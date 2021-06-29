30 июня комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит законопроект об олигархах, - Безуглая
Завтра, 30 июня комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах.
Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах", - уточнила она.
Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.
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- Хо‑хо, - воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее существо.(с)
сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.