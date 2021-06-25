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COVID-сертификат будет действовать до 180 дней, - директор ЦОЗ Родина

COVID-сертификат будет действовать до 180 дней, - директор ЦОЗ Родина

COVID-сертификат может быть внедрен с 1 июля и будет действовать до 180 дней.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Сейчас мы отрабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата.Надеемся, что уже с 1 июля он заработает", - сказал он в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова" в пятницу.

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Родина назвал три основания для выдачи такого сертификата. В частности, он будет выдаваться, если человек получил полный курс вакцинации. В этом случае документ будет действовать 180 дней.

Кроме того, основанием для выдачи сертификата будет негативный тест ПЦР. В этом случае срок его действия - 72 часа с момента взятия образца.

Сертификат также будет выдан, если человек переболел COVID-19 и об этом в eHealth внесены соответствующие подтвержденные лабораторно данные. В этом случае сертификат будет действовать в течение 180 дней с момента получения лабораторного подтверждения заболевания.

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Как отметил Родина, вопрос, будут ли эти сертификаты позволять въезжать в другие страны, будет решаться двусторонними соглашениями между странами.
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А через 180 дней что опять ширяться?? Вечный бизнес...
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25.06.2021 17:02 Ответить
і чим ?
весь пфайзер депутати забирають собі
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25.06.2021 17:44 Ответить
Ну, да, а ти що думав це іграшки. Ні, тепер приматів чекає нове "цікаве" життя.....
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25.06.2021 20:39 Ответить
зачароване коло
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25.06.2021 18:20 Ответить
почем ковид -сертификат для народа. Других болезней нет. Ковид то святое.Одни Степашки клонированые других специалистов нет.
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25.06.2021 18:34 Ответить
Перехворів на герпес, тріпер і понос.
Де можна отримати відповідні сертифікати?
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27.06.2021 03:05 Ответить
 
 