30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла
Завтра 30 червня комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів.
Про це повідомляє заступниця голови парламентського комітету з нацоборони, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме законопроєкт про олігархів", - уточнила вона.
Раніше парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендувала доопрацювати законопроєкт про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.
Топ коментарі
+10 Small Jerboa
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+5 Ан Мур
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сварганили закончик против "олигарха" Порошенко.