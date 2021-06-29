30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла

Завтра 30 червня комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів.

Про це повідомляє заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів", - уточнила вона.

Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

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