30 июня комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит законопроект об олигархах, - Безуглая

Завтра, 30 июня комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать законопроект об олигархах", - уточнила она.

Ранее парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

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