларов и его не арестовали и это шок не только был для всех Украинцев, а шок на весь мир ибо об этом во всем мире говорили в СМИ. Афера века - говно это украло 5 с половиной миллиардов долларов и ему ничего. Это столько денег, что можно дом построить многоэтажный из пачек в кубах... Ахметов вообще стадионы взрывал и людей погибло и только за это пожизненное должно быть, а там за ним преступлений и махинаций дальше на еще 150 пожизненных сроков. Киллеры интервью давали на Суркисов, как те им заказывали убийства. Новинский связан с российскими спецслужбами и русской мафией. Фирташ вообще был водителем Семена Могилевича. Хотели бы бороться с олигархами, то они бы уже сидели по существующим законам даже. А эти законы ничего олигархам не сделают!
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29.06.2021 14:05 Ответить
коли запрацює ТСК по розслідуванню зради у справі затримання "вагнерівців"????
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29.06.2021 14:11 Ответить
Доця, тебе лучше к дохтуру, чем блеять об олигархах.
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29.06.2021 14:16 Ответить
чем сильнее зеленые рагули борятся с олигархами, тем больше у ахметова, каломойского, фирташа, пинчука денег. бугага))) лошар 73% опять поимели.
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29.06.2021 14:26 Ответить
Коломойский провел аферу столетия по ограблению вкладчиков банка и Украины почти на 6 млрд. дол. И ему ничего. Теперь он запускает аферу ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - дерибан Украинской земли иностранцами и транснационалами. В том числе и коломойский - транснационал (как человек имеющий несколько гражданств).
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29.06.2021 14:31 Ответить
На следующем этапе целые области с полностью раздерибаненной землей будут выведены с состава Украины.
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29.06.2021 14:34 Ответить
Все те кто проголосовал за дерибан земли государственные преступники.
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29.06.2021 14:40 Ответить
Слухайте, але ж ця дуркувата Безумна є ще й фізично мерзотна! Тіпічна служка народу. Тож нехай в бубачкі підлогу миє в особняку, який він якимсь дітям віддав!
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29.06.2021 15:06 Ответить
 
 