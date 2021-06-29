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30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла

30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла

Завтра 30 червня комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів.

Про це повідомляє заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів", - уточнила вона.

Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Також читайте: Блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання про олігархів, виглядатиме трохи дивно, - "слуга народу" Корнієнко
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Топ коментарі
+10
Слуги "уважаемых бизнесменов" Коломойского и Ахметова
сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.
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29.06.2021 13:55
+5
коли запрацює ТСК по розслідуванню зради у справі затримання "вагнерівців"????
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29.06.2021 14:11
+4
Самая умная курица в СН
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29.06.2021 14:03
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29.06.2021 13:50 Відповісти
-Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо‑Юмбо - составляет300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.
- Хо‑хо, - воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее существо.(с)
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29.06.2021 14:51 Відповісти
Вах, Арахамия, ти чтольи?
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29.06.2021 13:52 Відповісти
Слуги "уважаемых бизнесменов" Коломойского и Ахметова
сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.
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29.06.2021 13:55 Відповісти
Самая умная курица в СН
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29.06.2021 14:03 Відповісти
И черноротая.
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29.06.2021 14:23 Відповісти
фальшивая борьба с олигархами. борьба с олигархами выглядит иначе - это за их преступления их в тюрьму закрыть навсегда и без права на досрочное и еще нужны поиски всех денег выведенных, которые они украли. Чего стоит только Коломойский, который украл 5 с половиной миллиардов долларов и его не арестовали и это шок не только был для всех Украинцев, а шок на весь мир ибо об этом во всем мире говорили в СМИ. Афера века - говно это украло 5 с половиной миллиардов долларов и ему ничего. Это столько денег, что можно дом построить многоэтажный из пачек в кубах... Ахметов вообще стадионы взрывал и людей погибло и только за это пожизненное должно быть, а там за ним преступлений и махинаций дальше на еще 150 пожизненных сроков. Киллеры интервью давали на Суркисов, как те им заказывали убийства. Новинский связан с российскими спецслужбами и русской мафией. Фирташ вообще был водителем Семена Могилевича. Хотели бы бороться с олигархами, то они бы уже сидели по существующим законам даже. А эти законы ничего олигархам не сделают!
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29.06.2021 14:05 Відповісти
коли запрацює ТСК по розслідуванню зради у справі затримання "вагнерівців"????
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29.06.2021 14:11 Відповісти
Доця, тебе лучше к дохтуру, чем блеять об олигархах.
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29.06.2021 14:16 Відповісти
чем сильнее зеленые рагули борятся с олигархами, тем больше у ахметова, каломойского, фирташа, пинчука денег. бугага))) лошар 73% опять поимели.
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29.06.2021 14:26 Відповісти
Коломойский провел аферу столетия по ограблению вкладчиков банка и Украины почти на 6 млрд. дол. И ему ничего. Теперь он запускает аферу ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - дерибан Украинской земли иностранцами и транснационалами. В том числе и коломойский - транснационал (как человек имеющий несколько гражданств).
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29.06.2021 14:31 Відповісти
На следующем этапе целые области с полностью раздерибаненной землей будут выведены с состава Украины.
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29.06.2021 14:34 Відповісти
Все те кто проголосовал за дерибан земли государственные преступники.
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29.06.2021 14:40 Відповісти
Слухайте, але ж ця дуркувата Безумна є ще й фізично мерзотна! Тіпічна служка народу. Тож нехай в бубачкі підлогу миє в особняку, який він якимсь дітям віддав!
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29.06.2021 15:06 Відповісти
 
 