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COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - директор ЦГЗ Родина

COVID-сертифікат діятиме до 180 днів, - директор ЦГЗ Родина

COVID-сертифікат може бути впроваджений з 1 липня і діятиме до 180 днів.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми відпрацьовуємо постанову Кабміну, яка визначатиме умови видачі ковідного сертифіката. Сподіваємося, що вже з 1 липня він почне працювати", - сказав він.

Родина назвав три підстави для видачі такого сертифіката. Зокрема, він видаватиметься, якщо людина отримала повний курс вакцинації. В цьому випадку документ діятиме 180 днів.

Крім того, підставою для видачі сертифіката буде негативний тест ПЛР. У цьому випадку термін його дії - 72 години з моменту взяття зразка.

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Сертифікат також буде видано, якщо людина перехворіла на COVID-19 і про це до eHealth внесено відповідні підтверджені лабораторно дані. В цьому випадку сертифікат діятиме протягом 180 днів з моменту отримання лабораторного підтвердження захворювання.

Як зазначив Родина, питання, чи дозволятимуть ці сертифікати в'їжджати в інші країни, вирішуватиметься двосторонніми угодами між країнами.

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А через 180 дней что опять ширяться?? Вечный бизнес...
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25.06.2021 17:02 Відповісти
і чим ?
весь пфайзер депутати забирають собі
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25.06.2021 17:44 Відповісти
Ну, да, а ти що думав це іграшки. Ні, тепер приматів чекає нове "цікаве" життя.....
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25.06.2021 20:39 Відповісти
зачароване коло
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25.06.2021 18:20 Відповісти
почем ковид -сертификат для народа. Других болезней нет. Ковид то святое.Одни Степашки клонированые других специалистов нет.
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25.06.2021 18:34 Відповісти
Перехворів на герпес, тріпер і понос.
Де можна отримати відповідні сертифікати?
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27.06.2021 03:05 Відповісти
 
 