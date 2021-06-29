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ЕС может ускорить взаимное признание украинских "ковидных" сертификатов, - Минцифры

ЕС может ускорить взаимное признание украинских

В Министерстве цифровой трансформации Украины ожидают, что Украина и Европейский Союз могут ускорить процесс взаимного признания "ковидных" сертификатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации.

"Что касается "ковидных" сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе", - заявил Вискуб.

Он отметил, что на "ковидных" сертификатах, которые будут введены в Украине с 1 июля, будет использоваться электронная подпись, которую также должен признать Евросоюз. По словам Вискуба, в ведомстве ожидают, что осенью начнется политический процесс взаимного признания е-подписей между Украиной и некоторыми странами ЕС.

Как сообщалось, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что с 1 июля в Украине планируют ввести электронные сертификаты вакцинации от коронавируса с информацией о том, что человек вакцинирован и когда. Сертификат будет как бумажным, так и электронным, его добавят в приложение "Дія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат будет действовать до 180 дней, - директор ЦОЗ Родина
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Топ комментарии
+4
Цитата дня: "У Зеленского третий день в кабинете не работает кондиционер. И главное не то, что его в кабинете второй день нет. Главное то, что никому нет дела, что в кабинете Зеленского не работает кондиционер."
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29.06.2021 14:50
+3
и не только до конца лета, учитывая, что и ковишит, и синовак не входят в список разрешенных в ес. И не факт, что войдут.
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29.06.2021 15:00
+2
дедукция: евросоюз может и не признать "украинские COVID-сертификаты" до конца лета..
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29.06.2021 14:54
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А в Украине уже есть что признавать? И какие уже признаны?
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29.06.2021 15:41 Ответить
Цитата дня: "У Зеленского третий день в кабинете не работает кондиционер. И главное не то, что его в кабинете второй день нет. Главное то, что никому нет дела, что в кабинете Зеленского не работает кондиционер."
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29.06.2021 14:50 Ответить
дедукция: евросоюз может и не признать "украинские COVID-сертификаты" до конца лета..
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29.06.2021 14:54 Ответить
Что гораздо более вероятно...
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29.06.2021 14:58 Ответить
и не только до конца лета, учитывая, что и ковишит, и синовак не входят в список разрешенных в ес. И не факт, что войдут.
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29.06.2021 15:00 Ответить
covishield скорей всего войдет, а вот синовак действительно не факт.
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29.06.2021 15:07 Ответить
Индусов с прививкой Covishield не пускают в ЕС по COVID-сертификатам - Reuters
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29.06.2021 17:13 Ответить
ссыль https://www.unian.net/tourism/news/indusov-s-privivkoy-covishield-ne-puskayut-v-es-po-covid-sertifikatam-reuters-novosti-11465950.html
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29.06.2021 17:13 Ответить
Нема чого наріду шведняти в ЄС, хай сидять в Україні, будують дороги)
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29.06.2021 15:08 Ответить
Круто минцифры завернуло...
А шо там говорит минбуквы?
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29.06.2021 14:57 Ответить
минбувы: "Каждый третий участник ВНО не смог решить задание по математике за 9-й класс."(с) - это еще дигноз или уже приговор?
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29.06.2021 15:24 Ответить
А ведь найвелычнишый у руля только 2 года и сумел ВСЕ похерить. Представляю, что будет через 3 года, если бубочке удастся досидеть.
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29.06.2021 15:30 Ответить
так уж и все. список крымнашистских пивцов так "разморозил"
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29.06.2021 17:15 Ответить
проблема в том, что зеленая рагульня закупила китайского фуфломицина для вакцинации граждан, который не канает в ЕС. поэто­му ликвидные сертификаты вакцинации будут только у зеленых рагулей, которые вакцинировались пфайзером за наш счет.
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29.06.2021 15:20 Ответить
Ключевые слова "может" и "до конца лета". А что будет до конца лета, хрен его знает, а пока разрешение - хрен вам в нюх. Но ЗЕбобики вам расскажут вам, что это уникальная ЗЕпобеда.
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29.06.2021 15:22 Ответить
Було одразу зрозуміло, що ЄС не визнає китайських вакцин. Але зелене керівництво навмисно витратило гроші на ці вакцини, щоб дати привід для заборони масового в'їзду українців до Європи. Це провокація зелених з політичними цілями.
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29.06.2021 21:32 Ответить
Зелених чм ЄС ?
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29.06.2021 22:08 Ответить
провокація зелених
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29.06.2021 23:21 Ответить
Після того , як вони признають , Україна може признати їхні . Звісно , якщо вони відповідають нормам .
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29.06.2021 22:06 Ответить
 
 